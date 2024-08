El legendario encuentro entre los Gallagher y Maradona en la habitación de un hotel en Buenos Aires

Liam Gallagher recordó su encuentro con Diego Maradona en Argentina durante una entrevista con Noisy

En el verano de 1998, mientras Oasis se encontraba en el apogeo de su carrera musical, los hermanos Liam y Noel Gallagher vivieron una experiencia inolvidable en Buenos Aires. Oasis, la banda británica de rock más influyente de la década de los 90, había viajado a Argentina como parte de su gira promocional del álbum “Be Here Now”. Con dos conciertos agotados en el Luna Park, los Gallagher disfrutaban de su éxito global cuando, de manera inesperada, se cruzaron con uno de los íconos más grandes del fútbol: Diego Armando Maradona.

La anécdota de este encuentro quedó inmortalizada no solo por la magnitud de las figuras involucradas, sino también por la intensidad del momento. Fue en un bar de Buenos Aires, entre uno de sus conciertos, donde los Gallagher, acompañados por el resto de su banda, notaron una inusual conmoción. Un séquito de personas, encabezado por Maradona, se abrió paso, captando la atención de todos los presentes. Para Liam y Noel, fanáticos apasionados del Manchester City y del fútbol en general, esta era una oportunidad única que no podían dejar pasar.

El auge de Oasis en 1998

A finales de los 90, Oasis era sinónimo de éxito en el mundo de la música. Con álbumes como “Definitely Maybe”, “(What’s the Story) Morning Glory?” y “Be Here Now”, la banda había logrado conquistar el Reino Unido y el escenario internacional. En 1998, la gira de “Be Here Now” los llevó por los rincones más lejanos del mundo, incluyendo Asia, Norteamérica y, por primera vez, Latinoamérica. Argentina, un país con mucha tradición futbolística, representaba un destino especial para los Gallagher, quienes crecieron idolatrando a futbolistas legendarios, entre ellos, el argentino Diego Maradona.

Los Gallagher disfrutaban del éxito global de su banda en su visita a Argentina (Getty Images)

El fervor de los fanáticos por Oasis en Buenos Aires era palpable, con entradas vendidas en su totalidad para sus shows en el Luna Park. Los Gallagher, conscientes de su estatus como estrellas del rock, disfrutaban de cada momento. Sin embargo, el inesperado encuentro con Maradona en el bar elevó la noche a un nivel completamente diferente.

Un encuentro con Maradona en Buenos Aires

Después de notar la entrada del astro del fútbol al bar donde se encontraban, Liam y Noel Gallagher decidieron que no podían dejar pasar la oportunidad de conocerlo. A pesar del ambiente caótico y la multitud que rodeaba a Maradona, los hermanos presionaron a su intérprete para que gestionara una reunión con él. La respuesta fue positiva, pero con una condición: solo los hermanos Gallagher podían subir a la suite donde se encontraba Maradona, dejando al resto de la banda en el bar.

Guiados por el traductor, Liam y Noel subieron a un espacio descrito por ellos mismos como “más VIP que el VIP”, un lugar exclusivo donde se encontraron con un Maradona rodeado de alrededor de treinta personas. La escena era impactante: Maradona, en el centro de la atención, mostraba su habilidad con un objeto inusual, la tapa de una botella, haciendo trucos de fútbol mientras sudaba copiosamente.

En un bar porteño, Liam y Noel se encontraron cara a cara con Maradona (@NoelGallagher)

Liam, recordando ese momento, mencionó en una entrevista con Noisy cómo él y Noel, aunque emocionados por estar en presencia de una leyenda del fútbol, sintieron que el lugar era “un poco caliente”. A pesar de esto, decidieron aprovechar el momento para tomar una foto rápida con Maradona y retirarse lo antes posible. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, la situación dio un giro inesperado.

De repente, Maradona empezó a discutir enérgicamente con los músicos. Preocupados por la naturaleza del intercambio, Noel preguntó al traductor qué estaba ocurriendo. La respuesta del traductor fue tan sorprendente como amenazante: “Maradona me dijo que les dijera que si se van con alguna de estas mujeres, les va a disparar”. Esta advertencia dejó a los Gallagher perplejos y rápidamente decidieron que era el momento de abandonar la suite.

A lo largo de los años, ambos hermanos hablaron públicamente sobre el encuentro, especialmente después del fallecimiento de Maradona el 25 de noviembre de 2020. En sus redes sociales, Liam rindió homenaje al futbolista con un mensaje que capturaba la mezcla de admiración y respeto que sentía por él: “Un buen futbolista de rock and roll, ningún hijo de p*** se le acercará jamás”. Estas palabras reflejan no solo la grandeza de Maradona en el campo de juego, sino también su carisma y el aura casi mítica que lo rodeaba, incluso fuera de las canchas.

Liam Gallagher se volvió a encontrar con Diego Maradona una segunda ocasión

Por su parte, Noel también compartió sus pensamientos sobre El Diez, recordando dos encuentros con él. Describió la experiencia como “un verdadero y jodido trato aterrador. Pero hermoso, bendecido”, encapsulando la dualidad de la personalidad de Maradona. También publicó una foto tomada durante su visita a Buenos Aires, donde aparece junto a Maradona, acompañándola con la leyenda: “Qué vida. Qué leyenda. (¡Estaba bajo arresto domiciliario en ese momento!)”.