La honestidad brutal de Mirtha Legrand luego de ganar el Martín Fierro: “Cada año pienso ‘Es el último’ y sigo viniendo”

La emocion de Mirtha Legrand tras ganar el Martin Fierro

Mirtha Legrand ganó una nueva estatuilla del Martín Fierro de la Televisión. Su ciclo, La noche de Mirtha (El Trece) se quedó con el premio al Mejor Programa de Interés General, derrotando en la categoría a PH Podemos hablar (Telefe), Nara que ver (El Nueve), El Diario de Mariana (América) y Médico de familia (El Nueve). Acompañada al escenario por su nieta Juana Viale, la conductora llegó lentamente hacia el atril y muy cargada de emoción.

“Bueno, bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Ay, qué emoción, Dios mío. Anoche no pude dormir. Estaba en la cama y decía: ‘Tengo que subir la escalera, me voy a tropezar. Me voy a pisar el vestido... Todo negativo’. Y fue todo positivo. Muchas gracias por los aplausos, muchas gracias, muchas gracias”, comenzó expresando La Chiqui.

“La verdad es que cada año pienso: ‘Es el último’, y sigo viniendo, y sigo estando aquí. No sé quién me decía: ‘¿Por qué trabaja?’. Porque me hace bien, porque me gusta, porque me da placer, me gusta mi trabajo. Hoy en día, me gusta más que nunca, digo todo lo que pienso, soy más auténtica que nunca. Y quiero agradecerle a todos los que vienen a mi programa con tanto cariño y tanta generosidad. Gracias por los ‘Bravos’”, dijo en referencia a cómo era vitoreada en el salón.

“Quiero agradecerle a mi nieto, Nacho Viale, que no ha venido hoy porque está de viaje. Al señor que está aquí con nosotros, Diego Palacios, también productor, socio de Nacho. Y a mis colaboradores que están en la mesa, que son productoras y hace más de 25 años que están conmigo: Marita Tedeschi, Luz Gago, a mi colaborador que me viste... Nadie me desviste, me desvisto solita”, dijo Legrand con picardía y prosiguió con los agradecimientos. “A Pilar Rivas y a todos mis colaboradores. Y a los que vienen, los artistas. Al canal, por supuesto, a El Trece, donde estoy tan cómoda y tan feliz. Y a todos los que vienen a mi programa, que son tan generosos”, pronunció.

Mirtha Legrand y su nuevo Martín Fierro

“Yo siempre pienso: ‘Dios mío, ¿hasta cuándo estaré aquí?’. Soy una mujer muy mayor. Y, sin embargo, el entusiasmo nunca se me va. Mientras tenga salud, aquí estaré con ustedes, siempre. Muchas gracias”, cerró Legrand, con esperanza.

Horas antes, su nieta Juana Viale se despachó con dureza contra la organización, dado que Mirtha no había sido nominada en la categoría Mejor Labor en Conducción Femenina. Fue cuando atendió a Pía Shaw, quien se encargó de recorrer las habitaciones del hotel Hilton Buenos Aires para mostrar cómo las figuras ultimaban detalles en sus looks antes de la gran fiesta de la televisión. “Siempre estoy presente, siempre que lo desee mi abuela. En este evento tan especial no está Nacho (Viale), porque está afuera. Mi madre (Marcela Tinayre) está cuidando a mis niños, mi padre va a venir...”, comenzó diciendo la conductora.

“Siempre estoy”, reafirmó, dando a entender que sigue los deseos de su abuela. Y siguió: “Si tengo que ser muy honesta, me parece cualquiera que no la hayan nominado a mi abuela como mejor conductora. Me parece un divague. Entonces, como yo no estoy nominada como conductora, dije: ‘No voy a ir’. Está nominado el programa de la abuela, que también es el esfuerzo de la abuela y de toda la producción, pero no me cayó bien eso”, dijo Juana, muy relajada, ataviada en una bata blanca y desde el baño de su habitación en el hotel.

Luego, la nieta de La Chiqui argumentó las razones de su descontento. “Me parece que en la terna de conducción la abuela lo tiene más que merecido, al menos estar nominada. El no estar me parece medio descriteriado. Y después el run run era que no está nominada, porque lo iba a ganar. Si merece ganárselo, que se lo gane. Si ganó los que ganó, que se los gane”, dijo a continuación.