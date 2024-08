La emotiva foto de Jorge Lanata que publicó su hija a más de dos meses de su internación: “Hay algo para contar”

Jorge Lanata y su hija Bárbara en el año 2017 (Foto/Teleshow)

La salud de Jorge Lanata es noticia desde que el periodista está internado hace poco más de dos meses en el Hospital Italiano y se generó cierta preocupación a su alrededor. Así la cosa, su hija Bárbara publicó un emotivo texto en su cuenta de Instagram junto con una foto muy significativa de su padre en plena convalecencia.

“Hace unos años, cuando vivía en Nueva York y estudiaba fotografía documental, tenía una amiga japonesa que había hecho un trabajo fotográfico sobre la muerte de su padre. En ese momento me pareció rarísimo, no entendía cómo en un hospital, ella había podido disociar su relación y su dolor y conectar con la poca belleza del momento”, comienza expresando Bárbara en el posteo que publicó junto con una imagen en el que se ve cómo la mano de su padre, internado y con cables a su alrededor, es acariciada por Margarita Perata, histórica productora y amiga de Lanata.

“Como para ese entonces mi papá ya había pasado por varias internaciones, yo sabía que en las habitaciones de los hospitales es muy difícil pensar en otra cosa que no sea las ganas que tiene uno de salir de ahí lo más rápido posible”, continua Bárbara en el texto. “Hace mucho que no saco fotos que no sean pavadas del día con el celular. Para mí sacar fotos no es apretar un botón y ya, se tiene que generar algo en el ambiente, con las personas. Hoy, en la habitación donde mi papá lleva dos meses internado, se generó ese momento, ese en el que los que sacamos fotos sabemos que hay algo para contar, para mostrar. Hoy entendí a mi amiga. P.D.: obviamente subo solo esta por un tema de privacidad, las demás me las guardo para mí”, finaliza la hija de Lanata en su escrito.

La foto que publicó Bárbara Lanata de su padre internado (Foto/@barbaralanata)

El pasado viernes Elba Marcovecchio, esposa del periodista, emitió un comunicado en sus redes donde adjuntó su último parte médico. “El paciente Jorge Ernesto Lanata continúa su internación en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Actualmente, se encuentra en estudio por encefalopatía y presenta un leve deterioro de la función renal, aunque no requiere soporte dialítico por el momento. El paciente persiste en proceso de desvinculación de la ventilación mecánica, está traqueostomizado y no tiene infecciones activas. Se encuentra hemodinámicamente compensado y continúa con la rehabilitación kinesiológica y respiratoria. Por el momento, permanecerá internado en la Unidad de Cuidados Intensivos”, indicaba el comunicado que se emitió firmado por la dirección médica del Hospital Italiano.

“Con la ética y el compromiso con la verdad con que Jorge se maneja al informar, les comparto el parte médico. Gracias al cariño de la gente y al profesionalismo del Hospital Italiano”, le había agregado la abogada al escrito.

La información sobre el estado de salud de Lanata desde que está internado es muy reservada. La semana pasada Yanina Latorre había contado detalles luego de hablar con Marcovecchio, y dijo que al periodista lo habían extubado, pero que luego lo habían tenido que volver a intubar. Sin embargo, las hijas del periodista desmintieron públicamente esa información.

Jorge Lanata y su hija Lolita (Foto/Instagram)

“No solemos hacer esto porque no nos gusta hablar de nuestra vida privada, pero debido a la cantidad de versiones que circulan queremos aclarar: papá no está intubado, está estable, despierto y sin riesgo de vida. Nos reconoce y contesta como puede”, escribieron Bárbara y Lola Lanata en un comunicado que difundieron en sus redes sociales.

“Obviamente, tiene días mejores y días peores, pero de a poco está aprendiendo a respirar de nuevo por sus propios medios. Si bien tiene una traqueostomía, ya aguanta más de 12 horas desconectado. De a poco va haciendo ejercicios de kinesiología y desde hace una semana pasa un par de horas al día sentado”, ahondaron acerca de su evolución.

“Nosotras vamos siempre, también lo hacen algunas personas cercanas. Hoy pasó la tarde sentado y acompañado por Kiwi (Sara Stewart Brown, exmujer de Lanata) y amigas de la familia, nos turnamos para que esté siempre acompañado”, contaron también. “Tal como se comentó en el programa de radio, si todo sigue como ahora, la idea es que en unas semanas se traslade a un centro de rehabilitación para terminar de recuperarse. Este es un proceso muy lento y hay que tener paciencia, pero estamos confiadas en que va a estar bien. Gracias a todos por la preocupación”, cerraron en el escrito.