La indignación de Cinthia Fernández al mostrar cuánto le vino en la factura de luz de su casa

Cinthia Fernández mostró su indignación por el valor de su factura de luz (Instagram)

A pocos días de sorprenderse por la cantidad de dinero que había gastado en el supermercado, Cinthia Fernández volvió a recurrir a las redes sociales para mostrar su indignación ante un nuevo gasto. Esta vez, el servicio que motivó el enojo de la bailarina fue la factura de luz de su casa. A través de sus redes sociales, la mediática manifestó su bronca al enterarse cuánto tenía que pagar.

“Me vinieron 250 lucas de luz”, comenzó diciendo Fernández mientras se dirigía ante sus más de seis millones de seguidores. Con un gesto de bronca por la elevada cifra, la bailarina continuó: “Cortá la luz tranquila, ya estamos listas para salir”. Días atrás, la panelista de LAM (América) también había reaccionado al ver la cantidad de dinero que había gastado en su compra mensual en el supermercado.

“Hoy es un día medio del ort... para mí, ¿por qué? Porque tengo que ir al mayorista. Los días que yo tengo que ir al mayorista no estoy de mal humor, estoy de pésimo, pésimo, pésimo humor, así que ahora voy a ver cómo me co..., ¿cuánto gastaré?”, dijo anticipándose a la abultada cifra que ya estaba convencida que pagaría.

Cinthia Fernández mostró su enojo por la cantidad de dinero que gastó en el supermercado

En un contexto de creciente preocupación por el impacto de la inflación, la bailarina no pudo ocultar su indignación. Luego, ya regresando a su domicilio y con el auto cargado con la mercadería comprada, la mamá de Francesca y de las gemelas Bella y Charis —fruto de su exrelación con Matías Defederico— impostó una sonrisa sarcástica para luego mostrar un paquete que llevaba sobre su regazo.

“Lo bueno es que tengo en mi poder un bulto de repelente”, expresó haciendo alusión a uno de los productos más demandados en esta época del año, a raíz de la epidemia de dengue en el país.

Luego, con la idea de ponerle humor a la situación, Fernández compartió ante sus seguidores una encuesta para que estos adivinen cuánto había gastado. “Lo malo es que me rompieron el... Adiviná, ¿cuánto gasté?”. Las opciones eran $300.000, $500.000 y una última (la correcta), que decía: “Más de $500.000, vayan por mi tumba”. Todo acompañado de una imagen en la que se podía ver su cara haciendo “puchero” en el automóvil, cargado de paquetes de rollos de cocina, gaseosas y golosinas, entre otras cosas.

Cinthia Fernández molesta por las compras

Más allá de las cifras, Cinthia siempre busca cómo cuidar a su familia. Ya sea con productos de cuidado como también para el ocio de sus hijas. Fue así como la influencer publicó un nuevo video junto a Charis, Bella y Francesca, que causó furor y se llevó todas las miradas.

“Y así es como casi la abuela se muere…”, comenzó diciendo Fernández en el audiovisual que publicó y explicó: “Le voy a dar una sorpresa a las nenas que no se la esperan”, siguió, mostrando la súper colchoneta para que puedan realizar gimnasia artística en el hogar. “Wow, está buenísimo. Lo que quería”, dicen las pequeñas a coro tras ver el obsequio.

Acto seguido, en el video se puede ver cómo saltan, se divierten, juegan, hacen piruetas y luego al grito de “abuela, la la la la la”, le piden a la madre de la bailarina que se anime a hacer una vuelta carnero en la nueva adquisición familiar. Esta lo logra y terminan todos saltando y abrazándola por haberse animado al desafío. El audiovisual tuvo más de 15 mil me gusta, casi medio millón de reproducciones y cientos de comentarios a menos de 24 horas de haberse publicado.