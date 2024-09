Los secretos del look de la China Ansa para conducir la alfombra azul del Martín Fierro 2024: “Es el vestido que siempre soñé”

Josefina China Ansa brilló con un diseño de Adrián Brown (RS/Ramiro Souto Fotos)

Nominada en la terna revelación, Josefina China Ansa estuvo desde temprano trabajando para esta edición de los Premios Martín Fierro 2024. Encargada de conducir la tradicional alfombra roja, hoy azul, junto a su compañero en Escape perfecto Iván de Pineda, la periodista recibió a los invitados a la ceremonia que premia a la televisión argentina. Y cuando hizo su entrada triunfal, se destacó no solo por su frescura, sino por el impecable vestido que eligió para la ocasión.

El diseño fue exclusivo y creado por el renombrado Adrián Brown, quien durante la previa dio detalles de la confección y la elección del mismo a Teleshow. “El vestido está íntegramente realizado en mikado, con un corset drapeado irregular de un solo hombro que remata con un doble lazo y una falda plato con tajo profundo y bolsillos”, comenzó diciendo el profesional.

La confección del mismo combinó modernidad y elegancia y resaltó la figura de Ansa, aportando un aire sofisticado sin perder el toque audaz que caracterizó a varios de los looks de la noche. El conjunto, además, se completó con accesorios de lujo que añadieron aún más brillo a su aparición.

La China Ansa está nominada en la categoría revelación, por su trabajo en El noti de la gente y en Escape Perfecto, ambos de Telefe (RS/Ramiro Souto Fotos)

Jean Pierre fue el encargado de proveer las joyas: collar, aros, anillos y pulseras de oro blanco y brillantes. Estas, de corte clásico y bien llamativas, contrastaron perfectamente con la modernidad del vestido. Para finalizar, Ansa eligió unas sandalias de gamuza con detalles de cristales de Ricky Sarkany, las cuales aportaron un toque de glamour extra a su look.

Es importante mencionar que detrás de este impresionante conjunto, hubo un equipo de profesionales que se encargó de que cada detalle estuviera en su lugar. El estilista Jorge León fue el responsable de coordinar el look completo, asegurándose de que todo encajara a la perfección. Vero Momenti, por su parte, fue quien se ocupó del maquillaje, logrando un estilo fresco y luminoso que realzó los rasgos naturales de la conductora. En cuanto al peinado, la tarea quedó en manos de Yami Zarlenga, quien optó por un recogido pulcro que completó la sofisticación del conjunto.

En diálogo con Teleshow, la periodista que también integra el equipo de El noticiero de la gente, contó que durante el año fue acompañada por varias estilistas del canal, y para esta ocasión optó por León. ”Para una noche tan cargada de emociones yo necesitaba de profesionales que me ayudaran a bajar a tierra y estar tranquila. A Jorge que fue mi estilista para este proyecto fue ideal porque es cálido, agradable, la verdad un privilegio trabajar con él que me acercó a Adrián Brown y replicó exactamente el vestido que yo soñaba, lo materializó”, aseguró.

El figurín del vestido de la China Ansa, gentileza del diseñador Adrián Brown

La periodista destacó por qué dedicó tanto esmero a su look: “Es una noche única e irrepetible, primero porque me asignaron la conducción de la alfombra roja junto a Iván de Pineda, a quien admiro profundamente. Cargar con esa responsabilidad y además estar nominada en tres ternas y en una de ellas que sea la de revelación es muchísimo para mí”, reveló la China, quien se mostró esperanzada aunque sabe que la competencia es difícil. Del otro lado estarán Lucila La Tora Villar, por su trabajo en La noche de los ex, y Rocío Hernández, la actriz de Buenos chicos: “Independientemente de quien lo gane para mí ya es un logro este reconocimiento”, cerró..

Lo dicho, además del Martín Fierro personal, Ansa compite como parte de El noticiero de la gente (noticiero diurno) y de Escape perfecto (entretenimiento y juegos). Quizás la noche más importante de su carrera profesional, un año después de convertirse en madre de India. Una jornada de ansiedades y nervios que, para matizarlos, optó por este look deslumbrante. Una manera de darse ánimo y hacer fuerza para convertirse en ganadora.

La China Ansa asistió a la gala con su marido, Diego Mendoza (RS/Ramiro Souto Fotos)