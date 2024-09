Fue a The Floor, se despistó al responder la consigna y desesperó a Guido Kaczka: “Me disocié”

El competidor se quedó en blanco y dejó al conductor al borde de la desesperación (Video: The Floor - Guido Kaczka)

Si bien su atención está puesta en el gran premio, los participantes de The Floor (El Trece) buscan poner a prueba su conocimiento ante Guido Kaczka. En los desafíos, los jugadores se miden entre sí e intentan obtener la mayor cantidad de respuestas correctas. A veces, los nervios les juegan una mala pasada y los dejan en desventaja ante sus contrincantes. Esto mismo ocurrió con un DJ llamado Brawlio quien intentó defender su categoría ante Sergio, un licenciado en Economía. Pero no lo consiguió, ya que el joven artista se despistó por unos segundos y dejó al borde de la desesperación al presentador del ciclo.

Para defender sus propias secciones, ambos competidores subieron a la tarima y se enfrentaron cara a cara. A la hora de explicarles el desafío, el conductor comentó: “Se trata de cantantes número uno. Van a escuchar y tendrán que adivinar de quién se trata. Sergio y Brawlio, un gustazo”. Así, el jugador de 31 años puso todo de sí mismo para derrotar a su oponente, quien lo eligió para protagonizar el primer desafío de la noche. Sin más que decir, Guido le dio vía libre al inicio al certamen: “Mucha suerte. Lo mejor para ustedes, ¡a conquistar!”.

Adele, Coldplay, Michael Jackson, Bon Jovi, ABBA y Lady Gaga fueron algunos de los artistas que pusieron a prueba el conocimiento de los competidores. Si bien algunos fueron sencillos de adivinar, otros los dejaron descolocados. Sin embargo, no fue hasta que se escuchó el tema “Do you believe in love after love?” de Cher que Brawlio se quedó en blanco.

Mientras los segundos pasaban, el hombre tuvo la mirada fija en su oponente. Ninguna palabra salió de su boca, por lo que no pudo hacer nada al acabarse el tiempo y despertó la angustia de Guido. “¡Brawlio! ¿Cómo? ¿Qué te pasó?”, reclamó el presentador ante la derrota. Por su parte, el DJ no pudo ocultar su confusión y contestó: “¿Era para mí? Pensé que le tocaba a él. Me disocié”.

Brawlio se despistó en medio del desafío y no logró quedarse con su categoría

Con tan solo tres respuestas correctas, el hombre de 31 años quedó fuera de la competencia y dejó desconcertado a Guido. “Te apareció a vos el ícono. No te lo puedo creer, ¿al menos sabías quién era?”, atinó a decirle al flamante eliminado. El anfitrión del certamen recibió una respuesta negativa de su parte, pero el ganador del desafío aprovechó para nombrar a la última artista que escucharon.

Decepcionado por el error de Brawlio, el presentador aprovechó para darle fin al desafío de esa noche. “Uy, él la re sabía… Bueno, hasta acá llegamos, ¡bien Sergio!”, exclamó mientras toda la atención quedaba para el vencedor.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que un competidor deja desconcertado a Guido. Tan solo unas emisiones atrás, una mujer llamada Ariadna, quien se destacó por su desopilante reacción al perder. En esa oportunidad se definió la continuidad de ella y su contrincante en la categoría de “Inventores y creadores”. No fue nada sencillo, pero su destino quedó definido ante el error que cometió.

Ariadna se tiró al piso tras quedar afuera del certamen (The Floor - El Trece)

Entre las imágenes presentadas en la pantalla, un perfume de la diseñadora venezolana Carolina Herrera la confundió. “Paso”, expresó, erróneamente, la integrante del ciclo y se restó los segundos restantes que necesitaba para definir el desafío. La angustia no se hizo esperar y se desplomó rápidamente en el piso. Ante su reacción, el animador se acercó a ella y lamentó su traspié: “Ay, no se puede creer lo que pasó. Le metiste el ‘paso’, el sistema lo tomó y te descontó el tiempo. Ay, Ariadna, no”.

Ni bien recobró la compostura, la perdedora del certamen explicó qué le ocurrió ante la última consigna. “Yo sabía la respuesta. Pero ya está, me jugó una mala pasada, no tendría que haber arriesgado”, sentenció en ese entonces.