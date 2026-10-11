L-Gante mostró la arriesgada experiencia que realizó: “El que tenga miedo a morir que no nazca”

El cantante se animó a ser parte de una peligrosa muestra (Video: Instagram)

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Lejos de sus conflictos mediáticos o su llamativa ausencia de MasterChef Celebrity (Telefe), L-Gante sorprendió este sábado a sus fanáticos al mostrar la arriesgada hazaña que realizó. Fiel a su estilo, el referente del RKT eligió una actividad extrema que llevó sus sensaciones al límite.

“Verlo así es una cosa. Pararse en el centro del globo de la muerte”, escribió en la primera de sus storys al mostrar, desde afuera, una bola de metal gigante en la cual un grupo de motos daba vueltas. Como si no fuera suficiente, en su siguiente posteo, el cantante animó a entrar al lugar y ubicarse en el centro.

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Con el riesgo dando vueltas a su alrededor, y la emoción recorriendo sus venas, L-Gante grabó el momento y lo subió a sus redes sociales. “El que tenga miedo a morir que no nazca pa”, escribió el artista, demostrando cómo desafiaba la situación y el peligro.

Mientras L-Gante enfrenta una situación judicial tras una denuncia por amenazas agravadas con arma de fuego, Tamara Báez organizó una celebración temática de Toy Story por los cinco años de Jamaica, la hija que ambos tienen en común.

L-Gante ingresó al centro de un globo de la muerte y compartió la maniobra en sus redes sociales

El festejo se realizó semanas después de tres allanamientos en General Rodríguez, localidad bonaerense donde vive el músico. En ese contexto, Báez compartió imágenes de una producción inspirada en Jessie, uno de los personajes de la saga animada.

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La niña lució un atuendo completo de la vaquera: blusa blanca y amarilla con detalles rojos, pantalón de jean, botas marrones de estilo cowboy y sombrero rojo. En algunas fotografías, además, posó con una muñeca de Jessie y una figura de caballo.

La sesión recreó elementos de la habitación de Andy, uno de los escenarios de la película. La ambientación incluyó una estantería con juguetes, dibujos sobre un corcho y una regla de medición colocada en la pared.

Para la celebración se preparó una mesa con manteles amarillos, vajilla de estética campestre y bolsitas de regalo de cartón con la inscripción “Jami Story 5”. Jamaica también llevó pintura facial con flores rosadas y el cabello recogido con moños rojos.

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Entre los objetos personalizados apareció un vaso con la leyenda “Toy Cumpliendo”, junto a una ilustración de Jessie y un sticker con la imagen de Báez.

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, posa caracterizada como el personaje Jessie durante la celebración de su cumpleaños

La torta fue decorada en tonos celestes, con un diseño de nubes y figuras de Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Rex, Hamm y los Aliens. En la parte superior se ubicó una vela con el número 5, en referencia a la edad que cumplió Jamaica.

La pieza se estructuró en cuatro pisos: uno blanco con flecos marrones y soga rosa, otro con estampado de vaca en blanco y negro, un tercero celeste con la leyenda “Jamaica is 5” entre nubes, y un remate superior con el torso de Jessie coronado por su sombrero rojo. El conjunto se ubicó sobre un pedestal celeste con figuras de los Aliens y rodeado de globos rojos sobre el piso de madera del salón.

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Tamara Báez festeja el quinto cumpleaños de su hija Jamaica con una fiesta temática inspirada en el personaje Jessie de Toy Story

El festejo incluyó una animación en vivo con actores caracterizados como los personajes de la película. Uno de ellos, vestido como Jessie con sombrero rojo, cantó con micrófono frente a los chicos invitados; otro animador caracterizado como Woody hizo lo propio desde el lado opuesto del escenario, mientras un tercero disfrazado de Buzz Lightyear completó la puesta. El público, entre el que se encontraba Jamaica con su disfraz y pintura facial, estuvo sentado en el piso durante la animación.

Báez acompañó las imágenes con un mensaje dedicado a su hija: “Cinco años mi pequeña tan dulce, tan compañera, que siempre seas igual de feliz. Te amo con todo mi alma. Hoy seguimos celebrando tu mejor día de la vida, como vos me dijiste. Gracias por existir e iluminar todos mis días, Jami”. El texto acompaña una fotografía en la que madre e hija posan juntas y sonrientes, ambas con sombreros de vaquera.

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