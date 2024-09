La insólita propuesta que recibió Guido Kaczka de una participante embarazada en The Floor: “La verdad que me gustaría”

Una participante de The Floor le ofreció a Guido Kaczka ponerle su nombre a su bebé en camino

Desde instantes de risa a llamativas sorpresas, el programa de Guido Kaczka, The Floor (El Trece), se ha convertido en el escenario de múltiples momentos divertidos e inesperados. Este fin de semana no fue la excepción, ya que durante el ciclo de preguntas y respuestas, una participante embarazada hizo una insólita propuesta que descolocó al conductor.

Todo comenzó cuando Kaczka se disponía a presentar un nuevo enfrentamiento entre todos los concursantes. Al ver que una joven preñada a punto de competir en la sección maternidad, la figura de la televisión le preguntó por su pequeño: “¿Tiene nombre?”.

Pero lejos de dar una respuesta certera, la participante contestó: “Estoy de dos meses y medio, pero ya gordita como de siete meses. Todavía no sabemos cuál es, pero…”. Fue el momento en el que Kaczka interrumpió y propuso: “¿Hay opciones? ¿Puedo votar?”. Ante la pregunta, Celeste decidió redoblar la apuesta y, entre risas, dijo: “Vos después me tenés que tocar la panza y decir qué te parece que va a ser y, en una de esas, si decís ‘es varón’, le ponemos Guido. ¿Qué te parece?”, afirmó la joven.

Una joven embarazada sorprendió a Guido Kaczka con su propuesta

La propuesta desató tanto sorpresa como risas en el estudio. En ese momento, el conductor, sorprendido por la ocurrencia de Celeste, se sinceró: “¡¿Guido?! Ay, la verdad que me gustaría, pero no te voy a condicionar el nombre por un momento mío, es exagerado”, reconoció Kaczka pero la concursante no terminó ahí; entre risas, lanzó una última ocurrencia: “Si es nena, podés ser el padrino. Lo hablamos. Si gano, lo charlamos. Voy a ganar”.

La buena onda entre la participante y el conductor marcó el cierre del programa, donde la espontaneidad y el buen humor fueron protagonistas. Mientras se define el futuro nombre del bebé, a Celeste le quedará el recuerdo que durante su paso por The Floor dejó una huella, pensó en cómo iba a llamar al bebé.

El fenómeno The Floor

En su debut Guido Kaczka lideró la franja con su nuevo programa, The Floor (Prensa El Trece)

The Floor no es solo un éxito en Argentina. El formato, creado por John De Mol, el mismo genio detrás de Gran Hermano, capturó audiencias en varios países, incluyendo Francia, España, Estados Unidos, Italia y Rumania. Cada lunes, 64 participantes se enfrentan en un torneo de conocimiento, con la esperanza de conquistar todas las casillas del tablero y reclamar el premio mayor de 10 millones de pesos.

Y es que durante las primeras semanas de competencia pasó de todo. Más allá de ser un programa de juegos en donde se destacan las preguntas y respuestas, a lo largo de las emisiones no faltaron momentos divertidos que de inmediato se hicieron virales en las redes sociales.

La noche de su estreno a nivel rating, The Floor se consagró como lo más visto del día con picos de casi 13 puntos posicionando a El Trece en lo más alto del prime time y superando a Telefe a quien le sacó más de 3 puntos, el cual venía liderando la franja con el reality Survivor Expedición Robinson, a cargo de Marley. Tendencia que se mantuvo hasta la actualidad.