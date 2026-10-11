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Sangrienta definición en UFC: con un codazo le abrió la cabeza a su rival y ganó un bono de 100 mil dólares

Alice Pereira se llevó la victoria ante Darya Zheleznyakova después de la sugerencia que recibió la rusa del personal médico de no continuar con el combate por su lesión

Una luchadora sufre una terrible cortada en la frente tras recibir una serie de golpes en el suelo. El video muestra la gravedad de la herida y el momento en que el personal médico interviene.
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El octágono del Meta APEX de Las Vegas se vistió de gala el 10 de octubre de 2026 para albergar una cartelera repleta de finalizaciones y alta tensión en UFC Vegas 122 (UFC Fight Night: Allen vs. Duncan). La velada dejó un sabor de boca inmejorable para los peleadores sudamericanos, destacando una de las detenciones médicas más impactantes en lo que va del año.

En la cartelera preliminar de peso gallo, la brasileña Alice Pereira (8-1), conocida en el circuito como The Golden Girl, dio un golpe de autoridad frente a la experimentada boxeadora rusa Darya Zheleznyakova (10-4). A sus 20 años, Pereira demostró por qué es catalogada como una de las mayores promesas y la peleadora más joven en la historia de la compañía.

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Desde el arranque del asalto, Pereira hizo valer su agresividad. Aunque Zheleznyakova intentó mantener la distancia utilizando su boxeo de volumen, la brasileña ejerció una presión constante que cortó las vías de escape de la rusa. El punto de inflexión llegó cuando Pereira ejecutó un derribo sumamente efectivo. Al llevar la pelea al ras de lona, expuso las debilidades defensivas de Zheleznyakova de espaldas al suelo. Con total control de la posición superior, la Golden Girl comenzó a descargar un contundente ground and pound.

A escasos segundos de finalizar el primer round, Pereira acomodó su postura desde la guardia superior y soltó un codazo descendente cortante y violento. El impacto dio de lleno en la frente de Zheleznyakova, actuando como una auténtica cuchilla que abrió una brecha profunda, transversal y sumamente aparatosa. De forma inmediata, una gran cantidad de sangre brotó de la herida, cubriendo gran parte del rostro de la boxeadora rusa y tiñendo la lona de rojo.

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Dos luchadoras forcejean sobre la lona en un octágono, con manchas de sangre en el cabello y la espalda de la atleta situada en la parte inferior
La luchadora no pudo continuar por la herida

Zheleznyakova resistió los últimos segundos en el suelo hasta que sonó la campana. Al llegar a su esquina, el equipo médico y los cutmen trabajaron a contrarreloj, pero la profundidad del corte y la ubicación comprometían por completo la visibilidad de la atleta. Antes de que iniciara el segundo asalto, el experimentado réferi Jason Herzog evaluó la situación y le preguntó directamente a Zheleznyakova si se sentía en condiciones de continuar. La peleadora rusa respondió con un rotundo “no”, obligando a decretar oficialmente el final por TKO (retirada / parada médica) a los 5:00 del Round 1. Esta impactante finalización le valió a Alice Pereira un merecido bono extra de $100.000 dólares por la “Actuación de la Noche”.

La representación argentina brilló con luz propia gracias al santafesino Francisco Prado. El oriundo de San Lorenzo, de apenas 24 años, llegaba al Meta APEX con la espalda contra la pared tras arrastrar una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas. Para colmo de males, su rival, el brasileño Ismael Bonfim, saboteó el pesaje oficial del viernes registrando un escandaloso exceso de más de 3 kilos por encima del límite de peso ligero (marcó 163.5 lbs).

Aceptando el combate a cambio del 25% de la bolsa de su oponente, Fran salió al octágono con pura agresividad y pedal a fondo. Prado asfixió a Bonfim desde el primer segundo, impuso un ritmo frenético e intercambió metralla antes de llevar la pelea al ras de lona mediante un imponente derribo. Desde la posición dominante, Prado castigó con un despiadado ground and pound. A falta de solo 38 segundos para que sonara la campana del primer asalto, el réferi detuvo el choque ante la nula respuesta del brasileño. Con este triunfo por TKO a los 4:23 del Round 1, el argentino salva su contrato dentro de la UFC y reescribe su camino en las 155 libras.

Una mujer con trenzas en el cabello presenta un corte en la frente, sangre en la cara y en su camiseta deportiva blanca
Tras abandonar el octágono fue trasladada a un centro médico

La pelea principal de la noche, en tanto, cumplió con las enormes expectativas de los analistas. El número 5 del ranking, Brendan Allen, se midió ante el peligroso noqueador británico Christian Leroy Duncan en una batalla táctica de cinco asaltos.

Duncan dominó con solvencia los primeros compases utilizando su alcance y complicando al norteamericano. Sin embargo, la veteranía y el excelso nivel de grappling de Allen relucieron en los momentos de campeonato. Cuando parecía que las tarjetas de los jueces iban a definir una noche sumamente cerrada, “All-In” aprovechó un descuido defensivo del británico en el último asalto.

Allen arrastró a Duncan a la lona, tomó su espalda con maestría y encajó un ineludible mataleón (rear-naked choke) a los 2:46 del Round 5. Con esta espectacular sumisión tardía, Brendan Allen extiende su racha a cuatro victorias seguidas y lanza un desafío directo a la cima de la división, apuntando al campeón Sean Strickland.

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