Una streamer chilena relató la trágica muerte de su perro: “Lo atropellaron y no lo pude salvar”

Una streamer chilena relató la trágica muerte de su perro

Este mediodía, el stream Nada que no sepamos, conducido por Leandro El Chino Leunis por la pantalla de Luzu TV, tuvo un comienzo inusual, triste, debido a la fuerte historia que contó Belén Negri Cabezas, una de las panelistas. Ella es influencer y es más conocida como La Chilena en el mundillo del streaming: apodo que, como se puede deducir, se debe a su nacionalidad.

“Lamento empezar el programa así. Creo que el dolor es compartido. Ayer cuando salí del programa, a Tofi lo atropellaron. Y no lo pude salvar, lastimosamente”, comenzó contando Belén con los ojos muy llorosos y la voz quebrada a medida en que iba haciendo su relato. Se refería a su mascota, un perro salchicha que le había regalado su exnovio, el rapero Tiago PZK.

“Estoy procesándolo, aún no caigo en la realidad. Lo bueno es que estoy acompañada, tengo un muy buen equipo. Eso me deja muy tranquila, sepan que nadie me obligó a estar acá”, agregó La Chilena, mientras Leunis la abrazaba para consolarla y el resto del equipo -conformado por Laila Roth, Lucas Lezin y Sofi Calvo- seguía la historia con mucho pesar.

Belén Negri siendo consolada por El Chino Leunis

“Lo tomo como una herramienta para afrontar las cosas que me están pasando en este momento. Y vamos que vamos, que hay un hermoso equipo. Todos sabemos que él era un ser muy especial y que siempre va a estar con nosotros”, agregó luego Belén sin poder contener sus lágrimas. En ese punto, y ante su dificultad para continuar el relato, el conductor tomó la palabra. “La verdad es que pensamos mil maneras de contar esto y mil formas de cómo hacerlo. Obviamente que desde el momento en que pasó estamos todos acompañando a Belu, todos fuimos para su casa. Tofi era, es y siempre va a ser parte de nuestro programa”, dijo Leunis.

“En este momento necesito despejar y sé que haciendo lo que tengo que hacer me mantengo en despeje y puedo olvidar lo que pasó, que fue muy traumático para mí. Así que vamos para adelante que la vida sigue”, cerró Belén finalmente, tratando de recomponerse y hablando de la decisión que tomó de ir al programa pese a todo.

El perrito había llegado a la vida de La Chilena hace un año y como regalo de parte de Tiago PZK. Si bien hoy en día ya no son más pareja, ambos mantienen una buena relación. “Ella se va a ir vivir sola entonces sé que a veces necesita una compañía. Entonces le voy a hacer un regalo, un compañerito para ella. A ella le gustan mucho los perritos salchicha”, dijo en su momento el autor de temas como “Sola”, “Flow de barrio” y “Además de mí” (en colaboración con Rusherking), entre otras. Incluso, días atrás, la propia Negri había publicado un video en el que mostraba su casa a sus seguidores y Tofi tuvo su momento protagónico en el mismo. “Es la luz de mis ojitos, no sé qué haría sin él la verdad”, dijo ella sobre su mascota.

La Chilena es una de las streamers más populares del medio local (Instagram)

Belén Negri tiene 27 años y nació en Santiago de Chile en 1996. Con un pasado como modelo en su país, en la Argentina se hizo conocida cuando comenzó a incursionar en el mundo streamer a través de transmisiones en la que se mostraba jugando a diferentes videojuegos. Además, durante varios años fue novia de Martín Pérez Di Salvo, más conocido como Coscu, acaso el streamer más relevante del país.

Con esa popularidad ganada, Belén decidió mudarse a la Argentina para desarrollar en paralelo su recorrido en el stream pero también en el modelaje, mientras su presencia en las redes sociales no paraba de crecer. Así, se convirtió en influencer y actualmente es una de las caras de Luzu TV.

El amor con Coscu finalizó luego de una serie de idas y vueltas, pero ambos se vieron envueltos en una polémica con la aparición de Tiago casi como “tercero en discordia”. Es que el rapero y el streamer tenían una muy buena relación, casi de amistad. Incluso, el músico se vio muy favorecido con las reacciones favorables que Coscu realizaba de sus canciones, haciendo que sus videos en YouTube llegaran a superar los millones de reproducciones.

Pese al ruido, la relación entre La Chilena y Tiago siguió como si nada, hasta que hace unos meses decidieron separarse, aunque en buenos términos.