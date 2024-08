La alegría de Fabiana Liuzzi por el logro de su hijo Antonio: “¡Vamos mi principito!”

A través de las redes, la exbailarina compartió el avance de su hijo (Video: Instagram)

La vida de Fabiana Liuzzi y Luis Ventura gira por completo en torno a su hijo Antonio, por lo que no les ponen límites a sus esfuerzos por asegurar su bienestar. Después de la reciente emergencia odontológica que sufrió el pequeño, la exvedette y el periodista redoblaron su dedicación a los cuidados del nene. La notable mejora en la salud del prqueño es un motivo de gran orgullo para ellos, quienes no dudan en compartir cada avance con sus seguidores, debido a que padece una encefalopatía crónica no evolutiva, una condición que su mamá comentó previamente, lo que hace aún más especial cada momento juntos.

En esta oportunidad, Fabiana enseñó con orgullo la hazaña del nene. “¡Hacía tiempo que no lo veía comer solo! ¡Vamos mi principito! Te amo con toda el alma”, fueron las palabras de la mediática en su última publicación, la cual fue acompañada de un clip del menor comiendo su comida sin necesidad de ser asistido. La emoción de su mamá llegó a sus seguidores, quienes llenaron de mensajes de apoyo y alegría en la sección de comentarios.

“Vamos Antonio, ¡vos podés!”; “Todo era cuestión de tiempo”; “Muy bien Tonito hermoso”; “Paulatinamente, Antonito va demostrando su avance. Me gustó mucho verlo comer solo”; “Él va a lograr todo”; “Está protegido desde el cielo y nada lo va a detener”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron por parte de los usuarios.

Cabe mencionar que el jueves pasado, Fabiana compartió una noticia que conmocionó a sus fanáticos en sus redes sociales. En esa ocasión, mostró una tierna imagen donde se lo podía apreciar a su hijo luciendo gran sonrisa y con los brazos al aire en medio de su viaje de regreso a Buenos Aires, tras ir a visitar a sus hermanas y llevar a cabo unos trámites personales. “Y esta foto define nuestros días de visita en nuestra amada Córdoba. ¡Mi guerrero incansable! Un ser lleno de luz, sin egoísmo, sin maldad. ¡Siempre dando amor! ¡Sos el maestro de nuestras vidas! Y acá vuelve victorioso, ¡levantando sus brazos en alto y dándolo todo! Como su primer día de vida”, expresó la madre del menor de 10 años.

Fabiana contó que su hija la llamó "ma" por primera vez (Instagram)

“¡Gracias Dios por mandarnos un Antonio en nuestras vidas! ¡Tengo una emoción que no cabe en mi alma! Toni por primera vez me dijo ‘ma’. Y mientras lo cuento se me caen las lágrimas”, expresó la exbailarina, quien atravesó un sinfín de emociones en aquella ocasión. Y, tan solo unos momentos más tarde, el chico sufrió un inesperado incidente.

Dejando atrás la alegría de aquél logro, la exvedette mantuvo diálogo exclusivo con Teleshow e indicó que “a Toni le agarró un malestar, se cayó del sillón sin querer y se partió un poco el labio y medio diente de adelante”. Si bien se trató de un infortunio, esto preocupó profundamente a sus padres, quienes decidieron resolver al regresar a Buenos Aires.

La salud de Antonio

Fabiana brindó detalles del diagnóstico de su hijo de 10 años (Video: LAM - América)

A mediados del año pasado, Fabiana se sentó en el estudio de LAM (América). Sin tapujos, habló sobre el nene y cómo realiza el seguimiento de su condición neurológica para mantener un progreso. En ese sentido, recordó que “el momento más complicado fue el momento del nacimiento de Antonito porque fue prematuro y entré en un mundo de la Neonatología que no sabía que existía”. Además, aseguró que este hecho “marcó la vida en todo sentido y fue desde el día uno un aprendizaje en todo”.

En otro momento de la entrevista, ella se refirió a la patología del menor: “Tiene una encefalopatía crónica no evolutiva y significa que él quedó con unas pequeñas cicatrices del lado izquierdo de su cabecita (cerebro) por haber nacido antes”. Sosteniendo esa línea, destacó: “Es crónica porque no se van a curar estas cicatrices. Pero no evolutiva porque no evoluciona, y si pueden mejorar un montón. De hecho, está teniendo grandes cambios”.

"Es sumamente inteligente y se hace entender", aseguró Fabiana al equipo de Ángel de Brito (Instagram)

Al referirse al diagnóstico, Fabiana indicó que “como tiene la cicatriz en el hemisferio izquierdo, le afecta el habla. No es imposible que hable, pero solo Dios sabe cuándo será. Es sumamente inteligente y se hace entender”.

Por otro lado, recordó cuál fue la reacción al conocer el diagnóstico de su hijo: “Fue angustiante conocer la patología. Todavía se me hace un nudo en la garganta... Lo llevamos con Luis a un médico y cuando me dijeron el diagnóstico no entendía. En ese momento sentí impotencia”.