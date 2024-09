La salud de Jorge Lanata: a casi tres meses de su internación, el equipo médico recomendó que sea trasladado

Los médicos sugieren trasladar a Lanata a una clínica de neurorehabilitación que ofrece terapia intensiva y asistencia ventilatoria (Foto/Gastón Taylor)

A casi tres meses de su internación, este martes, se conoció un nuevo informe sobre la salud de Jorge Lanata. Entre los puntos más sobresalientes del parte médico, firmado por los profesionales que monitorean el estado del periodista en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, se recomienda el traslado de la figura de la televisión a otra clínica.

“El paciente Jorge Ernesto Lanata se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires desde el 14 de junio de 2024. Actualmente, se encuentra con traqueostomía, con soporte ventilatorio invasivo nocturno, en proceso de rehabilitación. Desde lo neurológico, continúa con encefalopatía expresada con delirio y desorientación”, comienza diciendo el documento que compartió Ángel de Brito en LAM (América).

Se conoció un nuevo parte médico de Jorge Lanata (Captura de video LAM)

Como se lee en el escrito firmado por los doctores Nicolás Ciarrochi, Coordinador de Terapia Intensiva, y Sergio Giannasi, Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva, la recomendación es trasladar a Lanata a otro establecimiento.

“En contexto de estabilidad clínica, se considera el traslado a centro de neurorehabilitación para continuar con su evolución. A tal efecto se solicita derivación a un centro que cumpla con los siguientes requisitos: Terapia Intensiva, paciente traqueostomizado con vía aérea dificultosa. Ventilación mecánica: continúa con asistencia ventilatoria nocturna. Kinesiología respiratoria 24 horas: regular manejo de secreciones. Kinesiología neuromuscular. Fonoaudiología. Rehabilitación neurocognitiva. Terapia ocupacional”, indican los profesionales.

El periodista está estable pero sigue en cuidados intensivos con soporte ventilatorio invasivo nocturno y traqueostomía (Fuente)

De acuerdo con Mayo Clinic, traqueotomía y traqueostomía guardan ciertas diferencias. “La traqueotomía es un orificio que se realiza quirúrgicamente en la parte delantera del cuello y en la tráquea. Se coloca un tubo de traqueostomía en el orificio con el fin de mantenerlo abierto para permitir la respiración. El procedimiento quirúrgico mediante el cual se crea esta abertura se denomina traqueostomía”, indica el sitio.

Por último, sobre la firma de los profesionales que monitorean la salud del conductor de Periodismo para Todos (El Trece), el documento destaca: “Con base en los requerimientos, el equipo médico recomienda la derivación a Clínica de intervención aguda en rehabilitación y cirugía (CIAREC), o Clínica Santa Catalina (sede Catamarca)”.

La recomendación de trasladar a Lanata a una clínica especializada busca optimizar su rehabilitación neurológica y respiratoria (Foto: Gastón Taylor)

Una semana atrás, la esposa de Jorge, Elba Marcovecchio, dio conocer un documento que detallaba la salud del periodista. ”El paciente continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Evoluciona estable, permanece con encefalopatía multicausal, con leve mejoría progresiva de la misma”, decía el texto que la abogada publicó en sus historias de Instagram, los primeros días de septiembre.

“En el día de ayer, presentó un episodio febril sin descompensación hemodinámica, con sospecha de nueva infección urinaria. La función renal permanece estable”, proseguía el escrito sobre la salud de Jorge. El documento luego agregaba que Lanata continuaba “con rehabilitación respiratoria y neuromuscular con buena tolerancia. Permanece con el retiro progresivo del soporte ventilatorio, con ventilación espontánea durante el día y de soporte parcial nocturno”.

El posteo de la hija de Jorge

Lanata fue internado el viernes 14 de junio y durante un mes solo se supo de su estado a través de especulaciones y trascendidos, ya que recién el 12 de julio el hospital emitió el primer parte médico oficial. Cabe recordar que el conductor de Lanata sin filtro es paciente de riesgo y viene batallando hace largos años por diferentes cuestiones vinculadas a su salud. La más reciente ocurrió en abril pasado, cuando tuvo lugar su última internación. En aquella oportunidad, ingresó a la Fundación Favaloro debido a una dificultad respiratoria.

En agosto pasado, su hija Bárbara publicó un emotivo texto en su cuenta de Instagram junto con una foto muy significativa de su padre en plena convalecencia. “Hace unos años, cuando vivía en Nueva York y estudiaba fotografía documental, tenía una amiga japonesa que había hecho un trabajo fotográfico sobre la muerte de su padre. En ese momento me pareció rarísimo, no entendía cómo en un hospital, ella había podido disociar su relación y su dolor y conectar con la poca belleza del momento”, comienza expresando Bárbara en el posteo que publicó junto con una imagen en el que se ve cómo la mano de su padre, internado y con cables a su alrededor, es acariciada por Margarita Perata, histórica productora y amiga de Lanata.

“Como para ese entonces mi papá ya había pasado por varias internaciones, yo sabía que en las habitaciones de los hospitales es muy difícil pensar en otra cosa que no sea las ganas que tiene uno de salir de ahí lo más rápido posible”, continua Bárbara en el texto. “Hace mucho que no saco fotos que no sean pavadas del día con el celular. Para mí sacar fotos no es apretar un botón y ya, se tiene que generar algo en el ambiente, con las personas. Hoy, en la habitación donde mi papá lleva dos meses internado, se generó ese momento, ese en el que los que sacamos fotos sabemos que hay algo para contar, para mostrar. Hoy entendí a mi amiga. P.D.: obviamente subo solo esta por un tema de privacidad, las demás me las guardo para mí”, finaliza la hija de Lanata en su escrito.