Darío Barassi se tentó con un participante de Ahora Caigo y no pudo seguir con el programa: “Yo te dije”

El divertido momento de Darío Barassi en Ahora Caigo (Video: El Trece/Ahora Caigo)

Darío Barassi se encuentra al frente de Ahora Caigo (El Trece) programa en el que los participantes tienen que responder preguntas y superar diferentes desafíos. En ese recorrido, en más de una ocasión los participantes hacen que el conductor no pueda seguir con la programación a causa de la risa y la tentación por sus respuestas.

Durante el anteúltimo enfrentamiento de la noche, Gabbo eligió a un joven llamado Mauro como su contrincante. Darío lo tomó como el conquistador del grupo y no dudó en hacerle chistes al respecto, mientras su pareja y madre de su hijo, que estaba sentada en las tribunas, también se sumó a las bromas. A la dupla le tocó un duelo musical, lo que significa que tuvieron que completar una parte de una canción y, casi sin querer, fueron los protagonistas de un divertido momento.

Mauro tuvo que completar una parte de “Me gustas tú” de Manu Chao y en ese momento se produjo el blooper. “Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú”, dice la letra de la canción, pero en vez de decir “aviones” dijo “ancianas”, lo que generó la tentación de Barassi, que no dejó pasar la oportunidad para burlarse.

Ni bien escuchó la respuesta de la boca del participante, el conductor estalló en una carcajada, tapándose la cara con las manos y sin poder hablar a causa de la situación: “Yo te dije, se quiso comer a la tanguera, yo te dije”, lanzó sin dudar, el exconductor de 100 argentinos dicen que al cantar la nueva versión volvió a tentarse. Si bien le tomó unos segundos recomponerse, siguió con la edición con normalidad haciendo chistes cada en ocasión que puedo y, finalmente, Mauro perdió el enfrentamiento.

Rápidamente, el video se volvió viral en las redes sociales y los internautas no dudaron en continuar los chistes y en destacar el divertido momento que se vivió en la pantalla chica. “JAJAJAJAJAJAJ la manera de tentarme con este video te amo barassi”; “Barassi me alegra los días”; “Momento televisivo del día”; “El subconsciente falla jajajajaja”; “Estallada jajajaja”; “Era adivinar, no confesarse “; “Es mejor que la letra original”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en X.

Darío Barassi se recuperó de un problema de salud

Darío Barassi volvió al trabajo tras su internación (Video: Instagram/dariobarassi)

El actor causó preocupación en las últimas semanas tras detener las grabaciones del programa que tiene en la pantalla de El Trece a causa de una descompensación. Luego de mucha especulación y varios estudios médicos, Darío regresó al trabajo y llevó un poco de tranquilidad a sus seguidores, explicando el porqué de su ausencia.

Hay que aclarar qué el sanjuanino se presentó a la clínica con mareos y la presión arterial alta, a causa de esto decidieron mantenerlo en observación por unas horas y luego lo dejaron ir a su casa. Durante el fin de semana le contó a sus casi cinco millones de seguidores que estuvo con un holter y luego aseguró que viene de épocas complejas, pero que va a mejorar.

Después de ausentarse unos días al trabajo, retomó la rutina y compartió su vuelta con sus fans: “No estoy al diez, pero hoy se vuelve a laburar y eso a mí me pone de buen humor”, comenzó diciendo para luego mostrar su tan amado camarín: “He vuelto a mi camarín, a mis desayunos, a mis petates y medicaciones, a mi espejo, pero sobre todo a mi trono”, comentó mientras mostraba las instalaciones y, fiel a su estilo cómico, le cantaba una canción de amor al inodoro.