Cometió un error en The Floor, quedó eliminada y se desplomó ante Guido Kaczka: “Me jugó una mala pasada”

La particular reacción de una jugadora al quedar afuera de la competencia de "Inventores y creadores" (Video: The Floor - El Trece)

Los participantes de The Floor (El Trece) dan todo de sí mismos para continuar en la competencia que conduce Guido Kaczka. Si bien algunos tienen sus dudas y pueden quedarse en blanco ante algunos desafíos, todo queda en un segundo plano a la hora de intentar llevarse el gran premio a casa. Tras algunos ganadores de los 10 millones de pesos, en la emisión del lunes se volvió a pelear por el título. En esta ocasión, una joven llamada Ariadna intentó medir su conocimiento contra otra competidora. Sin embargo, no logró superar el desafío, se tiró al piso y descolocó a todos.

En la categoría de “Inventores y creadores”, ambas jugadoras tuvieron que adivinar el apellido de diferentes figuras conocidas. “Steve Jobs”, fue la primera respuesta que acertó Ariadna ante su contrincante, Fiorella. Progresivamente, ambas jóvenes intentaron liderar con el puntaje y superar el reto. No fue para nada sencillo, en especial luego de que no pudieran adivinar a ciertos médicos y científicos. Alexander Fleming por la penicilina, Juan Vucetich por las huellas dactilares, entre otros, fueron algunos que no supieron contestar ante la cámara.

Tras quedar abajo por una gran diferencia, Ariadna logró recuperarse y se puso a la par de la maestra. Pero sus esperanzas de ganar el desafío se apagaron rápidamente. Ante la aparición de un perfume de la diseñadora venezolana Carolina Herrera, ella tiró un “paso”. Esto le restó varios segundos, y no logró definir el duelo. Su angustia se hizo notar rápidamente, ya que se desplomó en el piso y dejó atónitos a los presentes. “Ay, no se puede creer lo que pasó. Le metiste el ‘paso’, el sistema lo tomó y te descontó el tiempo. Ay, Ariadna, no”, lamentó el conductor.

Ariadna se tiró al piso ante su derrota

Luego de levantarse de su lugar, la competidora presentó sus excusas: “Yo sabía la respuesta. Pero ya está, me jugó una mala pasada, no tendría que haber arriesgado”. La derrota dejó desconsolada a la flamante eliminada, en contraposición a Fiorella, que no pudo ocultar su emoción por haberse quedado en el certamen. “Es proporcional la alegría que tenés a cómo se fue Ariadna”, aseguró el animador ante la situación que ocurrió ante sus ojos.

Cabe mencionar que este tipo de situaciones abundan en el programa de Guido. Tan solo unos días después de su estreno en la pantalla chica, un empleado de comercio llamado Pablo se robó el protagonismo. Elegido para defender la categoría de “Capitales”, el hombre de 41 años se midió con Carlos, quien representaba la sección de “Asado”.

El jugador se quedó el blanco al competir contra un carnicero en la categoría de "Carnes" (The Floor - El Trece)

“A este me lo como crudo”, aseguró el carnicero al ser elegido para el desafío. Frente a frente, los jugadores tuvieron que adivinar una serie de cortes de carne y elementos para su cocción. La dificultad aumentó a medida que avanzaban las imágenes y la mente de Pablo quedó completamente en blanco. La falta de respuestas fue sinónimo de su feroz derrota y posterior salida del torneo. “Me bloqueé, no reconocí una parrillada. La verdad estaba bastante nervioso, es fácil jugarlo desde casa, pero acá es totalmente distinto”, explicó luego de perder su sector.

Dolido por la situación del trabajador, Guido intentó consolarlo: “Por ahí no era esa la mejor para elegir. Pero no sé…”. Por su parte, el exparticipante ocultó lo mejor posible sus sentimientos y aprovechó para apoyar al carnicero. Ahora, este no solo iba a tener que aferrarse a su especialidad, sino también a la del flamante eliminado.