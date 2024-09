Rocío Guirao Díaz se sumó a las tendencias y se volvió una referente del traje de baño enterizo

La modelo volvió a dar de qué hablar con los look de sus vacaciones pasadas (Instagram)

Conocida por su gran pasión por la moda, Rocío Guirao Díaz busca estar a la par de las tendencias del momento. Sin tapujos, la modelo continúa dando de qué hablar con sus looks desde Miami, donde se encuentra arraigada con su pareja Nicolás Paladini y sus hijos Aitana, Roma e Indio, desde hace años. En esta oportunidad, la exconductora fue a tono con el clima veraniego de su hogar y se animó a probar una serie de trajes de baño que fascinaron a sus fanáticos.

A sus 40 años, Rocío dejó en claro que puede hacerle frente a todo y tras regresar de su viaje por las Islas Baleares, en las cercanías del mar Mediterráneo, la modelo optó por una enteriza ultra cavada color blanco y con detalles negros. Como accesorio, eligió un par de anteojos oscuros y su larga cabellera al natural. Detrás de ella, unas aguas claras destacan del paisaje que es realmente encantador.

“Dump de un día divino”, escribió en esa ocasión al subir el álbum de fotos de su descanso familiar, donde sus atuendos atrajeron la atención de los amantes de las tendencias. Incluso, fue allí donde varias de sus opciones veraniegas fueron fotografiadas. Y por si fuera poco, dio un adelanto de lo que se podía esperar para cuando el clima se adecue en el hemisferio sur.

La modelo supo destacarse al sumarse a la tendencia de la enteriza

Pero esa no fue la única oportunidad en que optó por sacar a relucir su habilidad para buscar los mejores vestuarios. Incluso, se animó a posar con diferentes trajes de baño de dos piezas. Arriba de una tabla de surf, con un amplio paisaje marítimo a sus espaldas, posando ante una pared de piedra, o incluso tomando un poco de sol sobre una reposera fueron algunas de las locaciones elegidas por la modelo. En cuanto al detalle de las bikinis, optó por diseños que se esperan con ansias para la temporada primavera-verano 2025, siendo el naranja, negro, e incluso estampados como el animal print unos de tantos colores que se impondrán.

En su último viaje por el mar Mediterráneo, Rocío se adelantó a las tendencias

Si bien en el último tiempo tuvo un gran recibimiento por parte de sus seguidores, en el pasado era todo lo contrario. A principios de 2018, la modelo despertó muchas críticas por compartir sus fotos en las paradisíacas playas de Yucatán, en México. En sintonía con las altas temperaturas, Rocío optó por looks que la ayudaban a hacerle frente al calor y los lució ante la cámara. Lejos de pasar desapercibida, algunos usuarios le escribieron polémicos comentarios, y uno de ellos comentó: “No es necesario semejante foto exhibicionista siendo mamá de tres bombones... Me parece muy grosero mostrar tanto, mejor reservar nuestros cuerpos”.

Lejos de pasar por alto ese tipo de comentarios, ella les hizo frente con una nueva foto exponiendo su traje de baño en una publicación en su cuenta de Instagram. Sin filtro alguno, escribió: “Con esta foto voy a contestar todas las agresiones que recibí por subir fotos en bikini siendo madre”.

Desde el animal print a colores fuertes como el naranja, los diseños favoritos de la modelo para el verano

El viaje familiar fue la oportunidad idónea para mostrar las tendencias de verano (Instagram)

Sosteniendo esa misma línea, Rocío continuó: “¡El cuerpo de una mujer es libre! Sea madre de uno, de tres o de cinco chicos. Sea soltera, casada o divorciada. Tenga 20 años, 40 o 70. Yo soy así y en mi cuenta transmito esto: libertad. A la que no le guste, que no sea masoquista y deje de seguirme. O si quiere quedarse y seguir agrediendo, ya sabe dónde meterse los comentarios”. Y, a modo de aclaración ante sus palabras, agregó: “Y sí, escribí en femenino porque todas las agresiones vinieron de mujeres y eso me da muchísima pena”.