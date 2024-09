El romántico mensaje de Elina Costantini a Eduardo por su cumpleaños: su embarazo y el festejo en una lujosa suite

El romántico mensaje de Elina Costantini a Eduardo por su cumpleaños

Elina Costantini, esposa del empresario Eduardo Costantini, sorprendió a sus seguidores de Instagram al dedicarle un emotivo mensaje a su pareja en el día de su cumpleaños. En la publicación, además de expresar su amor y gratitud, mostró la evolución de su embarazo, mientras ambos esperan con ilusión la llegada de su primer hijo, cuyo sexo aún no fue revelado.

“Amor de mi vida, al hombre que me hace tan feliz y me dió una hermosa familia, ¡MUY FELIZ CUMPLE!”, comenzó escribiendo Elina en su cuenta de Instagram, donde no escatimó en palabras para expresar su felicidad junto a su marido. El posteo estuvo acompañado de una imagen en la que se ve a la pareja en una de las suites más lujosas del Alvear Palace Hotel de Buenos Aires lo que fue una muestra clara del afecto y la complicidad que comparten. Allí aparecen ambos con las manos entrelazadas sobre la panza de ella embarazada.

También la postal reflejó un ambiente íntimo, con una torta, dos copas y una botella de champagne como parte de la celebración. En cuanto al mensaje, lleno de cariño y admiración, continuó: “Que Dios y el universo te conceda todo lo que deseas, te proteja y te llene aún más de bendiciones”, sostuvo la esposa del empresario y concluyó: “Gracias de corazón por hacerme tan feliz y por la bendición de la familia que hemos creado ¡Qué seas muy feliz por siempre! Te amamos mucho: Gino, K y Elina”.

El romántico mensaje de Elina Costantini a Eduardo por su cumpleaños (Foto: Instagram)

Además del cumpleaños de Eduardo, tal como se mencionó anteriormente, la pareja tiene otro motivo de celebración: la espera de su primer hijo. En agosto, fue el propio empresario quien actualizó a sus seguidores sobre el estado del embarazo, publicó una imagen de su mujer posando de perfil y luciendo una sonrisa radiante. En esa foto, se podía notar claramente la evolución del embarazo, lo que llenó de alegría a la pareja y a sus seguidores.

“Y la ‘panza’ crece y crece, y nosotros estamos muy muy felices. Gracias vida”, escribió Eduardo junto a la foto, acompañando el texto con emojis de bebé y corazones rojos. La emoción de la pareja ante la llegada de su hijo es evidente, y ambos no han dudado en compartir con sus seguidores los momentos más significativos de esta etapa.

El casamiento de la pareja tuvo lugar a inicios de febrero de 2020 en una ceremonia realizada en el Hotel Alvear Palace de la Ciudad de Buenos Aires

Hace unos meses, Costantini compartió la misma publicación en sus historias de Instagram y añadió un mensaje que despertó aún más la curiosidad de sus seguidores: “En unas semanas vamos a contarles el sexo”. Además, para mantener el interés y la interacción con su comunidad, abrió una caja de preguntas en Instagram, invitando a sus seguidores a adivinar si esperan una niña o un niño: “¿Qué piensan ustedes, nena o nene?”, escribió, incentivando las especulaciones y comentarios.

Incluso, a mediados de junio este medio se comunicó con Elina quien reveló cómo transitan este momento tan especial para ellos. “Estamos refelices, muy emocionados. La verdad que era un sueño súper grande, hace muchos años”, aseguró en diálogo con Teleshow. “Gracias a Dios, nos dio este milagro este año, así que estamos realmente muy emocionados con este milagro hermoso de la creación”, siguió en aquel entonces.

Elina y Eduardo esperan su primer hijo

“Yo estoy hace mucho tiempo con los síntomas, pero muy feliz, preparándome para la llegada de este primer hijo. Ya estoy acomodando el cuarto, todo. Falta, pero el tiempo pasa muy rápido”, agregó manifestando su emoción y cerró: “Será mi primer hijo y para Eduardo es casi lo mismo porque se había desacostumbrado al tema de los hijos. Hace tantos años que había tenido a su último hijo, por lo que es como vivirlo como si fuera la primera vez”, concluyó al inicio de su embarazo.