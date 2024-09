Las fotos de Charlotte Caniggia y Marian Farjat en una bañera: “Enseñame cómo amar de nuevo”

Charlotte Caniggia y Marian Farjat venden contenido erótico en una plataforma digital (Instagram)

Casi como Julia Roberts cantando un tema de Prince en una recordada escena del film Mujer bonita. O incluso como Ca7riel y Paco Amoroso en la tapa de su aun flamante álbum Baño María. Burbujeantes y espumosas lucieron Charlotte Caniggia y Marian Farjat en una producción hot que protagonizaron adentro de una lujosa bañera de mármol con el fin de vender contenido erótico.

Es sabido que muchas mediáticas vienen sumándose a la tendencia de vender sus fotos y videos más íntimos de la misma manera en que lo hacen muchas modelos algo más anónimas que se dedican a crear este tipo de contenido, el cual publicitan en sus redes sociales. Así, Caniggia y Farjat mostraron en Instagram una preview del pack de fotos que está disponible en una reconocida plataforma para adultos.

“Teach me how to love again” (”Enseñame cómo amar de nuevo”) escribió Marian al pie del álbum de cuatro fotos. En la primera, ambas aparecen paradas y enjabonadas, una detrás de la otra, con las piernas levantadas como para no dejar zonas íntimas al descubierto y en topless, con un emoji de corazón blanco tapando aquello que el algoritmo de Instagram censura más: los pezones femeninos.

En la siguiente, aparecen sumergidas, apenas sus cabezas al descubierto y con sendas gafas negras de lujo. La tercera foto es casi en la misma posición, pero sin los lentes y sonrientes, luciendo unos collares. Y la última, es una selfie de Marian, de nuevo con las gafas y con una postura sugerente.

Las fotos eróticas de Charlotte Caniggia y Marian Farjat (Instagram)

Marian y Charlotte trabaron una buena relación al participar de El Hotel de los Famosos 2, el reality show que se estrenó en enero 2023 por la pantalla de El Trece. Hasta el momento en que la hermana melliza de Alex Caniggia permaneció en el juego, fueron muy cómplices y pasaron buenos momentos. De hecho, Farjat no vio con buenos ojos la llegada de Flor Ventura, quien reemplazó a Caniggia luego de haber abandonado de manera intempestiva el programa.

A principios de marzo pasado, Farjat sorprendió al recordar el costado más polémico de su paso por Gran Hermano 2015. Específicamente, el récord sexual que estableció en el reality de convivencia. “Yo tuve sexo la segunda noche. Yo era brava, chicos”, recordó. “Primero tuve una especie de amorío con Nicolás Conte, que era boxeador y ahora desapareció, no sé en qué anda”, agregó entre risas al acordarse de ese momento. “Y después estuve con Brian Lanzelotta, pero con nadie más. Y con él tuvimos sexo varias veces porque éramos pareja. Nos pusimos de novios y luego convivimos dos años”, dijo a continuación.

Desde la mesa del programa que conduce Florencia de la V le preguntaron si en algún momento sintió pudor por tener relaciones sexuales con frecuencia y frente a las cámaras. “¿No te daba cosa que te estuvieran mirando tus papás?”, le plantearon. “Llega un punto en el que te olvidás de las cámaras”, dijo la mediática.

Marian Farjat habló de su récord sexual en la casa de Gran Hermano

“Excepto que te digan o veas a la cámara atrás del vidrio, te olvidás. Yo me olvidaba de que estaban la cámaras, no estaba pendiente de eso. Había unas cámaras fijas chiquititas en algunos rincones, pero no les presté atención”, puntualizó.

En la edición 2016 de GH, Marian había sido convocada a participar de un repechaje y logró hacer su ingreso. Pero esa experiencia fue agridulce para ella, ya que sería expulsada poco tiempo después de su llegada porque intentó escaparse de la casa. “Todo el tiempo nos gritaban desde afuera, era una locura. Todos los días, un grito. Y estaba bueno, también, porque eso te guiaba con el juego. Pero cuando nos gritaban, la producción siempre nos decía: ‘Chicos, adentro’. Y nos hacían entrar y era una pa.... Nosotros pedíamos que no griten, porque queríamos disfrutar del poco parque que teníamos”, recordó entre risas sobre cómo el “afuera” interfería en lo que sucedía adentro de la casa.