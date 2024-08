Ritual de gallinas y magia negra: el oscuro episodio entre Daniel Agostini y Fede Bal

Aseguran que Daniel Agostini le hizo una brujería a Fede Bal: todos los detalles (Video: América TV)

Durante las últimas horas Daniel Agostini se volvió protagonista de todos los portales y canales de noticia aunque no precisamente por su música. En medio de un escándalo reciente por denuncias de malos tratos y falta de pago hacia sus empleados, Yanina Latorre contó que el cantante habría realizado un ritual de brujería con Fede Bal tras su conflictiva separación de Barbie Vélez.

Esta información la contó la panelista durante el programa de este martes de LAM (América TV). Todo comenzó cuando se supo que Agostini había sido denunciado al menos seis veces por sus músicos, quienes lo acusan de malos tratos y de no haberles pagado lo prometido. A raíz de estas versiones, Yanina, panelista del programa, decidió contar un episodio desconocido que involucra al cantante y a Fede Bal. Según explicó la mujer de Diego, después de la tormentosa ruptura entre Barbie Vélez y el hijo de Carmen, Daniel Agostini se habría acercado al actor con una extraña propuesta.

En ese sentido, Latorre narró cómo el cantante se comunicó con Fede y le ofreció llevarlo a un lugar especial para “sacarle toda la magia negra y la mier… que (Barbie) le había tirado encima”. Según su relato, Agostini llevó a Bal a un barrio donde conoció a una señora que utilizaba gallinas para realizar sus rituales.

Al escuchar a su compañera de trabajo, Nazarena Vélez, madre de Barbie, no tardó en reaccionar ante estas revelaciones. “Yo sabía de esto y sé muchas cosas que me callo la boca”, admitió insinuando que hay más secretos oscuros en torno a esta historia. Incluso confesó que Agostini no solo realizó estos rituales con Fede Bal, sino también lo hizo con Luciano Garbellano y varias personas más del medio.

Nazarena Vélez contó que su ex Daniel Agostini le mandó una carta documento: el motivo (Video: América TV)

Por su parte, el conductor del programa, Ángel de Brito, también aportó su opinión: “No sé ni para qué te escribió, para qué te mandó esta falsa carta documento”, le comentó a Nazarena en referencia al papel legal que Agostini le mandó a través de Whatsapp. Además, Latorre, por su parte, sugirió que tal vez el cantante no se daba cuenta de que todo esto podría empeorar la situación legal que enfrenta con sus empleados.

En medio de esta discusión, Fernanda Iglesias, otra de las panelistas de LAM, mencionó que le envió una foto a de Brito donde se veía la casa de la supuesta “bruja” que habría realizado el ritual. Con el sarcasmo que lo caracteriza, el conductor preguntó: “¿Nos embrujó?”, y generó las risas en el estudio. Sin embargo, la tensión no tardó en volver cuando Nazarena contó que esa misma mañana cuando se levantó vio que su pulsera roja, un amuleto comúnmente asociado con la protección contra la mala energía, se había roto.

El enojo de Daniel Agostini con LAM y la reacción de Nazarena Vélez: “Me agotó psicológicamente”

En tanto, Matilda Blanco no pudo evitar hacer un comentario sarcástico: “Lo que no pudo hacer esta bruja es hacerlo más exitoso que Tapari evidentemente”, sostuvo en referencia a la competencia profesional entre Agostini y su colega quien sostuvo que Daniel prefiere no cruzárselo en eventos.

Paralelamente a estos rumores y revelaciones, Daniel Agostini fue invitado en el programa Noche al Dente y allí negó rotundamente cualquier conflicto con sus empleados. Aseguró que no tenía ningún problema con ellos y rechazó las acusaciones de que los tenía trabajando en negro y les pagaba apenas 8 mil pesos por show.

Con respecto a LAM, el músico se mostró furioso con el ciclo de América y no quiso darles declaraciones aunque aclaró: “Sabés cómo conozco esto yo. Yo no desmiento nada. No estoy dando declaraciones porque esta es una rueda que no termina más”, expresó.