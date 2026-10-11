Panamá

Terremoto de 7,5 en Panamá deja más de 700 viviendas dañadas y 419 escuelas afectadas

El último balance oficial registra daños en 419 escuelas, hospitales, puentes y carreteras. Las provincias centrales concentran las mayores afectaciones, mientras continúan las labores de asistencia y evaluación.

Los daños provocados por el terremoto en las provincias centrales de Panamá mantienen a numerosas familias fuera de sus viviendas mientras continúan las inspecciones. EFE/ Bienvenido Velasco
Los daños provocados por el terremoto en las provincias centrales de Panamá mantienen a numerosas familias fuera de sus viviendas mientras continúan las inspecciones. EFE/ Bienvenido Velasco
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A medida que las autoridades logran ingresar a las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,5, registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, aumenta el número de viviendas, hospitales, escuelas y carreteras con daños reportados.

El movimiento sísmico ha dejado cientos de familias afectadas y comunidades incomunicadas, aunque hasta el último balance oficial no se registraban víctimas fatales.

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El informe más reciente del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) contabiliza más de 700 residencias afectadas en distintas provincias, además de cientos de personas que han tenido que abandonar sus hogares.

Los Santos, Herrera y Veraguas concentran parte importante de los daños, especialmente en comunidades rurales donde las dificultades de acceso han retrasado las evaluaciones y la distribución de asistencia humanitaria.

El terremoto de magnitud 7,5 provocó afectaciones en hospitales y centros educativos, principalmente en las provincias centrales del país. Europa Press
El terremoto de magnitud 7,5 provocó afectaciones en hospitales y centros educativos, principalmente en las provincias centrales del país. Europa Press

En Los Santos, una de las provincias más cercanas al epicentro del terremoto, se reportan 182 familias afectadas, equivalentes a 721 personas. Los daños alcanzan viviendas, instalaciones médicas y establecimientos comerciales, mientras cinco comunidades permanecen incomunicadas por derrumbes y afectaciones en puentes y carreteras.

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Las autoridades mantienen operativos para llegar a las poblaciones que todavía presentan dificultades de acceso.

La situación es particularmente complicada en Tonosí y otras comunidades del sur de la península de Azuero, donde el terremoto provocó interrupciones de servicios esenciales.

El acueducto rural de Tonosí permanece fuera de servicio y se reporta falta de electricidad. La carretera que conecta Pedasí con Tonosí continúa inhabilitada, mientras avanzan los trabajos para restablecer la circulación.

El balance provincial también registra cuatro hospitales con afectaciones parciales, cinco hoteles dañados y seis personas con lesiones menores. A estas cifras se suman 71 centros educativos, dos iglesias y 28 edificios gubernamentales afectados.

Los equipos de emergencia continúan ingresando a comunidades rurales para evaluar las viviendas y otras infraestructuras afectadas por el movimiento sísmico. Cortesía
Los equipos de emergencia continúan ingresando a comunidades rurales para evaluar las viviendas y otras infraestructuras afectadas por el movimiento sísmico. Cortesía

Dos puentes y tres puntos de infraestructura vial presentan daños, lo que complica el traslado de personal de emergencia y suministros.

En Herrera, las autoridades contabilizan 206 residencias afectadas y una persona con lesiones menores, además de daños parciales en tres instalaciones de salud. El reporte incluye 51 centros educativos, cinco iglesias y seis edificios gubernamentales comprometidos.

También se registran 32 deslizamientos de tierra y cuatro puntos de infraestructura vial afectados, mientras una comunidad permanece incomunicada en el distrito de Las Minas.

Veraguas presenta 202 viviendas con daños parciales o totales, ocho centros de salud afectados y 38 instalaciones educativas comprometidas. Las mayores dificultades se concentran en Soná y Mariato, donde se identificaron nueve puentes y nueve puntos de infraestructura vial con afectaciones.

También se reportan daños en acueductos rurales, interrupciones eléctricas y dificultades para acceder a comunidades apartadas.

El movimiento sísmico dejó cientos de centros educativos afectados en Panamá, lo que obligó a suspender las clases presenciales mientras se revisan las instalaciones. X
El movimiento sísmico dejó cientos de centros educativos afectados en Panamá, lo que obligó a suspender las clases presenciales mientras se revisan las instalaciones. X

En Mariato fueron habilitados dos albergues que atienden aproximadamente a 255 personas, mientras continúan las labores de asistencia. El informe también registra daños en tres iglesias, siete edificios gubernamentales y 15 infraestructuras privadas.

Las autoridades mantienen las inspecciones en comunidades rurales e insulares, donde todavía se evalúa la magnitud de las pérdidas.

En Coclé se contabilizan 149 residencias afectadas y 17 personas con lesiones menores, junto con daños considerables en seis hoteles. También presentan afectaciones dos hospitales, 12 centros educativos, ocho iglesias y nueve edificios gubernamentales.

Un albergue habilitado en el IFARHU de Penonomé recibe a 12 personas, mientras continúan las evaluaciones de infraestructura pública y privada.

En Chiriquí, el balance identifica 49 residencias afectadas, diez de ellas con daños totales, además de dos centros médicos y 80 instalaciones educativas comprometidas. En Colón se reportan cinco viviendas unifamiliares y 13 caserones dañados, con más de 40 familias y 201 personas afectadas, así como daños en el Hospital San Juan y otras infraestructuras.

En Tonosí, uno de los distritos próximos al epicentro, las afectaciones en infraestructura y servicios básicos complican la recuperación de las comunidades. REUTERS/Enea Lebrun
En Tonosí, uno de los distritos próximos al epicentro, las afectaciones en infraestructura y servicios básicos complican la recuperación de las comunidades. REUTERS/Enea Lebrun

Las afectaciones también alcanzan Panamá Oeste, con 21 residencias dañadas y dos personas lesionadas, y Bocas del Toro, donde se contabilizan ocho viviendas afectadas y 28 personas impactadas.

Darién registra una residencia y ocho centros educativos con daños, mientras en Panamá se reportan afectaciones en edificios residenciales, comercios y viviendas del archipiélago de Las Perlas.

El Ministerio de Educación confirmó que 419 centros educativos oficiales presentan afectaciones a escala nacional, mientras el sector sanitario ha reforzado su capacidad mediante la instalación de seis hospitales de campaña.

Sinaproc mantiene las inspecciones y el monitoreo de las zonas comprometidas, advirtiendo que las cifras son preliminares y podrían aumentar conforme los equipos de emergencia completen las evaluaciones.

Para este lunes 12 de octubre, las clases presenciales permanecerán suspendidas en todos los centros educativos oficiales y particulares del país, como medida preventiva tras el terremoto de magnitud 7,5.

Por su parte, la Universidad de Panamá desarrollará sus actividades académicas de manera virtual, modalidad que también será implementada por otros centros de enseñanza superior, mientras continúan las inspecciones de las instalaciones educativaspara determinar las condiciones de seguridad antes del retorno a las aulas.

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