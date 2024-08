La preocupación de Fabiana Liuzzi y Luis Ventura por el accidente de su hijo Antonio: “Guerrero incansable”

Luis Ventura contó el accidente que vivió Antonio

Pese a la gran cantidad de compromisos laborales que tiene por delante, Luis Ventura encuentra el tiempo para estar presente en la vida de su hijo Antonio, producto de su relación con Fabiana Liuzzi. El periodista y la exvedette no pierden la oportunidad para referirse al pequeño, a quien le brindan todos los cuidados posibles. En las últimas horas, un episodio los tomó por sorpresa y oscilaron entre la emoción y la preocupación. Y en diálogo con Teleshow, la madre del nene brindó los detalles de lo ocurrido.

“Estábamos en Córdoba porque me fui a hacer unos trámites para vender una casa, que pertenecía a mi mamá, que murió hace poco”, comenzó diciendo Fabiana, respecto al motivo detrás del viaje que realizó con su hijo. Y agregó que, mientras estaban allá, “a Toni le agarró un malestar, se cayó del sillón sin querer y se partió un poco el labio y medio diente de adelante”.

El incidente fue mencionado por el padre del menor, quien habló con Carmen Barbieri en la emisión del jueves de Mañanísima (El Trece). “Hoy está llegando Antonito, mi hijo, de Córdoba con su mamá, Fabiana, que fueron a visitar a sus hermanas y él se cayó, se rompió un diente”, relató el presidente de APTRA. “Ahora me tengo que ocupar respecto a cómo corregimos el tema odontológico cuando llegue a Buenos Aires”, agregó.

Además del incidente, Fabiana reconoció el gran logro de su hijo (Instagram)

En paralelo al inesperado incidente, Fabiana compartió una noticia que conmovió a sus seguidores en la plataforma social. Demostrando el orgullo que siente por Antonio, mostró una tierna imagen donde se lo ve sonriente y con los brazos al aire en medio de su viaje de regreso. “Y esta foto define nuestros días de visita en nuestra amada Córdoba. ¡Mi guerrero incansable! Un ser lleno de luz, sin egoísmo, sin maldad. ¡Siempre dando amor! ¡Sos el maestro de nuestras vidas! Y acá vuelve victorioso, ¡levantando sus brazos en alto y dándolo todo! Como su primer día de vida”, expresó la madre del chico de 10.

“¡Gracias Dios por mandarnos un Antonio en nuestras vidas! ¡Tengo una emoción que no cabe en mi alma! Toni por primera vez me dijo ‘ma’. Y mientras lo cuento se me caen las lágrimas”, expresó, en medio de un vaivén de emociones, por el logro de su hijo en las últimas horas. Vale recordar que ella misma contó en reiteradas entrevistas la patología del niño: “Tiene una encefalopatia crónica no evolutiva y significa que él quedó con unas pequeñas cicatrices del lado izquierdo de su cabecita (cerebro) por haber nacido antes”, señaló por caso en LAM.

El emocionante encuentro con Leda

El nene de 10 años tuvo la oportunidad de presenciar a la "sanadora" rosarina (Instagram)

Cabe mencionar que la dupla madre e hijo vivieron una experiencia que fue más allá de sus expectativas y estuvo ligado a la ferviente fe de Liuzzi. En ese entonces, asistieron a la Basílica Nuestra Señora de Lourdes en Santos Lugares, donde tuvieron la oportunidad de presenciar la multitudinaria convocatoria que causó Leda Bergonzi, la sanadora oriunda de Rosario que conmueve a todo el país. Liuzzi detalló a este medio cómo se dio esta conmovedora, la cual señaló que cayeron “los dos de rodillas”.

“Hace rato que tenía pensado viajar a Rosario para llevar a Antonito porque me gustó cuando vi a Leda en videos. Además, tengo muchos familiares evangelistas y sé lo que es el don del Espíritu Santo y que, verdaderamente, sentís la presencia de Dios”, contó por entonces a Teleshow. “Justo una amiga me avisó que iba a estar en Santos Lugares y ni lo pensé. No tenía ningún contacto para entrar, pero decidí ir igual sin saber si iba a poder ingresar. Llegamos antes del mediodía y nos encontramos con cuadras de cola, unas siete”, agregó.

Allí permanecieron varias horas hasta que unas colaboradoras de la sanadora la sorprendieron al conocer a su hijo. “Sentí que fueron como enviadas de Dios. Él nos allanó el camino porque fue un privilegio entrar a la iglesia”, contó a este medio. También relató cómo fue su reacción al cruzar miradas con la rosarina, a lo cual ella explicó: “Le agarró la cabecita a Toni y empezó a orar y hablar en otras lenguas, que significa el don del Espíritu Santo. A mí se me empezaron a aflojar las piernas, puso su mano en mi corazón y empezó a orar, y caí en cámara lenta como arrodillada. Caímos los dos con Antonito, y luego quedamos con una paz interior terrible. Al salir, vi a mi amiga acostada en el piso como les pasó a otras personas. Fue una experiencia emocionante”