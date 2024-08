Las relajadas vacaciones familiares de Jimena Monteverde en España: “Descanso y gratitud”

Jimena Monteverde y su marido Mariano en sus vacaciones (Foto/@jimenamonteverde)

Jimena Monteverde es una reconocida cocinera que a lo largo de su carrera logró tener sus ciclos en televisión, forma parte del staff del programa de Mirtha Legrand y, en simultáneo, comparte sus sencillas recetas en su cuenta de Instagram. Para relajar un poco de tanta actividad, la mujer armó las valijas y partió con destino a España para visitar distintos puntos del país junto a su familia.

Jimena viajó con su marido, Mariano Monteverde, con su hijo Victorio, su nuera Josefina y su nieta llamada Malvina, que tiene 10 meses de edad y, según contó en reiteradas oportunidades, es la luz de sus ojos. El grupo comenzó su travesía en la Costa del Sol, ubicada en la comunidad de Andalucía, que compone ciudades como Málaga, Sevilla y Granada, dos de las cuales cuentan con grandes playas para relajarse.

Jimena Monteverde en las playas españolas (Foto/@jimemonteverde)

Una postal de Jimena y su familia disfrutando del viaje (Foto/@jimemonteverde)

En las distintas postales que compartió la conductora de Escuela de Cocina (Canal 9), se la puede ver disfrutando del tiempo que pasa en familia. Por caso, mostró al grupo con una sonrisa de oreja a oreja posando en un jardín. Además, se mostró sola sentada en la playa, luciendo una túnica de color blanco y un sombrero de paja para cubrir su rostro del sol.

Por otro lado, subió varias fotos de Malvina, mostrando a sus seguidores el crecimiento que tuvo la pequeña en el último tiempo y, en cada ocasión que se muestra con ella, se la ve sonriente. Como no podía ser de otra manera y debido a su profesión no dudó en compartir algunas de las comidas que disfrutó, desde paella de mariscos hasta los famosos churros con chocolate.

Jimena y Mariano Monteverde, 30 años de amor y complicidad (Foto/@jimemonteverde)

El paseo gastronómico de Jimena Monteverde en Madrid (Foto/@jimemonteverde)

“Descanso, felicidad y gratitud”, fue todo lo que escribió la mujer en el pie de foto de la publicación, dejando en claro que necesitaba unas vacaciones en familia para conectar y relajar.

Tras varios días en la zona costera de España, continuaron su itinerario en la capital del país. Aprovechando el pleno el sol de Madrid, pasearon por la Gran Vía, la Puerta de Alcalá y el parque del Retiro, entre otros puntos turísticos que tiene para ofrecer la ciudad. “Pegando la vuelta por Madrid y hay una costumbre que nunca dejo vaya donde vaya: El Mate”, escribió la cocinera y mostró su mate personalizado con su nombre y el de su nieta tallados.

"Hay una costumbre que nunca dejo vaya donde vaya", la razón por la que Jimena Monteverde viaje con el mate (Foto/@jimemonteverde)

La cocinera posó frente a la tienda de una exclusiva marca de ropa (Foto/@jimemonteverde)

Jimena Monteverde reveló si abriría la pareja después de 30 años de matrimonio

La cocinera conoció a su marido cuando tenía tan solo 18 años y desde ese momento no se separaron más. En los últimos días, y tras 30 años de relación, dio algunos consejos para sostener en el tiempo una relación. Y en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), habló de la posibilidad de abrir la pareja después de todo lo que vivieron juntos.

Jimena Monteverde no se guardó nada y habló de la posibilidad de abrir la pareja (Foto/@jimemonteverde)

Primero, dio un consejo para poder mantener el vínculo sano y de la mejor manera posible: “Mucha paciencia, paciencia de los dos lados, libertades, que está bueno darse. Y después, reencontrarnos y salir a comer juntos”, explicó la mujer sobre algunos secretos para facilitar la convivencia.

Es que el paso del tiempo es un desgaste normal en cualquier tipo de relación, por lo que los panelistas del programa no dudaron en preguntarle si abriría la pareja: A quien no le ha pasado... Según mi marido, me gustan todos. Sabés que antes hubiera dicho: ‘No, ni en pedo, ahora ya no sé'”, fue su declaración, que sorprendió a todos