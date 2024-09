Lourdes Sánchez contó qué pedido le hizo su hijo y que ella respetó: “No quiso más” (Instagram)

En las últimas horas, la bailarina Lourdes Sánchez compartió detalles sobre la vida de su hijo, Valentín, fruto de su relación con el productor televisivo Pablo el Chato Prada. A sus 38 años, la profesional, que no solo brilla en su ámbito profesional, también muestra un compromiso inquebrantable con su rol de madre.

“Valentín está enorme. El 31 de octubre va a cumplir 8 años y lo disfruto mucho”, comenzó diciendo Sánchez y confesó que el pequeño cumple con sus responsabilidades escolares con entusiasmo: “Va a segundo grado y le va súper bien. Es prolijo, en Matemática logró muy buenas notas, termina la tarea solo y le sale naturalmente. Le gusta mucho”.

Además, en diálogo con Teleshow, la influencer explicó que al pequeño “le encanta pintar a diario” y que se trata de una disciplina que la practica desde que es muy chico y que siempre fue “súper prolijo”. Incluso aclaró que hay veces que “está más fanatizado“ que otras.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada junto a su hijo Valentín (Instagram)

En ese sentido, la profesional contó que Valentín participa en una gran variedad de actividades extracurriculares. “No me salió muy artista pero sí deportista: juega al tenis, hace natación, fútbol y básquet. Es un montón y ahora dejó Taekwondo porque se sentía cansado. No quiso hacerlo más y lo respeté”. Esta decisión muestra la capacidad de la bailarina para equilibrar sus expectativas con el bienestar de su hijo.

En tanto, Lourdes y Pablo aseguran estar siempre presentes en la vida del menor, acompañándolo en su rutina diaria. A raíz de esto, la influencer explicó: “Al colegio va de 8 de la mañana a 16.30 y come en la escuela con sus amigos. Tiene doble escolaridad y a las 4 siempre termino todo lo que hago para ir a buscarlo”.

Además, Sánchez explicó que la familia está perfectamente integrada en una rutina, tanto personal como profesional, y también reveló que el tiempo dedicado a su hijo es invaluable y priorizado sobre cualquier otra actividad. “Es muy chispita pero poco artista por ahora”, concluyó Lourdes, muy orgullosa de Valentín.

Lourdes Sánchez contó que su hijo Valentín es fanático de hacer deporte

Cabe destacar que hace unos meses la modelo también habló del pequeño y confesó una de las actividades que más disfrutaba su hijo, algo que también le confirmó a este medio. “De chiquito siempre le comprábamos lápices y pinceles porque era muy prolijo a la hora de pintar. Incluso sus maestras siempre resaltan su prolijidad, su letra. Es muy prolijo”, había dicho en diálogo con El Trece.

“Empezó él solito. Y como veíamos que le gustaba tratamos de incentivarlo a que lo hiciera siempre. A mí me gusta mucho el arte, soy de comprar obras, entonces siempre le hablo de los diferentes artistas. Y le gusta mucho”, agregó.

Con respecto a este tema, le explicó a Infobae que Valentín aún continúa pintando. “También tenemos una pared de la casa, en un pasillo, en donde están todos sus dibujos. Está todo empapelado con eso. La prolijidad la heredó de los dos. En cuanto a letra, por ejemplo, yo en el colegio era súper prolija. Y en danza siempre estaba vestida muy prolija. Y Pablo es súper prolijo en el orden, en su placard. Así que me parece que tomó un poco y un poco”, concluyó.

Cabe recordar que Lourdes fue recientemente nombrada directora general del Teatro Vera de Corrientes, en su ciudad natal, y está de gira con la obra Bloody Tango junto a Noelia Marzol y grandes profesionales. Pero, a pesar de su ajetreada agenda, su prioridad sigue siendo su familia, especialmente su hijo.