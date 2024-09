El fuerte discurso de Lizy Tagliani: “Viniendo para acá, vi gente buscando un lugar para pasar la noche”

El emotivo discuros de Lizy Tagliani en los Martín Fierro

Got Talent Argentina, emitido durante 2023 por Telefe, se quedó con la estatuilla al Mejor Big Show en los Martín Fierro 2024. Se impuso a Canta Conmigo Ahora (El Trece) y Masterchef Argentina (Telefe). Al quedarse con el premio, subieron al escenario la conductora, Lizy Tagliani, y también el jurado del programa de talentos, conformado por Florencia Peña, Abel Pintos, Emir Abdul Gani y La Joaqui.

“Buenoooo, muchas gracias”, comenzó diciendo Lizy, con una voz exageradamente masculina, a modo de gag, algo que provocó muchas risas en el salón. Luego retomó el discurso con su voz habitual para hilar un discurso con un fondo de mensaje social. “Muchas gracias a APTRA, muchas gracias a Guillermo Pendino, a Darío Turovelzky, a toda la gente que apuesta día a día a dar posibilidades”, comenzó diciendo la animadora, en referencia a las autoridades de Telefe.

“Y este premio no es para mí, sino para todos los que hacemos Got Talent. Y también para los que de alguna manera... Yo no sé por dónde vienen ustedes, pero yo cuando vine para acá, vi a un montón de gente en cada esquina, pidiendo en un semáforo o tratando de hacer un lugar para pasar la noche. Y de alguna manera, yo soy solo una de todos esos que, en el reparto de los pobres, le tocó la bendición de tener ese golpe de suerte. Ese golpe de magia”, reflexionó Lizy. “Y si algún día les toca recordarme de alguna manera en estos premios, como recién, de todos esos grandes artistas que pasaron, no me recuerden a mí. Recuerden a todos los que día a día luchan para una vida mejor. Muchas gracias”, cerró la conductora con emoción.

Luego le cedió el micrófono a sus compañeros de programa. El primero en pasar fue Abel Pintos. “Muchas gracias, felicidades y gracias a todos los participantes que son los que verdaderamente hicieron el show. Y al público que nos acompañó”, dijo el folclorista pop, quien unos minutos antes fue, junto a su colega Nahuel Pennisi, el encargado de cantar una canción de autoría propia (“No me olvides”) para musicalizar el habitual obituario que sirve para recordar a una enorme diversidad de figuras de diferentes rubros vinculados a la televisión. El emotivo momento en cuestión cerró la imagen de Silvina Luna, a poco más de cumplirse un año de su partida. “En la vida tenemos varias muertes y pequeños duelos. Este es uno más”, se la escuchó pronunciar a la rosarina en el tape. “Nunca los vamos a olvidar”, cerró un graph, mientras el plano comenzó a recorrer el salón de la fiesta para mostrar a todos los asistentes de pie y con lágrimas en sus rostros.

Lizy Tagliani y todo el equipo de Got Talent al recibir el premio a Mejor Big Show

Después de Abel, fue el turno de Abdul Gani: “Y, por sobre todo, a entender que cuando uno se lo cree en la cabeza, lo puede lograr”, dijo, con el propósito de ser inspirador para quienes lo estuvieran escuchando.

A continuación, tomó la palabra Florencia Peña, quien fue sintética pero concreta. “Por el arte, porque entendamos que tenemos que invertir en cultura. Gracias”, pronunció.

La última en hablar fue La Joaqui. “Ay, yo no estaba preparada para esto. Es la primera vez que gano algo en la vida. Así que muchas gracias, porque cuando llegué a Got Talent, yo pensé que a la gente como yo no le pasaban estas cosas. Así que gracias...”, dijo la cantante de rkt con la voz ciertamente quebrada. Sin embargo, segundos después, y mientras recibía el aliento de sus compañeros de programa, se unió a la arenga y al mini pogo que realizaron todos juntos sobre el escenario para festejar la victoria.