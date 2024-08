Un participante de The Floor se bloqueó al responder consignas sobre el asado: “No reconocí una parrillada”

El increíble error de un jugador en The Floor

Después de chequear el dado The Floor (El Trece), supo conquistar a los televidentes con su formato fuera de lo común. De la mano de Guido Kaczka, el certamen ya tuvo a su primer ganador de los 10 millones de pesos y busca al nuevo afortunado. En esta oportunidad, un empleado de comercio llamado Iván intentó probar su suerte. Si bien se mostró confiado al iniciar el nuevo juego, el participante no se esperaba protagonizar un tenso momento ante las cámaras.

“¿Arranca esto? ¿Quieren empezar? ¿Quieren conquistar? El juego lo inicia el random…”, comenzó diciendo el presentador previo a conocer al jugador que iba a comenzar con el ciclo. Las luces se posaron en el competidor de 41 años, quien defendía la categoría de capitales. “Arranca Pablo. Vos tenés capitales, pero el primer duelo no va a ser de eso, sino que te tocó desafiar. Fijate qué te rodea, tenés atrás tuyo arte de tapa…”, le explicó Guido mientras le indicaba las opciones, a lo cual el hombre le indicó que era “jodido eso”.

Ante su comentario, el conductor continuó: “Tenés mascotas a tu derecha, danza y baile a tu izquierda, y asado adelante… ¿vos sos asado?”. La sorpresa por parte de Kaczka no pasó desapercibida ante los presentes en el estudio, quienes se rieron. Por su parte, el representante de dicha sección, un carnicero llamado Carlos, atinó a decir: “Estoy hecho un pollo”.

“Pensá, las categorías se juegan una sola vez. El que pierde, se va. Pablo, estás obligado a desafiar arte de tapa, danza y baile, o asado”, le explicó el presentador a Iván, quien decidió ir por lo seguro y optar por la última categoría. Ante la elección de su contrincante, Carlos aseguró detrás de cámara: “A este me lo como crudo”.

El competidor se enfrentó ante un carnicero con vasto conocimiento en el asado

“Pablo, vos desafiás”, explicó Guido mientras observaba cómo ambos jugadores se posicionaban frente a frente. Y ante la presencia del carnicero, añadió: “Asado, un gustazo conocerte. Van con esta categoría”. “Esperemos estar a la altura….”, comentó el empleado de comercio, a lo que el conductor retrucó con “del asado”, lo cual le sacó una sonrisa a los competidores.

Después, la pantalla a sus espaldas mostró cortes de carne y elementos para el asado. Si bien Pablo no tuvo problemas para resolver las primeras, lo cierto es que no pasó mucho tiempo para que su mente quedara en blanco. Esto resultó en la derrota y posterior eliminación del competidor, que se sinceró detrás de cámara: “Me bloqueé, no reconocí una parrillada. La verdad estaba bastante nervioso, es fácil jugarlo desde casa, pero acá es totalmente distinto”.

Tras constatarse su derrota, Guido se mostró entristecido por el destino del participante e intentó consolarlo: “Por ahí no era esa la mejor para elegir, pero no sé, tal vez las otras…”, Si esto desanimó a Pablo, intentó ocultarlo y se acercó a desearle buena suerte a su rival: “Le desea lo mejor y le deja la categoría. O sea, capitales, que él quería defender”, cerró Guido.

El curioso nombre de un participante

El participante dio a conocer su particular nombre y apellido (Video: The Floor - El Trece)

El humor es uno de los condimentos esenciales en los ciclos que conduce Kaczka. Al igual que sucede con Los 8 Escalones (El Trece), el animador se enfrentó a diferentes situaciones que hicieron reír tanto adentro como fuera de la pantalla. Esto se da gracias a las personas que pasan por el estudio, quienes no se lo piensan dos veces a la hora de contar sus historias o particulades detalles personales.

Tan solo unas emisiones previas, Guido se encontró de cara con un competidor que lo dejó sin palabras. Eddie, el protagonista de aquella ocasión, dio a conocer que su nombre completo coincidía con el de un conocido actor de Hollywood. El nivel de la curiosidad del presentador aumentó rápidamente, por lo que decidió consultarle por su apellido. Con sinceridad, el joven comentó: “Murphy”.

“O sea, ¿vos sos Eddie Murphy?”, bromeó Kaczka ante el particular nombre del competidor. Lejos de quedarse atrás, el muchacho afirmó: “El mismo”. El desopilante intercambio no terminó ahí sino que continuó con comentarios divertidos entre los presentes. Recapitulando, el presentador agregó: “Te pusieron Eddie, claro, tu papá es el señor Murphy”.