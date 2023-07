Fabiana Liuzzi habló sobre la salud de su hijo: “Fue muy angustiante cuando me dijeron la patología de Antonio”

Fabiana Liuzzi: “Fue muy angustiante cuando me dijeron la patología de Antonio”

Este miércoles, Fabiana Liuzzi habló como nunca sobre la salud de Antonito, el hijo que tuvo hace 9 años con el periodista Luis Ventura. “Uno tiene que seguir su evolución y qué es lo que a él lo hace progresar”, manifestó para luego explicar por qué el menor tiene dificultades para hablar.

“El momento más complicado fue el momento del nacimiento de Antonito porque fue prematuro y entré en un mundo de la Neonatología que no sabía que existía”, dijo la actriz que hasta ese momento solo tenía dos hijas mucho más grandes Johanna y Florencia. Y a los 23 años, tras transitar una vida muy saludable le descubrieron que era hipertensa hereditaria.

“El nacimiento de Antonio me marcó la vida en todo sentido y fue desde el día uno un aprendizaje en todo y sigo aprendiendo. Cada día que amanezco con él y vengo esa carita tan angelada y debo decir que duerme al lado mío todavía, y eso me llena el alma. Lo llevo con mucha alegría en mi corazón, remarcó con mucha emoción Fabiana en su relato.

Luego se refirió a la última internación, en la que tuvieron que salir de urgencia a un nosocomio por los síntomas y explicó la patología del menor. “Tiene una encefalopatia crónica no evolutiva y significa que él quedó con unas pequeñas cicatrices del lado izquierdo de su cabecita (cerebro) por haber nacido antes”, señaló.

“Es crónica porque no se van a curar estas cicatrices. Pero no evolutiva porque no evoluciona, y si pueden mejorar un montón. De hecho, está teniendo grandes cambios”, subrayó Fabiana. Sobre el tratamiento, indicó que año a año, se van tomando distintos caminos de acuerdo a la evolución y pasos que va dando.

Consultada por Ángel De Brito sobre en que lo afecta el diagnostico que tiene, Liuzzi respondió: “Como tiene la cicatriz en el hemisferio izquierdo, le afecta el habla. No es imposible que hable, pero solo Dios sabe cuándo será. Es sumamente inteligente y se hace entender”, relató la exbailarina cordobesa.

En un momento de la charla con Ángel de Brito en LAM (América), Liuzzi se quebró al recordar cómo fue el momento en el que le dieron el diagnóstico: “Fue angustiante conocer la patología. Todavía se me hace un nudo en la garganta... Lo llevamos con Luis a un médico y cuando me dijeron el diagnostico no entendía. En ese momento sentí como una impotencia”.

Sobre su vínculo con Luis Ventura, Fabiana Liuzzi reconoció: “El tiempo va acomodando las cosas, todo cae por su propio peso. Me asombré de mi capacidad de perdón y de paciencia. Me descubrí con muchas capacidades que no conocía”. De Brito quiso saber si actualmente mantiene alguna relación con el periodista y la entrevista solo atinó a contestar: “Yo no pongo títulos y creo que cada persona tiene su tiempo. La vida te va llevando por distintos caminos y uno colabora con la vida. Yo siempre me hago cargo de lo que hago, no de lo que mienten sobre mí”.

Recordemos que semanas atrás, Antonio fue internado. La noticia la dio su mamá en redes sociales, junto con una foto del periodista abrazado al niño y una pregunta amorosa: “¿Quién cuida a quién acá en la clínica?”. Porque si bien ya no están juntos como pareja, ambos eligen mantener un buen vínculo en función de la crianza compartida.

Así como hace unos días festejaron el último cumpleaños del niño y compartieron las fotos de la celebración, esta vez tuvieron que comunicar una noticia más triste. “Vino otra ola de frente. Pero acá estamos saliendo con la ayuda de Dios que siempre nos ilumina y nos guarda. Y el amor de ustedes y la buena energía que siempre llega”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram. Y ante las reiteradas consultas de sus seguidores, aclaró el motivo de la internación: el niño cursó un cuadro de neumonía y dengue. Horas más tarde recibió el alta médica y su mamá dio nuevas noticias que confirman que el niño continúa recuperándose.

En su cuenta de Instagram, Liuzzi publicó una foto en la que se lo veia a Antonito acostado y abrazado a un enorme peluche de una rana. Sobre la imagen, se lee: “El principito ya está en casa y quería compartir una buena noticia. Su neurólogo, el doctor Andersson, comunicó que Antonito ya no tiene descargas eléctricas en su cabecita. Dios es grande”.

