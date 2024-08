Oasis en Argentina: los 4 shows que dio la banda en el país

Así anunció la banda británica su gira de regreso para 2025

El mundo de la música internacional está revolucionado por una noticia: la vuelta de Oasis. Noel y Liam Gallagher nuevamente harán shows juntos luego de romper la banda en 2009. Aunque continuaron sus carreras por separado, decidieron volver a reunirse en un escenario.

La banda británica anunció 14 fechas para 2025, todas en Reino Unido. La gira titulada “Oasis Live 2025″ tendrá su inicio el 4 de julio del año que viene en Cardiff, Gales. Tras el concierto inaugural, continuarán en distintas ciudades de Inglaterra: Manchester y Londres. Además de Edimburgo, en Escocia, y Dublín, en Irlanda.

La ilusión que generó el regreso de estos icónicos hermanos llegó a distintos puntos del mundo, y Argentina fue uno de ellos. El país los recibió en distintas ocasiones antes de que se rompiera la relación.

El último show de Oasis en Argentina fue en el estadio de River Plate, en 2009

Los shows de Oasis en el país

Desde su primer encuentro en 1998, Oasis forjó un vínculo excepcional con el público argentino. En aquel estreno en el Estadio Luna Park, quedó manifiesto que se convertiría en un destino ineludible para la banda. Se trató de la gira promocional del álbum “Be Here Now”. En aquella oportunidad agotaron dos veces el estadio porteño, lo que cerraría un total de alrededor de 15.000 espectadores.

La siguiente aparición de la banda británica fue en 2001, para el Buenos Aires Hot Festival en el Campo Argentino de Polo. En aquella oportunidad se volvió a ganar el cariño de la gente gracias a la interpretación de grandes hits como: Supersonic, Wonderwall y Cigarettes And Alcohol. Además, estuvieron otros grandes artistas como Neil Young, quien cerró el show cuando los encargados eran los hermanos Gallagher.

En el Buenos Aires Hot Festival de 2001, Oasis conquistó al público con hits como "Wonderwall" y "Supersonic" (Captura de video)

Años más tarde, los artistas volvieron al Campo Argentino de Polo en 2006. Si bien hubo bandas soporte como Turf, Intoxicados y Juana La Loca, al momento del show de Oasis se reunió unas 45.000 personas.

El 3 de mayo de 2009, unos pocos meses antes de que finalmente se romperá la relación de los hermanos, dieron el presente en Argentina. En esta ocasión cambiaron de escenario y reunieron a sus fanáticos en River Plate. En aquel entonces se vendió como el último concierto de Oasis, aunque no fue cierto, estuvo cerca de serlo.

A los pocos meses de su show en Argentina en 2009, Oasis se separaría hasta este nuevo anuncio

La realidad es que para esta época las cosas entre Noel y Liam ya estaban mal. Pero no dejaron que esto manche el recital que estaban por dar. Tocaron temas emblemáticos de la banda y hasta por momentos la gente cantó Don’t Look Back in Anger, lo que emocionó a Noel. Incluso, en distintas entrevistas, reconocieron a este show como el mejor de la historia de Oasis.

El encuentro con Maradona, tras los shows

En aquella primera vez de Oasis en 1998, no solo marcó a la banda el amor del público que agotó las localidades. Si no también porque se dio un histórico encuentro con Diego Maradona. Los hermanos Gallagher, fanáticos del equipo Manchester City y del fútbol en general, no querían perder la oportunidad de conocerlo.

En un bar porteño, Liam y Noel se encontraron cara a cara con Maradona (@NoelGallagher)

Tras los shows pasaban la noche en un bar, cuando de repente notaron que entró un personaje que cautivó a más gente. Se trataba de Diego. Ambos pidieron conocerlo, y Maradona puso una sola condición: a la suite de él sólo entraban Noel y Liam. El resto de la banda se quedó en el bar. Allí se sacaron una foto los tres juntos que pasó a la historia.