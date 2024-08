Darío Barassi reapareció en sus redes tras haber sido de alta de su internación: sus divertidos posteos

Darío Barassi apareció en las redes tras tener que ser internado por un malestar durante las grabaciones de Ahora caigo (La Noche de Mirtha, El Trece)

Darío Barassi supo ganarse el corazón de los argentinos con su trabajo como conductor de 100 argentinos dicen y de Ahora caigo, el programa del que está ahora al frente en El Trece. En los últimos días tuvo que frenar las grabaciones del programa por un problema de salud y debió ser internado para poder tratarse. A las pocas horas el actor se fue a su casa, y desde allí reveló en sus redes sociales cómo continúa evolucionado su estado.

Vale aclarar que el conductor se presentó en la clínica con mareos y presión arterial alta, por lo que los médicos que siguen su caso decidieron que tiene que llevar un holter por las siguientes 24 horas. Conocido por compartir muchos aspectos de su vida en las diversas plataformas, y gran cultor de lo que se conoce como humor negro, no sorprendió que haya contado en clave de broma la información de su recuperación.

Fiel a su estilo, Darío compartió en sus historias de Instagram una serie de fotos para contarle a todos sus seguidores esta situación coincide con el cumpleaños número dos de su hija Inés. Primero, el animador compartió una foto de unos juguetes de sus hijas, más específicamente de una serie de muñecos de La Granja de Zenón. “Primeras visitas”, aseguró, divertido mientras que en la siguiente historia mostró una foto de su brazo con el monitor cardiológico.

Darío Barassi bromeó con los juguetes de sus hijas tras ser internado y recibir el alta médico (Foto: Instagram)

Para llevar un poco de paz a sus familiares, amigos y seguidores, aclaró el motivo de este estudio: “Segundo invitado, Holder (sic). Es chequeo y control, calma”. Para quitarle un poco de seriedad al tema, a continuación subió un meme y para hacerlo se basó en la figura de Tomás Holder, el primer eliminado de la casa de Gran Hermano 2022. “24 horas con Holder”, escribió en el montaje junto al influencer, aprovechando la similitud de su apellido con el artefacto médico.

El estudio de rutina de Dario Barassi

A pesar de este control, el actor no permitió que empañe el festejo de cumpleaños de su hija menor, fruto de su matrimonio con Lucía Gómez Centurión, con quien además son padres de Emilia, sino que fue partícipe de la celebración y mostró un poco de la ambientación que eligieron junto a su esposar.

"24Hs con Holder"; el chiste de Darío Barassi (Foto: Instagram)

El matrimonio seleccionó una decoración sencilla, pero no por eso menos espectacular. En uno de los ventanales de la vivienda colocaron un cartel de feliz cumpleaños en en colores rosa y amarillo pastel junto con unas guirnaldas en la misma tonalidad. Para cerrar el tema de la ambientación, colocaron unos globos personalizados para la ocasión.

Para hacer todavía más especial el cumple de Inés, mostró el desayuno que le prepararon para el gran día y los tiernos regalos que le hizo su hermana Emilia, con ayuda de sus padres. En el primer cartel que muestran se puede ver el dibujo de un chancho en color rosa, y luego fue compartiendo distintos dibujos que hicieron las dos pequeñas.

Darío Barassi mostró cómo sigue tras su internación (Video: Instagram)

Horas después de su internación, el actor uso sus propias redes para subir un corto video explicando que fue lo que había sucedido y las razones por las cuales una ambulancia se hizo presente en los estudios de grabación: “Hola, gente, ¿cómo va? Che, estoy perfecto, estoy en casa, perfecto. Sí, me tomé el día, fui a grabar y tuve como una subidita de presión”, comenzó diciendo el conductor para luego contó cómo fue su malestar.

“Me mareé un poquito, fue una ambulancia y me chequeó. Me controlaron y todo salió perfecto. Hicimos cosas de rutina y seguramente me ocupe de profundizar un poco más”, cerró, llevando tranquilidad a sus casi cinco millones de seguidores. Esta no es la primera vez que tiene que detener las grabaciones, sino que, hace algunos meses, tuvo que ser reemplazado por el Chino Leunis.