Nazarena Vélez recibió una carta documento de Daniel Agostini y revivió su guerra histórica: “Me agota psicológicamente”

Nazarena Vélez contó que su ex Daniel Agostini le mandó una carta documento: el motivo

La turbulenta relación de Nazarena Vélez con Daniel Agostini llegó a su fin en 2005, después de 4 años casados y un hijo en común, Gonzalo. Un nuevo capítulo de su vínculo, ya como expareja, tuvo LAM en la emisión del lunes cuando la panelista del ciclo aseguró que su exmarido le envió la semana una carta documento y ella expresó su malestar.

Fue cuando Fernanda Iglesias aseveró que al músico estaba con problemas con sus exmúsicos, quienes le habrían iniciando un juicio laboral. “No abras la boca que yo tengo otro telegrama que me mandó”, comentó la actriz. “Con razón la cara cuando te dije que venía al programa de Fer Dente”, acotó Ángel de Brito.

“No se. Me mandó una carta documento el otro día para decirme que si hablaba algo acá o si se tocaba el tema nos iba a mandar una carta a mí y a todos”, aseguró, sorprendiendo a todos en el panel. “¡Después de 20 años siento que retrocedí! A vos me dijo que te iba a mandar”, le comentó al conductor, provocando una fuerte reacción. “Pero que me la recontra succione Agostini y todos lo que quieran”, se despachó, picantísimo.

Daniel Agostini y Nazarena Vélez fueron pareja entre 1999 y 2006

“Es más, me dijo que te llamó y no lo atendiste. Yo estaba en Uruguay justo en el medio de una nota. Yo nunca dije nada”, comentó, mientras terminaba contando que fue el Chyno, su hijo con la figura de la cumbia, quien le habría informado que se iba a tratar en el programa el conflicto legal que él mantendría con sus músicos. “Tiene seis juicios con sus músicos y también hablan de maltratos. Les decía cosas como ‘ustedes deberían pagarme para tocar conmigo’”, sumó Fernanda, quien viene siguiendo el caso.

“Me la mandó por WhatsApp y me dijo ‘pasásela a Ángel para que no se hable más de mí'”, agregó, sobre el diálogo que tuvo con su ex, mientras el animador contaba de que Nazarena la semana anterior no la había visto con el mejor de los humores. “En mi casa está el topo”, bromeó la exvedette, en alusión a su hijo quien sería el responsable de advertirle a su papá que el programa de América iba a hablar de él.

“El Chyno no se enojó conmigo, yo me enojé con él porque él fue el que le fue a decir a Daniel algo que me escuchó decir”, pormenorizó. “Por eso no le hablé más. Estamos viviendo juntos, papu, y no puede ser que tu papá me mande una carta documento. Estamos todos locos”, lanzó, sobre el conflicto que tiene. En ese momento De Brito lo tomó con humor. “Podemos decir que los hijos de famosos son topos. Tamara Pettinato y el hijo de Nazarena”, agregó, divertido aludiendo a un problema que tuvo Beto Casella con la panelista de Bendita.

El enojo de Daniel Agostini con LAM y la reacción de Nazarena Vélez: “Me agotó psicológicamente” (Video: LAM, América)

Todo lo que ocurrió coincidió con la visita de Daniel Agostini a Noche al Dente, el show que está justo después del programa y allí fue esperado en su ingreso al canal por las cámaras del programa de América. Molesto, no quiso dar su palabra sobre las acusaciones que tendría en su contra. “Sabés cómo conozco esto yo. Yo no desmiento nada. No estoy dando declaraciones porque esta es una rueda que no termina más”, expresó.

“Sabés como la conozco a esta, mamita. Tengo 30 años de carrera. ¡Beso grande!”, lanzó, irascible mientras en el piso calificaban su comportamiento como “medio agresivo”. Nazarena se negó a hablar después de que pusieron las imágenes y Yanina fue a fondo. “¿Le tenés tanto miedo?”, le preguntó, mientras ella asentía, y expresaba su sentir. “No sé si le tengo miedo. No tengo más ganas. Me agostó mucho psicológicamente, mucha pelea y estar distanciada con el Chyno no me gusta. Es un deja vu horrible”, sentenció. “No quiero saber nada. ¡Bendiciones!”, concluyó la panelista.