El divertido gesto de Diego Peretti con Hernán Lirio, luego de que el conductor no se llevó un Martín Fierro: “Te lo merecías”

El pasado lunes se celebraron los premios Martín Fierro 2024 y el ciclo Tenés que ir (El Nueve), conducido por Hernán Lirio, estaba nominado en la categoría al Mejor Programa de Viajes y Turismo. Allí compitió con Resto del mundo (El Trece) que condujo Federico Bal; Por el mundo (Telefe) encabezado por Alejandro Marley Wiebe; y Todos podemos viajar (Net TV) con la animación de Silvina Panizzi. Pese a la ilusión del cordobés, quien asistió a la gala acompañado por su inseparable y simpático perro Ramoncito, ese premio se lo quedó el último de los mencionados.

Pero la frustración que pudo haber sentido Lirio, cambió en las últimas horas luego de un inesperado gesto que le realizó el actor Diego Peretti. “¡Nos regalaron un MARTÍN FIERRO! Nuestro amigo Diego nos vio tristes por haber perdido con Tenés que ir y vino a casa a donarnos uno de los suyos! Esperemos que nadie se dé cuenta y se crean que lo ganamos! Final inesperado”, escribió Hernán debajo de un video que subió a su perfil de Instagram, en el que se ve cómo uno de los protagonistas de Los Simuladores le golpea la puerta con la estatuilla en la mano.

“¡Gracias, querido Diego Peretti por la buena onda! Uno de los mejores actores de Argentina! Pero sepan que lo que dice Diego no es ficción! ¡Nos lo merecíamos!”, cierra el posteo. En el video, luego de ingresar al departamento del conductor, Peretti consuela a Lirio por la derrota en la premiación de APTRA. “El otro día en la ceremonia de los Martín Fierro me rompió el alma porque perdió Tenés que ir... Tendría que haber ganado, pero esto queda entre nosotros... Así que te vine a traer uno de los Martín Fierro que tengo”, le dice el actor en la pieza que encabeza esta nota. “Es la primera vez que lo veo, ¡qué lindo! Pero no me van a creer: ‘Acá dice Actor Protagonista en Miniserie’”, lee Lirio en la chapita del premio que se ganó el actor.

El Martín Fierro de Diego Peretti, en manos de Hernán Lirio

“Tratá de que eso no salga en foco. Por ahí sacale la chapita esta o tapala con algo”, le aconseja Peretti. Sin embargo, la historia da un giro y el actor cambia de opinión con respecto a haberle otorgado el premio a Lirio. “Igual me parece que hay que dárselo a Ramón, creo. Porque fue el mejor vestido”, agrega en referencia al smoking que el can vistió en la ceremonia del pasado lunes. “Yo se lo dejo a él, pero que después Ramón haga lo que él quiera. Es merecedor más que ninguno del Martín Fierro. Si querés, tenelo vos y después sacate una foto y todo eso. No te pongas mal si perdiste. Te lo merecías vos, lejos... Pero el mejor vestido es él”, cierra Diego y deja desconcertado al conductor pero feliz al perrito.

“Diego es amigo, vive en el mismo edificio que yo. Es un tipazo, siempre tenemos buena onda. A él le encanta Ramoncito, siempre que lo ve lo acaricia. El otro día nos cruzó cuando estábamos yendo a los Martín Fierro y nos deseó muchísimos éxitos”, le cuenta Lirio a Teleshow acerca del detrás de escena de este risueño video. “Pero después, como perdimos y acá en el edificio, somos todos amigos, nos vino a tocar la puerta, a tomar un café y nos quedamos charlando. Me dijo: ‘Che, te voy a llevar un Martín Fierro de los míos para que lo tengas...’. Y vino a traérmelo. De hecho, hay tanta buena onda entre nosotros en que Edgardo, el encargado, fue el que filmó el video”, cierra el conductor.