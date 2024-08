Guido Süller mostró el antes y después de sus retoques estéticos y sorprendió a sus fanáticos

Guido Suller mostró el antes y después de su rostro

Guido Süller sorprendió a sus seguidores al mostrar los resultados de su reciente transformación facial, la cual incluyó varios procedimientos estéticos. El mediático compartió en sus redes sociales una comparación de su rostro en dos momentos distintos, una en 2022 y otra en el presente, lo que generó asombro entre sus seguidores.

A través de la publicación realizada en su perfil de Instagram, donde cuenta con casi 250.000 seguidores, expresó su agradecimiento a los médicos por los resultados obtenidos. “Qué cambio, doctor. Es increíble. Lo que pasa es que como fue paulatino, uno no se da cuenta. Cuando ves ambas fotos no lo podés creer”, escribió Süller en su publicación, al destacar el impacto gradual, pero notable de las intervenciones.

El ex comisario de abordo se sometió, entre otros procedimientos, a una blefaroplastia, que es una cirugía para eliminar el exceso de piel y grasa de los párpados. Esta intervención forma parte de un proceso continuo de mejoras estéticas que el mediático decidió emprender.

Al momento de ver por primera vez las fotos del antes y después, el también arquitecto graficó que en la primera imagen “soy una banana, no soy yo”, para luego reconocerse en la fotografía actual y destacar que “soy un galán, este soy yo”. “Me niego a aceptar que ese era yo”, expresó el también arquitecto como conclusión tras notar los cambios en su rostro.

El antes y el después en el rostro de Guido Suller (Instagram)

En una reciente entrevista con el programa LAM, Süller, quien asegura sentirse y verse mucho más joven de sus 63 años, detalló el proceso que siguió. “Me hice una blefaroplastia. Son 200 quemaduras en cada ojo. Cuando te lo hacen se siente el olor a carne quemada. Eso provoca una contracción y desaparecen las bolsas, por ejemplo. Me lo hicieron con un láser”, explicó en el programa.

Entre los comentarios al posteo, los seguidores del mediático se dividieron entre los que lo felicitan por el cambio y los que no. Por caso, uno de los mensajes destacados reza: “Para mí tenés una cara perfecta Guido. No te la toques. Sos lindo. Tenés belleza literal natural. Igual cada uno es feliz a su manera. Te bendigo y quiero verte en la tele de nuevo, por favor”.

En tanto, otro de los seguidores expresó: “Quiero decirte que siempre te viste precioso, cuando vos decis ‘cara de banano’ eras una banana hermosa y ahora te ves fabuloso, brutal, genial en todas tus facetas. Te ves divino, querido Guidito”, mientras que en la vereda contraria podía leerse: “No hay nada más lindo que ser natural, Guido querido, amate natural, genio divino, te quiero”.

Así quedó la figura de Guido Suller tras el retoque estético (Instagram)

Cabe recordar que hace unos meses comunicó que emprendería un rotundo cambio de 180 grados, que lo llevará a vivir con un estilo completamente diferente al que lleva hasta el momento: se decidió a vender su mansión que diseñó él mismo. “Es hermosa la casa, hermosa, es de revista. Pero siento que le falta vida, que es muy grande, que la hice pensando en formar una familia que no lo logré”, comenzó diciendo el mediático en un reel que publicó en su cuenta de Instagram. De inmediato, el posteo se llenó de likes y de comentarios que le preguntaban a Guido acerca de este cambio.

Acto seguido, continuó dando más detalles sobre este giro en su vida. “Y entonces me parece que volver a empezar, aunque ya soy grande y estoy cansado y casi no tengo fuerzas a veces, porque me hago el canchero, como un jovencito, pero soy grande”, destacó. Luego, se refirió a sus ganas de seguir su día a día en otro lugar. “A veces digo ´¿y si vuelvo a empezar?’, y a veces tengo ganas de irme a la cabañita que tengo en Ushuaia y quedarme ahí en la montaña. O a veces tengo ganas de si pudiera vender esto y comprarme un campito, una chacra, donde haya animales, me gustan los perros, y mucho. Me gustaría tener gallinas pero no para comer sino para que pongan huevos para cocinar, hasta una oveja me gustaría, conejos, me gustan mucho los animales y acá no puedo tenerlos”, reflexionó.