Cinthia Fernández marcó tendencia con su look para entrenar: calzas XS y rosa full

Cinthia Fernández entrenando con un conjunto de lycra rosa suave o empolvado (Video: Instagram/cinthia_fernandez_)

Cinthia Fernández ha captado la atención de sus seguidores mostrando las últimas tendencias en moda de fitness y también en trajes de baño, añadiendo su toque único en cada uno de los looks que arma. La bailarina se consolidó como una referente en estilos deportivos y veraniegos y en sus redes sociales cuenta sus tips a la hora de entrenar.

Tras un viaje reciente a Miami, Fernández mostró cada uno de sus nuevos atuendos a sus seis millones de seguidores en Instagram. La panelista mostró una combinación de entrenamiento compuesta por unas calzas tiro alto XS rosa empolvado, un corpiño del mismo tono, que acentuaba su figura atlética y zapatillas a juego, creando un conjunto elogiado por sus seguidores.

La modelo no dejó pasar la oportunidad y detalló los beneficios que tiene entrenar el tren superior: “Mejora la postura y estabilidad corporal, contribuye a tener un metabolismo más rápido, serás más flexible y lograrás un cuerpo simétrico”, fue todo lo que contó Fernández.

La figura pública, conocida por su pasión por el deporte, no solo se ha limitado a este estilo. Durante su estancia en Miami, también ha fotografiado otros looks que incluyen una micro-bikini XS de animal print, una micro-bickini multicolor con la parte de abajo supercavada y un mini pareo estilo crochet con detalles brillantes, que lo lució en blanco y en negro. Entre estos nuevos modelos, no faltaron las transparencias, consolidando así su preferencia por las tendencias más atrevidas y contemporáneas.

Cinthia Fernández muestra distintos looks para el verano

En cuanto a otras propuestas, Fernández innovó con un conjunto de inspiración tenniscore en off-white compuesto por una pollera tubo ultra ceñida y un suéter estilo crop-top, que destacó su look sporty-chic y confirmó su capacidad para mantenerse a la vanguardia de las tendencias. Incluso, en las románticas vacaciones que realizó junto a su novio Roberto Castillo en Bariloche, impresionó a todos con sus outfits invernales, con looks total black, botas de nieve y abrigos de las últimas temporadas.

Siguiendo pasos similares a las de otras figuras del fitness, como Sol Pérez y Romina Malaspina, Cinthia Fernández demuestra ser poseedora de una amplia gama de conjuntos deportivos, ajustándose a las diversas modas con un amplio sentido estético y una efectiva presencia online, marcando tendencia con cada una de las prendas que selecciona para su día a día.

No todo lo que comparte con sus followers tiene que ver con moda, sino que muestra la intimidad de sus hijas Charis, Bella y Francesca, los momentos graciosos que viven día a día, los regalos que les hace e incluso hace descargos sobre su situación económica, en los que generalmente apunta contra Matías Defederico, el padre de las niñas

Las increíbles destrezas en la nieve de Cinthia Fernández con Roberto Castillo y sus hijas (Video: Instagram/cinthia_fernandez_)

Durante su estadía en el destino patagónica, Cinthia hizo partícipes a sus seguidores mostrando la intimidad de su viaje. En esta oportunidad, sorprendió a todos los internautas con su gran talento para los deportes de nieve. En una publicación que la mediática realizó en sus redes sociales, dejó registrada la pasión que sienten ella y sus tres niñas por esta actividad. En esquíes, deslizándose por el hielo, por caminos en pendientes y en bajadas, disfrutando de la velocidad.

Lo que llamó la atención de sus seguidores fue la destreza con la que las nenas se manejaban sobre los esquíes: “Gracias a esta escuela por enseñarles desde que tienen tres años”, escribió Cinthia en el video en el que sus nenas se deslizaron por caminos de cornisa a toda rapidez, con las increíbles vistas de los lagos y las montañas cubiertas de nieve.