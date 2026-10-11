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Los hutíes amenazaron con lanzar nuevos ataques contra aeropuertos de Arabia Saudita: “Son objetivos potenciales”

El portavoz militar del grupo insurgente, Yahya Saree, aseguró que el espacio aéreo del reino será escenario de operaciones y pidió a los aerolíneas y trabajadores tomar en serio las advertencias en plena escalada de tensiones

Un partidario hutí vestido con uniforme militar sostiene una réplica de un misil mientras se une a otros seguidores, Saná, Yemen, 9 de octubre de 2026 (REUTERS/Mohammed al-Mahdi)
Un partidario hutí vestido con uniforme militar sostiene una réplica de un misil mientras se une a otros seguidores, Saná, Yemen, 9 de octubre de 2026 (REUTERS/Mohammed al-Mahdi)
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Los rebeldes hutíes de Yemen amenazaron este domingo a las terminales aéreas de Arabia Saudita, ya que calificaron a los aeropuertos y el espacio aéreo saudita, salvo los de La Meca y Medina, vulnerables a nuevos ataques tras el bombardeo contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad que dejó 12 muertos y 309 heridos.

“Las Fuerzas Armadas de Yemen reiteran su advertencia a todas las compañías aéreas, expertos, empleados, trabajadores y viajeros para que no utilicen los aeropuertos ni el espacio aéreo saudíes, ya que son objetivos potenciales y lugares donde nuestras fuerzas pueden llevar a cabo operaciones, con la excepción de los aeropuertos de La Meca y Medina”, amenazó el portavoz militar hutí.

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El representante insurgente pidió a los afectados que tomen en serio las advertencias y agregó: “Los aeropuertos y el espacio aéreo están expuestos a ataques y constituyen un teatro de operaciones para nuestras fuerzas, con la excepción de los aeropuertos de La Meca y Medina”, añadió, refiriéndose a las dos ciudades más sagradas del Islam.

Sarea atribuyó a Arabia Saudita la responsabilidad por “cualquier intento fallido de interceptar” futuros ataques. También ratificó la estrategia del movimiento, basada en la fórmula “aeropuerto por aeropuerto, bloqueo por bloqueo y escalada por escalada”, hasta alcanzar sus objetivos.

La amenaza se produjo en medio de una escalada de los ataques entre los insurgentes yemeníes y Arabia Saudita, que respalda al Gobierno del Yemen reconocido internacionalmente.

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El ataque de los hutíes del sábado contra el aeropuerto de Riad dejó al menos 12 muertos, entre ellos cuatro saudíes y un estadounidense, además de 309 heridos. Algunos de los lesionados se encuentran en estado crítico, de acuerdo con la Autoridad General de Aviación saudí.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, gesticula mientras pronuncia un discurso, en 2025 (REUTERS/Khaled Abdullah)
El portavoz militar hutí, Yahya Saree, gesticula mientras pronuncia un discurso, en 2025 (REUTERS/Khaled Abdullah)

Las autoridades suspendieron de forma temporal las operaciones en la terminal mientras evalúan los daños y revisan la seguridad de las instalaciones. No precisaron la fecha de reanudación de los vuelos.

El hecho fue el segundo ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en 24 horas. El viernes, otra ofensiva atribuida a los hutíes causó tres muertos y provocó daños en un avión de una aerolínea saudí y en otras instalaciones.

Las autoridades saudíes también informaron el miércoles de ataques contra los aeropuertos de Riad y Abha, en el suroeste del reino, que dejaron tres muertos y más de 30 heridos de varias nacionalidades.

El portavoz militar de la coalición liderada por Arabia Saudí, Turki al Maliki, señaló que un proyectil cayó cerca del Aeropuerto Internacional Rey Fahd, en Dammam, en la Región Oriental del país. El funcionario no aportó información sobre posibles víctimas ni sobre la naturaleza del artefacto.

Varios países árabes y la Liga Árabe condenaron los ataques contra instalaciones de aviación civil y advirtieron que ponen en riesgo a pasajeros, trabajadores aeroportuarios y la seguridad regional.

Una réplica de un dron fabricada por los hutíes se exhibe en una plaza de Saná, Yemen, el 14 de septiembre de 2026. EFE/EPA/YAHYA ARHAB
Una réplica de un dron fabricada por los hutíes se exhibe en una plaza de Saná, Yemen, el 14 de septiembre de 2026. EFE/EPA/YAHYA ARHAB

Los hutíes, respaldados por Irán, sostienen que sus ofensivas contra aeropuertos, instalaciones militares y centros energéticos saudíes responden a los bombardeos previos de Arabia Saudí contra posiciones insurgentes en Yemen. Según el grupo, esas operaciones también alcanzan objetivos civiles, como el aeropuerto de Saná.

Arabia Saudí interviene militarmente en Yemen desde 2015, después de que los hutíes tomaran Saná, la capital del país, a finales de 2014.

(Con información de EFE)

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