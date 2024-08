Alejandro Fantino tras obtener su título en Filosofía: “Me puse a estudiar por humildad, soy un alumno en estado permanente”

El comunicador habló de su pasión por su carrera, tras obtener su título universitario

Sin dudas, este 2024, es el gran año de Alejandro Fantino. Luego de celebrar la llegada de su hijo Beltrán, fruto de su relación con Coni Mosqueira, el comunicador de 52 años defendió su tesis y obtuvo el título de licenciado en Filosofía. “Debía crecer un poco más para devolver mejores cosas a quienes me escuchan y confían en mí desde hace años”, contó en sus redes con la emoción a flor de piel. Horas después, el recién graduado dialogó con Teleshow y dio a conocer los detalles en su cursada en la Universidad Católica de La Plata y cuáles son sus próximos objetivos a nivel educativo. “Me puse a estudiar por humildad”, aseguró.

Acerca de su paso por la facultad, que le llevó cuatro años de cursada semipresencial más un quinto para escribir su tesis, el periodista se mostró satisfecho. “Me gustó mucho la formación que me dieron en la UCALP porque, aunque son curas, tienen una mirada recontraabierta y libre. Entonces me enseñaron pensadores como Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, y Martin Heidegger. Lo destaco porque, previamente, pasé por otra universidad, la de El Salvador, para estudiar, primero, Filosofía y, después, Historia, pero no las completé”, explicó Fantino.

Y siguió: “Me formé en licenciatura en Filosofía porque no me considero periodista. No estudié ni estoy a la altura de considerarme periodista: soy comunicador. Soy un alumno en estado permanente, un tipo que se forma, que estudia, que se pregunta y esta era la carrera para mí. Los que la estudiamos Filosofía no tenemos una sola respuesta, solo tenemos preguntas. Y, como el oficio de comunicar es preguntar, me pareció que era maravilloso formarme intelectualmente con gente que toda la vida se ha preguntado y ha intentado dar algunas respuestas al mundo”.

El flamante licenciado celebró su logro a través de las redes sociales (Foto/@fantinofantino)

Acerca de su tesis, Fantino detalló que fue acerca de la “conexión genealógica”. “Es una especie de herramienta para entender la historia. Uno de los que la usó fue Nietzsche, sobre todo con su libro Genealogía de la moral, y yo utilicé esa herramienta para conectar el pensamiento de Friedrich Nietzsche y Michel Foucault. Además, me gusta el pensamiento francés, yo me especializo en el post estructuralismo francés, como Derrida, Deleuze, Foucault, pero básicamente mi pensador de cabecera es Michel Foucault. Pienso en la totalidad del mundo a través de categorías que se construyen artificialmente. Es medio complicado explicarlo, pero yo considero que todo lo que tenemos alrededor está construido artificialmente. No considero la existencia de una verdad, sino que las verdades se construyen”, explicó con pasión.

Sobre sus planes a futuro, el dueño de Neura Media contó que no piensa dejar de estudiar: “Tenía ganas de comenzar licenciatura en Psicología, no para dedicarme a la clínica porque no me interesa. Pero en este camino, en el post estructuralismo me encontré con Jacques Lacan y algunas de sus categorías las he aplicado, porque el pensamiento francés, sobre todo el pensamiento estructuralista que en algún momento atravesó Foucault, las usa. Soy freudiano, me encanta Freud, me encanta toda la mirada que el tipo tiene sobre la pulsionalidad y sobre eso que nos maneja, que es lo inconsciente. Así que creo que la próxima carrera va a ser Psicología”.

Las jornadas de estudio de Alejandro Fantino, junto con su hijo Beltrán. "Soy un alumno en estado permanente", aseguró (Foto/@fantinofantino)

—¿Estás en condiciones de decir que nunca es tarde para ponerse a estudiar?

—Claro que no. En mi caso, el hecho de que haya tanta gente, durante tantos años, escuchándome y confiando en algún editorial o aseverando o diciendo: “Che, este tipo en esto tiene razón”, me parece que es justo que se forme. Al igual que un médico que estudia para curar, si nosotros nos dedicamos al oficio de la comunicación, debemos formarnos para cuando entregamos algo al aire. Que la posibilidad de utilizar un micrófono, tenga un poquito más de consistencia. Eso no significa que pensemos una verdad porque en mi cabeza no existe la verdad: son construcciones humanas. Por eso me puse a estudiar: por humildad.