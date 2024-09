Isabel De Negri, exparticipante de Gran Hermano, fue víctima de un violento robo y la lastimaron: cómo quedó su rostro

Isabel de Negri fue asaltada por segunda vez en el año (Foto/@isabeldenegri78)

En las últimas horas, Isabel De Negri, una de las participantes más polémicas de Gran Hermano (Telefe) causó preocupación entre sus seguidores, luego de contar que este martes fue víctima de un violento robo, que no solo la hizo pasar un mal momento, sino que también la dejó lastimada. Luego de dar la noticia en redes, la mediática conversó con Teleshow y explicó lo que vivió.

“Salí del gimnasio y ya estaba oscurito. No suelo sacar el teléfono en la calle, pero tuve que sacarlo para ver si la lavandería estaba abierta”, comenzó explicando la mujer que, en ese momento, fue salvajemente atacada. “Sentí que alguien me empujaba de atrás y me quisieron manotear el celular o arrancarme la mochila, pero el manotazo me la puso en el ojo y bueno, ando con un ojo negro”, dijo y también contó que intentó defenderse. “Le pegué una patada en las bol... porque soy tercer dan de taekwondo. Fue todo muy rápido: transcurrió en dos minutos más o menos”, sumó la mujer.

“Me siento superorgullosa de haberme defendido y ojalá más de una persona pudiera hacerlo con la cantidad de robos de celulares que hay y de otras cosas”, detalló sobre sus sentimientos tras el robo y detalló: “El miedo te agarra después, andás paranoico, caminando por la calle, pensando que cualquiera que se te acerca te quiere robar”.

Previamente, Isabel había utilizado su cuenta de X para contarle a sus fans qué fue lo que le sucedió el martes por la noche. “Segundo robo del año. Pero esta vez no pudieron”, escribió la mujer. Actor seguido, con la intención de llevar un poco de tranquilidad a sus 25 mil seguidores, contestó algunas preguntas que le hicieron algunos curiosos: “Me defendí como pude”; “Me dejaron el ojo negro, pero estoy bien, me asusté, eso sí”.

Isabel de Gran Hermano sufrió un violento robo (Foto/@cueroviejogh)

De inmediato, sus seguidores se solidarizaron con ella. “Fueron unas bestias, pero tenés que cuidarte”; “Robada, pero derrotada jamás”; “Recuperate pronto y que no quede impune”; “Lo más importante es que vos estés bien”; “Cuidate que sos muy genia”; “Quien te haya hecho esto, ojalá lo pague. Fuerzas Isa hermosa”; fueron los mensajes de apoyo que recibió.

Más tarde, De Negri compartió una fotografía de cómo quedó su rostro tras intentar defenderse de sus atacantes. En la imagen, que figura a continuación y que la mujer compartió en su perfil, se puede ver un gran moretón en su ojo izquierdo. “Mañana tengo fotos y el domingo conduzco un evento. Estoy recaliente”, escribió.

Debido a que no todos sus seguidores tienen cuenta en la red social de Elon Musk, también usó su cuenta de Instagram para contar lo ocurrido. “Estoy bien”, les dijo a sus 207 mil followers.

Isabel de Gran Hermano fue asaltada y recibió un golpe en el ojo (Foto/@cueroviejogh)

Cómo es la vida de Isabel De Negri tras su paso por Gran Hermano

Luego de varios meses en la casa más famosa de la pantalla chica, se convirtió en una de las grandes figuras del programa, lejos de los reflectores del programa, la mujer reflexionó acerca de su nueva vida. “La fama la vivo de forma natural. Es como si toda la vida hubiera sido famosa y me encanta porque amo las cámaras. Para mí es un placer cada vez que me invitan a un programa”, dijo en una entrevista a Socios del Espectáculo (El Trece).

Isabel De Negri es tercer dan de taekwondo

“Quiero hacer cosas y cumplir sueños que postergué durante una vida. Cuando tenía 17 años fui Miss Colegiala en La Plata y se me abrieron muchas puertas, pero me casé muy joven y a los 20 años ya tenía un hijo. Me dediqué a la familia, pero porque quise, nadie me dice lo que tengo que hacer. Hago lo que quiero, cuando quiero y cómo quiero. Esa es mi frase”, recordó Isabel acerca de su pasado, dejando en claro que sus planes están enfocados en seguir en los medios.

“Tengo una familia, tuve hijos, nietos, soy sommelier y tengo una vinoteca hace 21 años, doy charlas, enseño a tomar vino, viajé por la industria vitivinícola… Pero me gusta mucho la televisión”, cerró Isabel. A meses de hablar de su futuro, la mujer tomó la decisión de vender contenido en una plataforma para adultos y en sus redes sociales posa a pura sensualidad, sin importarle la edad y las críticas que puede recibir por esta decisión de vender contenido erótico.