Más de 80 kilos de cocaína, heroína y fentanilo valuados en USD 2,2 millones fueron incautados en frontera

La CBP decomisó cocaína, heroína y fentanilo valorados en más de USD 2,2 millones en el puerto fronterizo de Del Rio, Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina de Operaciones de Campo del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) confiscó un cargamento mixto de cocaína, heroína y fentanilo valorado en más de USD 2,2 millones en el puerto de entrada de Del Rio, Texas, el 10 de marzo, frustrando su ingreso a territorio estadounidense. El decomiso afecta la seguridad fronteriza y la lucha contra el tráfico de drogas en la región, de acuerdo con fuentes oficiales.

Según el organismo federal estadounidense, la incautación se produjo durante una inspección secundaria realizada a una camioneta GMC Yukon modelo 2016, conducida por una ciudadana estadounidense de 32 años. Los agentes detectaron irregularidades tras emplear canes especializados y un sistema no intrusivo de revisión, lo que llevó al hallazgo de los narcóticos ocultos en compartimentos del vehículo. La institución estimó el valor del cargamento en el mercado negro en USD 2.279.351.

La confiscación se inscribe en una serie de operativos recientes en la frontera sur de Estados Unidos, donde el tráfico de drogas sintéticas y tradicionales ha mostrado crecimiento sostenido, según informes anuales de la CBP. El puerto de entrada de Del Rio se ha consolidado como punto estratégico para la vigilancia de cargas ilegales, en un contexto de presión constante por parte de organizaciones criminales transnacionales.

¿Cómo fue la operación de incautación?

La intervención ocurrió en el Puente Internacional de Del Rio, una infraestructura clave en el flujo de personas y mercancías entre Estados Unidos y México. De acuerdo con el comunicado oficial de la CBP, el proceso de inspección secundaria utilizó tecnología de escaneo no intrusiva y el apoyo de perros entrenados para la detección de narcóticos.

Durante la revisión, los agentes localizaron 117,33 libras (53,25 kg) de cocaína, 23,14 libras (10,49 kg) de heroína y 11,5 libras (5,21 kg) de fentanilo. La suma total del valor de las sustancias supera los USD 2,2 millones, según la valoración de la agencia.

La CBP incautó tanto el vehículo como los paquetes de droga y entregó a la conductora a agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional, quienes asumieron la investigación para determinar la posible vinculación de la detenida con redes de tráfico de drogas.

El decomiso del cargamento fue posible gracias a una inspección secundaria con canes especializados y tecnología de escaneo no intrusiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué declararon las autoridades?

Lilliana Flores, directora del puerto de entrada de Del Rio, remarcó en el comunicado la importancia del resultado obtenido por el personal: “Esta triple incautación de tres potentes narcóticos refleja la firme determinación de nuestros oficiales y su incansable dedicación a nuestra misión de seguridad fronteriza”.

Flores también advirtió sobre el impacto potencial de la droga si hubiera llegado al país: “Este cargamento no llegará a las calles estadounidenses ni causará dolor ni muerte en nuestras comunidades”. La agencia subrayó que la operación forma parte de una estrategia integral para combatir el tráfico de estupefacientes en los cruces internacionales.

¿Cuáles son los datos clave del decomiso?

Entre los puntos destacados por la CBP en su reporte oficial se encuentran:

Fecha de la incautación: 10 de marzo de 2026.

Lugar: Puente Internacional de Del Rio, Texas.

Vehículo involucrado: GMC Yukon modelo 2016.

Conductora: Ciudadana estadounidense de 32 años, arrestada durante el operativo.

Sustancias decomisadas:

Cocaína: 117,33 libras (53,25 kg)

Heroína: 23,14 libras (10,49 kg)

Fentanilo: 11,5 libras (5,21 kg)

Valor estimado en el mercado negro: USD 2.279.351

¿Qué relevancia tiene la incautación para la seguridad fronteriza?

La CBP enfatizó la importancia de la incautación por tratarse de una combinación de drogas de alto poder adictivo y letalidad, en particular el fentanilo, responsable de un aumento sostenido en las muertes por sobredosis en los Estados Unidos durante los últimos años, según la agencia nacional de salud pública de Estados Unidos, CDC.

La agencia federal explicó que este tipo de decomisos impide la distribución de grandes cantidades de sustancias ilícitas en comunidades estadounidenses. De acuerdo con datos oficiales, el fentanilo es hasta 50 veces más potente que la heroína y su ingreso al país ha sido identificado como una de las mayores amenazas para la salud pública.

La intervención se realizó el 10 de marzo de 2026 en el Puente Internacional de Del Rio, un punto clave en el tráfico fronterizo entre México y EE.UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo operan las redes de tráfico en la frontera sur?

El operativo de Del Rio se inserta en un contexto en el que la frontera sur de Estados Unidos es utilizada por organizaciones delictivas para el paso de narcóticos, armas y personas. Según la CBP, los narcotraficantes emplean vehículos de uso común, transportistas y métodos de ocultamiento sofisticados para intentar evadir los controles.

Las autoridades estadounidenses mantienen la vigilancia en puertos de entrada estratégicos, como Del Rio, que han registrado un aumento en los intentos de contrabando. La colaboración entre agencias federales, estatales y locales forma parte de la respuesta institucional para enfrentar el tráfico ilícito de drogas.

¿Qué sigue tras la incautación?

La CBP informó que la conductora detenida fue puesta a disposición de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional para continuar con las pesquisas. La investigación buscará determinar si existen vínculos con redes de tráfico de drogas a gran escala o si se trató de un intento aislado.

Según la información difundida por la CBP, el organismo federal estadounidense mantiene su compromiso de reforzar los controles y actualizar los protocolos de inspección en los principales cruces fronterizos. La agencia recordó que el seguimiento de noticias sobre operativos y acciones institucionales está disponible a través de sus canales oficiales en redes sociales.