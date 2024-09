Sergio Agüero y Sofía Calzetti esperan la llegada de Olivia, la primera hija de la pareja

Sergio “Kun” Agüero y Sofía Calzetti se preparan para convertirse en padres. Calzetti habló desde su casa en Hollywood, Florida, con Teleshow sobre su relación y los próximos cambios en su vida. La pareja espera con ansias la llegada de su hija Olivia.

Sofía conoció al exfutbolista cuando tenía 21 años y desde entonces lo ha acompañado tanto en los momentos buenos como en los complicados. La llegada de su hija Olivia marca un nuevo capítulo para ambos, quienes han construido una relación basada en el apoyo mutuo.

La actriz y empresaria hace algunas horas posteó: “Ultima clase de yoga con mi pequeñita adentro, emociones tan fuertes que no puedo explicarlas solamente en días o en horas, quizás me cambiará la vida para siempre. Voy a empezar a vivir lo que siempre soñé toda mi vida: ser mamá, escribió y publicó.

Sofía Calzetti a punto de convertirse en mamá junto a Sergio Aguero

—¿Cuánta emoción deben sentir estos días?

—Estamos súper contentos, muy ansiosos, y muy felices con la llegada de nuestra bebé. Tenemos todo casi listo, siempre algún detalle falta, pero todo ordenado. Ya compré todo lo que necesitamos. Así que es momento de esperar y disfrutar.

—Te vimos muy activa en las redes y sin para de trabajar...

—Por suerte transito un embarazo hermoso que me permite seguir con mi trabajo de influencer y la verdad con mucha llegada y además impulsando a otras mujeres para que lo hagan, y que puedan emprender un camino laboral y creativo.

—¿Tienen planes de casamiento ?

—Por ahora no. Supongo que en algún momento, llegará. Pero bueno, estamos focalizados en otras cosas. Primero es esperar a la niña. Pero quién te dice que en algún momento llegue el casamiento y poder hacer varias fiestas, una boda acá, otra en Argentina, varios casamientos para compartir con todos los amigos y familiares. ( se ríe)

Sofía Calzetti posa para su propia marca deportiva

—¿Cómo fue empezar a mostrarte y convertirte en un referente exitoso en las redes sociales?

—Siempre me gustó todo lo referido a la actuación , a la comunicación. Arranqué a los 15 años haciendo publicidad para una marca de servicios de internet . Después me alejé un poco de ese mundo, y cuando empezaron a tener furor las redes sociales, de a poco me empecé a interiorizar, y allí comenzó el camino de contactarme con el público. Empecé a trabajar con diferentes empresas para las que fui convocada, con productos que me gustan, y mis seguidores se hicieron más fieles con mi nombre y estética y hoy en día hay marcas que me pagan por este trabajo. Soy muy selectiva, solo lo hago con las que yo me siento afín. Puede ser desde ropa, relojes y joyas. También utilizo mucho mis propios diseños de ropa deportiva.

Sofía Calzetti influencer y empresaria

—¿Cómo arrancaste con la idea de tu marca?

—El cambio de vida, cuando nos mudamos con Sergio a Manchester, en el día a día me di cuenta que ponerme ropa de gimnasia para entrenar no me motivaba, ni me llenaba de energía. Es por eso que empecé a crear mi propia marca, con diseños diferentes, con más onda que un simple pantalón de gimnasia. Hay muchos mercados del mundo que investigué referente a las marcas deportivas para mujer. Por eso a principios de este año decidí comenzar a trabajar en un proceso de cambio, por eso lancé mi propia empresa. Logré lo que deseaba y poder transmitirlo, para entrenar no es necesario ponerse ropa aburrida, mis diseños son “cancheros” con una paleta importante de colores, con texturas diferentes. De esa manera también podés estar vestida durante el día y luego entrenar. Quise hacer una marca no exclusivamente para el deporte en sí, sino que le sumás un blazer, un accesorio y estás lista para continuar con tu día. Logramos con mi equipo hacer diseños que calcen, que favorezcan al cuerpo, que sean cómodos.

—¿Cómo creas tu contenido para las redes sociales?

—En primer lugar lo hago yo para que sea fiel a mi personalidad, orgánico, tener en claro qué quiero comunicar, que todo esté alineado y acorde con el mensaje que la empresa quiere dar. La idea es ser fiel a mi personalidad para tener un público mucho más cercano y que tenga veracidad.

Sofía Calzetti, la novia del Kun Agüero, mostró cómo se prepara para la llegada de su hija, mientras se dedica a su trabajo

—¿Cómo lo aprendiste?

—Con el tiempo, con la práctica uno se va sintiendo más cómodo también a la hora de hablar frente a la cámara o de posar o de sacarse fotos, de poco te vas relajando. Como todo en la vida, uno se va haciendo... también buscando inspiración, viendo a personas que pueden ser referentes por lo que hacen, cómo hablan, cómo comunican y vas encontrando los resultados. Y saber y entender qué le gusta más a tu público. Y otra cosa importante es que soy yo la que escribe, la que habla y responde a mis seguidores, y yo creo mi contenido. La que elige absolutamente todo. La verdad que es un trabajo arduo, pero está buenísimo. Parece que subo una foto y nada más. Pero la realidad es que hay todo un trabajo por detrás.

Sofia Calzetti y Sergio Agüero esperan la llegada de Olivia

—¿Y la actriz?

—La verdad que por el momento no. A ver, creo que todo está alineado. Todo lo que fui haciéndome para una tarea creativa. Para el mundo de hoy en día, el de las redes, también para poder expresarme mejor o perder vergüenza. Por ahora no tengo nada pensado en mente como actriz, pero uno nunca sabe. La idea obviamente es seguir expandiéndome aquí en Miami, nuestra vida está dividida entre Estados Unidos, Argentina y Uruguay.

—¿Cómo es ser embajadora de una marca ?

—Obvio que primero te eligen, después de analizarlo con un equipo de marketing, te tienen que elegir, y luego tenés que representarla. Ellos te van mandando los productos que quieren promocionar. Seleccionás el momento adecuado, el estilismo , el vestuario y seguramente presenciar después de aperturas de locales , eventos a los que asistir. Estar como un poco presente en la marca, ser la cara representarla. Para mí es un honor y es parte de mi trabajo, que amo.