Mirtha Legrand siempre elegante y coqueta hizo una consulta que sorprendió a todo su equipo

Mirtha Legrand habla de su look y se terminó con risas cómplices

Mirtha Legrand sorprendió a sus asistentes y camarógrafos con una singular consulta sobre su atuendo durante la transmisión de su programa La Noche de Mirtha. En ese momento, la diva argentina desfilaba un elegante vestido rosa de Claudio Cosano mientras detallaba los detalles de la prenda, que incluían bordados con cristales, plumas y tul en la parte inferior. Sin embargo, Legrand se mostró preocupada cuando preguntó inesperadamente a su equipo: “¿Engorda?” a lo que recibió unánime respuesta negativa, lo que provocó una sonrisa en la conductora.

Legrand no sólo destacó su vestido, sino también agradeció a su dermatóloga y mencionó las joyas que complementaban su look. Las jocosas onomatopeyas y comentarios de sus asistentes acerca de su apariencia derivaron en risas, mostrando a la actriz en un estado de ánimo alegre y lleno de humor. “Me hacen reír. Bueno, quiere decir que estoy contenta, de buen humor” , expresó, lista para continuar el programa.

El look de Mirtha Legrand, luciendo un vestido de Claudio Cosano

Al momento de describirlo Mirtha dijo: “Bueno, mire qué vestido tengo hoy. Es un vestido, en mini paillette rosa y bordado con cristales y plumas. Miren... una belleza. Miren la parte de abajo, que bonito. Tiene tul adentro. Qué bonito” expresó Legrand. Es de Claudio Cosano. Una belleza, divino vestido”. Inmediatamente preguntó: ¿Me engorda? (noooo le gritaban en coro detrás de cámara). Mientras la cámara la recorría, se detuvo en sus manos: “Miren los anillos, qué bSon preciosos. Los aros, también preciosos, así larguitos como a mí me gusta. Son de joyas, Ricciardi. Y cuida mi piel. La doctora Mabel Tamarit. Me hacen reír. Ja, ja, ja. Bueno, quiere decir que estoy contenta, de buen humor. Ay! ¿Qué programa tenemos hoy. Fantástico, no se lo pierdan”, invitó a anfitriona de todas las noches.

Esa noche, entre los invitados de Mirtha Legrand se encontraba la periodista Luciana Geuna , el diputado nacional José Luis Espert , el doctor Daniel López Rosetti y el periodista y abogado Diego Cabot . La conversación entre ellos se desarrolló en un ambiente distendido y agradable, marcando otro éxito en las clásicas cenas de la conductora.

El talento de Legrand no sólo fue reflejado en su capacidad para generar contenido atractivo con sus invitados, sino también en su persistente elegancia que sigue cautivando a su audiencia año tras año.

Uno de los momentos más emotivos

Daniel López Rosetti relató una conmovedora historia personal que emocionó profundamente a la conductora y a los presentes. “Mi hermano fallece a los 6 meses por mala praxis médica y Dios quiso que mi madre quedara embarazada y nací yo”, compartió el médico, haciendo referencia a la difícil experiencia familiar que lo marcó desde temprana edad.

López Rosetti también explicó que los niños que nacen tras la pérdida de un hermano son conocidos como “arcoíris”, un término que simboliza la esperanza y el nuevo amor en la familia. La revelación dejó muy emocionada a Mirtha Legrand , quien resaltó la importancia de su carrera médica y la gran llegada que tiene en la gente.

Daniel López Rosetti contó parte de su historia en la mesa de Mirtha Legrand

A lo largo de la conversación, el médico aprovechó para hablar sobre el manejo del estrés y el dolor , dos temas de gran relevancia en su trabajo tanto clínico como mediático. En este contexto, se refirió a su papel en los medios de comunicación, afirmando que “son dos grandes consultorios” y destacando la responsabilidad que siente al encender un micrófono o estar frente a una cámara, con la certeza de que hay personas del otro lado que necesitan ayuda.

La periodista Luciana Geuna también participó del programa y compartió su experiencia trabajando junto a López Rosetti en el programa de radio de Jorge Lanata . Al recordar un momento difícil de su vida personal, contó entre lágrimas cómo buscó el apoyo del médico. “Él es una persona así todo el tiempo. Hace unos años tuve unos problemas de salud y lo llamé a él. Lloro, pero es que él es así”, dijo Geuna, destacando la calidez y profesionalismo del médico.

