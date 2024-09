Susana Giménez palpita su vuelta, rodeada de estrellas desde el predio de la AFA: Rodrigo de Paul, Paredes, Nico Vázquez y La Sole

Susana Giménez palpita su vuelta, rodeada de estrellas desde el predio de la AFA (Video: Telefe)

El domingo 15 de septiembre será la vuelta a la televisión de Susana Giménez después de cinco años lejos de sus clásico programa de TV, solo interrumpido por una serie de especiales que realizó. Esta será el gran regreso de la diva que contará para el sketch de Susana Spadafucile, personaje que la acompaña desde los años 90, con algunas de las estrellas de la selección argentina y figuras de nuestro espectáculo desde el predio de la AFA. Telefe ya lanzó la promo en la que se la ve a la diva rodeada de todos ellos.

Nico Vázquez, Jorgelina Aruzzi, Yayo, La Sole, Peter Lanzani, Damián Betular, Sebastián Estevanez, Iván de Pineda, Guillermo Coppola, Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky, son parte del divertido momento de comedia que grabó la animadora en el campo en Ezeiza que tiene la Asociación de Futbol Argentino. También se da un adelanto de Caro Pardiaco, el popular personaje creado por Julián Kartún, que es la novedad de esta temporada. “Yo soy CM. Community manager de la Selección”, les suelta la criatura que nació y explotó en las redes.

“En exclusiva la actuación especial de los campeones del mundo: Leandro Paredes y Rodrigo de Paul”, anuncian. “No lo puedo creer, me está por agarrar un surmenage”, lanza Susana, mientras mantiene un divertido diálogo con los jugadores caracterizada como el personaje que supo realizarse durante muchísimos años en dupla con Emilio Disi.

Susana Giménez con Rodrigo de Paul y Leandro Paredes; junto a Nicolás Vázquez y Jorgelina Aruzzi y la novedad de Caro Pardiaco (Telefe)

También se promociona la participación de Chiqui Tapia, el presidente de la AFA y las apariciones de Dady, el masajista de la Selección y Marito, el utilero, personas que ganaron fama estos últimos años por ser quienes acompañaron el sueño mundialista que dirigió Lionel Scaloni.

Según informó Teleshow la semana pasada, la filmación se realizó la semana, aprovechando la fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. La histórica conductora pasó por el predio “Lionel Andrés Messi” y sorprendió a más de uno. “Tanto Susana como el elenco fueron muy bien recibidos en la AFA. Grabaron durante todo el día y, en el medio, hicieron un ‘parate’ para almorzar juntos. La pasaron bárbaro. Todo bajo la supervisión de Chiqui Tapia, que fue el gran anfitrión”, explicaron.

En charla con este medio, Jorgelina Aruzzi contó algunos detalles del rodaje. “Fue una experiencia superdivertida. Susana haciendo comedia es muy divertida. Fue un día intenso, pero la pasamos increíble: los jugadores son re copados. Yo no conocía a la AFA, así que, estuvo buenísimo. Todos los que participamos fuimos para divertirnos un rato con ella y con los jugadores, nos reímos un montón con Nico Vázquez, Peter Lanzani y con Caro Pardíaco. Fue muy divertido”, dijo.

Susana, a pura risa, con Leo Paredes, Peter Lanzani y el preparador físico, Daddy bajo la atenta mirada de Pablo Vázquez, director del skecth. De fondo asoma Rodrigo De Paul (Foto/Gentileza Prensa Telefe)

En sintonía, el periodista Pablo Giralt agregó: “Fue una experiencia espectacular. Susana está muy contenta y muy motivada y enchufada con su regreso. El sketch es muy futbolero, muy de la actualidad con Argentina. Ella siempre ha sido muy cálida con nosotros. Ya habíamos estado juntos en la Copa América, vino en la previa a un partido en Miami y ahora nos reencontramos acá”. Su colega, Juan Pablo Varsky, también aportó lo suyo y destacó “la humildad” de la diva. “Te hace sentir un par. Es la número uno”, dijo y también recordó la vez que la vio en Miami.

“Con Pablo ya habíamos estado con ella en un vivo antes del partido de Argentina-Perú. Me acuerdo de que Susana entró en el Hard Rock Stadium y la gente la saludaba. En ese sentido, nos convocaron porque el sketch tiene muchas cosas futboleras. La toma salió de una, fue realmente fabuloso improvisar con ella, con Nico Vázquez y con Jorgelina Aruzzi, que son dos actorazos. Después, obviamente, nos sacamos fotos. Yo tengo la mía con ella, la cual presumí en un grupo de fútbol y con mi familia. Es algo de lo que no me voy a olvidar en mi vida: haber participado de un sketch con Susana Giménez, encima en el sketch legendario”.