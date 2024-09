Susana Giménez con Damián Betular: el llamado de Karina Milei, el “cenicerazo” a Roviralta y el desafío de aprender nuevos términos

El mano a mano de Susana con Damián Betular (Video: Olga)

Susana Giménez vuelve a la televisión el domingo 22 de septiembre y todo es expectativa. Es por eso que la conductora comenzó a promocionar su regreso y en ese recorrido cumplió el deseo de Luis Cella, hijo de su histórico productor y amigo personal, y visitó los estudios de Olga, en el barrio porteño de Palermo.

Así fue como este jueves por la mañana se pudo ver una entrevista con Damián Betular (que en realidad fue grabada el miércoles por la noche). Frente al pastelero, la diva de los teléfonos pasó un momento lleno de diversión, juegos y recuerdos, como cuando le arrojó un cenicerazo a su exmarido, Huberto Roviralta, cuyo divorcio millonario derivó en una pelea que cumplió 26 años.

Mientras el programa salía al aire, el estudio latió al ritmo de la diva. Como ocurre a diario, muchos peregrinaron a la esquina de Humboldt y Cabrera con la ilusión de encontrarla y seguir el programa frente a la pecera. Otros curiosos pasaban por allí y se quedaban a escuchar el audio que salía de los parlantes. Además, el banner electrónico que bordea la ochava estaba preparado para la ocasión, con el fondo en animal print y las leyendas “Hola Susana, te estamos esperando” y “Susana en Olga” para celebrar el encuentro.

“La pasamos muy bien”, contó Damián en los minutos previos a conocerse su charla con Susana en el canal de streaming. Entre los temas conversados, el cocinero mencionó la participación de Caro Pardíaco –el papel que interpreta Julián Kartún- y los motivos detrás del tardío comienzo de su programa.

Alrededor de las 10.20 de la mañana por fin pusieron al aire la ansiada entrevista. Enfundada en un traje negro con transparencias en las mangas, Susana se sentó en la mesa llena de tortas y un juego de té. Divertida, la animadora se percató de la ausencia de su compañero. “Ay, Betu, soy re puntual”, expresó, entre risas, al verlo. Una vez que el chef del Palacio Duhau se sumó al encuentro, aprovechó para consultarle sobre su programa.

El regreso a la televisión

Susana Giménez y Damián Betular

“¿Extrañabas la televisión?”, consultó Damián al referirse a su vuelta a la pantalla chica. Con total franqueza, la presentadora sostuvo: “No, porque la hice 35 años. Estoy ansiosa. Confío en mi intuición y en la producción porque están a full y queriendo hacer un proyecto bien potente. Hay mucha competencia, la tele está pasando un momento bajo, no hubo ficción y la extraño”, confió la entrevistada al respecto.

Al ser consultada por el retraso de su retorno, Susana explicó: “No puedo volver este domingo porque me llamaron desde el Gobierno, específicamente la señora Karina Milei. Ella habló con mi productor y le dijo: ‘Con el presidente Javier le queremos pedir perdón, sabemos que quieren debutar, pero él va a dar a conocer el presupuesto nacional. Y va a ser largo´”, recordó. También avaló la decisión del mandatario por elegir esa franja horaria. “Claro, porque la gente está en la casa y lo puede escuchar tranquilo, ¿qué vamos a hacer? Por algo será”, comentó.

La curiosidad por su primera emisión se hizo notoria. Por su parte, el chef enumeró los datos a conocer con anterioridad: “Sé que va a estar María Becerra, tenés una nota exclusiva con Rodrigo de Paul y Leandro Paredes, un sketch espectacular, que agradezco la invitación. Además, va a estar Sebastián Estévanez que sé que lo querés un montón...”. Por su parte, ella le replicó que iban a estar otras figuras como Yayo Guridi, Iván de Pineda, Soledad Pastorutti, Guillermo Cóppola, Nicolás Vázquez, entre otros. “El talento que hay en Argentina es increíble”, acotó Betular ante las personalidad mencionadas.

¿Y al presidente lo vas a entrevistar?”, aventuró el futuro jurado de Bake Off Famosos. Con completa sinceridad, ella se refirió a la llamada que tuvo con el mandatario argentino. “Yo creo que sí. Yo hablé con él dos veces porque me llamó para venir. Y yo le dije: ‘Señor presidente...’. Odio a los que piensan que se conocen de toda la vida. No le podía decir: ‘Oíme, Javi....’. Y le dije: ‘Yo no estoy al aire y no sé mucho de política. Necesito ver un poco de lo que hace, enterarme lo que pasa en el país y después hacerle una nota”, rememoró y, a su vez, destacó: “Entrevisté a todos. A Macri, a Menem, a De la Rúa...”.

Del cenicerazo al desafío de Caro Pardíaco

Caro Pardíaco le enseña nuevos modismos a Susana (Video:Olga)

Un rato más tarde, Susana y Betular compartieron un momento lúdico. “Te traje un juego. Hace 26 años pasó algo... Revoleaste algo”, comenzó diciendo el anfitrión en alusión a la pelea que tuvo con Roviralta hace más de dos décadas. Sin ocultar su sorpresa, la conductora exclamó: “¡A ese estúpido! Sacamelo que no lo puedo ni ver””.

“Me parece que es darle bola a él”, continuó mientras agarraba los pequeños objetos de metal y lanzaba en dirección a un blanco con su rostro. Ante los intentos fallidos, Betular comentó: “Los ceniceros tienen que ser de cristal, ¿no lo eran?”. Con un tono jocoso, ella le comentó: “No, era una caja. Yo mentí... No puedo creer que pasó tanto tiempo”. La polémica escena protagonizada con su expareja trajo consigo recuerdos al pastelero. Emocionado, él le contó: “Yo estaba volviendo de la colonia cuando ocurrió. Mi mamá estaba viendo la televisión y, orgullosa, me dijo: ‘Sentate ahí’. ‘¿Qué pasó?’, le dije y me dice: ‘Mirá lo que hizo Susana..’”.

Al percatarse de los años transcurridos, la animadora reflexionó: “Me impresiona cómo pasa el tiempo. Yo le pregunto a todo el mundo si le ocurre lo mismo. No sé si es tanta tecnología, o qué. Por ejemplo, los chicos están con las redes en el celular, mi nieta se levantaba en París y agarraba el celular, ¿será gracias a ese entrenamiento?”.

Ya entrada la entrevisto, hizo ingreso al estudio Julián Kartún caracterizado como Caro Pardíaco, el personaje que lo catapultó a la fama. Desde ese rol, le propuso a la conductora aprender palabras y términos nuevos que usa la juventud y están de moda.