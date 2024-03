Marian Farjat recordó sus récords íntimos en la casa de Gran Hermano: “Me olvidé de las cámaras”

Marian Farjat habló de su récord sexual en la casa de Gran Hermano

En el año 2015 se realizó la octava edición en la Argentina de Gran Hermano, que se emitió por América y terminaría ganando Francisco Delgado. Pero del resto de los “hermanitos” que quedó en el camino se destacaba Marian Farjat por su estilo frontal y desenfadado.

Este viernes estuvo de invitada en Intrusos (América) y recordó su paso por allí, en especial el récord sexual que estableció en el reality. “Yo tuve sexo la segunda noche. Yo era brava, chicos”, recordó. “Primero tuve una especie de amorío con Nicolás Conte, que era boxeador y ahora desapareció, no sé en qué anda”, agregó entre risas al acordarse de ese momento.

“Y después estuve con Brian Lanzelotta, pero con nadie más. Y con él tuvimos sexo varias veces porque éramos pareja. Nos pusimos de novios y luego convivimos dos años”, dijo a continuación.

Marian Farjat

Desde la mesa del programa que conduce Florencia de la V le preguntaron si en algún momento sintió pudor por tener relaciones sexuales con frecuencia y frente a las cámaras. “¿No te daba cosa que te estuvieran mirando tus papás?”, le plantearon. “Llega un punto en el que te olvidás de las cámaras”, dijo la mediática.

“Excepto que te digan o veas a la cámara atrás del vidrio, te olvidás. Yo me olvidaba de que estaban la cámaras, no estaba pendiente de eso. Había unas cámaras fijas chiquititas en algunos rincones, pero no les presté atención”, puntualizó.

En la edición 2016 de GH, Marian había sido convocada a participar de un repechaje y logró hacer su ingreso. Pero esa experiencia fue agridulce para ella, ya que sería expulsada poco tiempo después de su llegada porque intentó escaparse de la casa. “Todo el tiempo nos gritaban desde afuera, era una locura. Todos los días, un grito. Y estaba bueno, también, porque eso te guiaba con el juego. Pero cuando nos gritaban, la producción siempre nos decía: ‘Chicos, adentro’. Y nos hacían entrar y era una paja. Nosotros pedíamos que no griten, porque queríamos disfrutar del poco parque que teníamos”, recordó entre risas sobre cómo el “afuera” interfería en lo que sucedía adentro de la casa.

Marian Farjat recordó cuando se escapó de la casa de Gran Hermano

“Yo me escapé en el último Gran Hermano que estuve, en 2016. Me escapé porque... Gran Hermano está bueno para vivir una experiencia la primera vez, es único. Y después, la segunda vez, ya no era lo mismo. No tenía ese entusiasmo, esa adrenalina de la primera vez. Y además, no estaba en un buen momento, no lo disfruté mucho”, dijo a continuación.

Al ahondar en este escape, que le valió la expulsión del juego por haber roto una regla de oro, hizo una fuerte confesión al respecto. “Fui una inconsciente. En ese momento estaba poseída. Posta, hablando en serio...”, comenzó diciendo. Y ante la sorpresa de toda la mesa, agregó más detalles en su relato. “A mi me exorcizaron hace poco. Ahora me río, pero en su momento fue feo. Me di cuenta de que necesitaba algo espiritual, necesitaba creer en algo. Me aconsejan a ver un padre y estaba poseída. Me dijo que estaba poseída por un demonio. Ahora me siento una santa”, definió Farjat.

“En mi vida, en ese momento, me venía mandando varias cagadas. Y en un momento toqué fondo. Me dijeron: ‘Tenés que ir a ver a un cura’. Y yo ahí lo que pensaba era que tenía malas energías. Uno, cuando está poseído, no sabe que está poseído. Así que fui a una iglesia en Rosario, que es muy conocida. El padre se llama Ignacio, es re conocido. Cuando me vio, yo no podía parar de llorar. Yo no creía mucho en esas cosas, pero a mí me sirvió. Tenés que tener fe”, contó quien años después tuviera paso por El Hotel de los Famosos 2 (El Trece).