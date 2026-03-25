El Salvador

El Salvador será sede de un encuentro internacional para impulsar la economía digital en 2026

La iniciativa, impulsada por un consorcio privado, está prevista para el 22 de abril y reunirá a líderes empresariales, inversionistas y emprendedores, quienes explorarán el potencial del país como centro para la innovación financiera y el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas.

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Durante un desayuno conferencia, el consorcio informó que El Salvador será sede del encuentro “Rush to Adopt”, que reunirá a emprendedores, empresarios e inversionistas./(Cortesía)

El Salvador, un país que en los últimos años ha capitalizado los reflectores mundiales por su apuesta a la innovación tecnológica y las finanzas digitales, se prepara para dar un paso más en la consolidación de su liderazgo regional. El próximo 22 de abril será sede del encuentro “Rush to Adopt”, una iniciativa promovida por un consorcio internacional, cuyo propósito es abordar los retos y oportunidades de la economía digital a nivel local y regional.

El encuentro “Rush to Adopt” destacará el potencial de El Salvador como entorno pionero en el cruce entre talento local y capital global, articulando un espacio de diálogo e intercambio entre empresarios, emprendedores, inversionistas y representantes de proyectos tecnológicos. El evento se desarrollará en Salamanca, reconocido espacio para el desarrollo de diversos eventos, y está diseñado como una plataforma que permitirá conectar proyectos locales con actores del ecosistema financiero internacional.

De acuerdo con Hyuber Emanuel Delgado, CEO del consorcio Rush Ecosystems, el evento representa “una muestra de cómo El Salvador está listo para conectar talento local con capital global, utilizando la tecnología blockchain dentro de un marco legal sólido y transparente”. Bajo este enfoque, el evento abordará temas clave como educación ejecutiva, inversión, digitalización de activos y pasarelas de pago, considerados elementos esenciales para la modernización de los servicios financieros y el surgimiento de nuevos modelos de negocio.

El encuentro en El Salvador
El encuentro en El Salvador será un espacio vinculado al desarrollo de ecosistemas digitales, y busca generar un entorno de diálogo entre proyectos locales y actores del ecosistema financiero regional e internacional./(Cortesía)

La realización de “Rush to Adopt” va más allá de un evento puntual. La visión del consorcio internacional implica contribuir de manera sostenida al fortalecimiento del ecosistema empresarial salvadoreño, promoviendo el intercambio de conocimiento especializado y la creación de alianzas estratégicas que permitan la adopción informada y responsable de tecnologías emergentes. El encuentro, además de facilitar el acceso a información y herramientas de última generación, busca empoderar a empresas y emprendedores para dar el salto hacia modelos digitales, generando oportunidades para la innovación, la transparencia y la eficiencia en los negocios.

Esta iniciativa se suma al esfuerzo de posicionar al territorio cuscatleco como un espacio abierto a la innovación tecnológica y financiera. La elección del país como sede de este encuentro internacional transmite un mensaje claro: El Salvador está listo para liderar la transformación digital en la región, mostrando apertura y confianza en la integración de nuevas herramientas que potencien el desarrollo económico y social.

El carácter internacional de la cumbre atraerá la atención de actores clave de América Latina y otras regiones, quienes analizarán el potencial de El Salvador como laboratorio de innovación y de negocios digitales.

Los organizadores informaron que el
Los organizadores informaron que el evento se realizará en Salamanca el próximo 22 de abril./ (Cortesía)

Con iniciativas como “Rush to Adopt”, el consorcio internacional y El Salvador dan una señal clara de su compromiso con la economía digital sostenible, convirtiendo a la nación en punto de encuentro para la inversión, la educación y la tecnología financiera de cara al futuro.

Una apuesta estratégica: El Salvador como hub digital regional

Rush Ecosystems, brazo de implementación tecnológica de Team Rush Capital, ha elegido El Salvador como su base de operaciones en Centroamérica, confiando en las condiciones normativas, el ecosistema favorable y el creciente interés nacional por la transformación digital.

Este movimiento subraya la visión de este consorcio de convertir al país en una plataforma para el desarrollo de modelos de inversión, educación ejecutiva y tecnología financiera, orientados especialmente a la digitalización de activos, la descentralización financiera (DeFi) y la integración de soluciones blockchain.

El consorcio se posiciona como un actor clave para la consolidación de un ecosistema digital robusto, capaz de atraer capital, tecnología y conocimiento especializado, y de responder a las demandas emergentes de empresas, emprendedores e inversionistas.

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