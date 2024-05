Fabiana Liuzzi contó la reacción de Antonito Ventura tras el encuentro con Leda Bergonzi: “Caímos los dos de rodillas”

Antonito Ventura fue bendecido por Leda Bergonzi (Foto/Instagram)

Después de varios días de acampe en las afueras de la Basílica Nuestra Señora de Lourdes, este fin de semana cientos de fieles tuvieron la oportunidad de un mano a mano con Leda Bergonzi, la “sanadora” oriunda de Rosario que es sensación en todo el país. Entre ellos estuvo Fabiana Liuzzi, pareja de periodista Luis Ventura y madre de su hijo en común, Antonito, que padece una encefalopatía crónica y que el sábado último visitó a la “mujer de los milagros”. “Caímos los dos de rodillas”, detalló la mujer a Teleshow, acerca de la conmovedora experiencia que vivió junto a su hijo en la Basílica Nuestra Señora de Lourdes en Santos Lugares.

“Hace rato que tenía pensado viajar a Rosario para llevar a Antonito porque me gustó cuando vi a Leda en videos. Además, tengo muchos familiares evangelistas y sé lo que es el don del Espíritu Santo y que, verdaderamente, sentís la presencia de Dios. Justo una amiga me avisó que iba a estar este fin de semana en Santos Lugares y ni lo pensé. Dije: ‘Vamos’. No tenía ningún contacto para entrar, pero decidí ir igual sin saber si iba a poder ingresar. Llegamos antes del mediodía y nos encontramos con cuadras de cola, unas siete cuadras”, describió la actriz en comunicación con este medio.

Y siguió: “La convocatoria fue multitudinaria y cada cuadra que caminábamos para llegar era emocionante. Vimos una puerta para entrar, porque ‘Tony’ tenía prioridad, pero también es cierto que había mucha gente con el mismo caso y gente con sillas de ruedas. Era realmente conmovedor. No se podía llegar, íbamos viendo por donde ingresar. En el camino me quedé asombrada porque Antonito genera algo que me pasó siempre y, con el correr del tiempo, me está pasando cada vez más: el cariño y el amor que la gente le tiene a mi hijo. Cuando subimos con Luis (Ventura) alguna foto en las redes sociales es tremenda la cantidad de mensajes de amor que nos dejan, y eso nos pasaba alrededor de la iglesia. ‘¡Tiene que entrar Antonito!’, decían a pesar de la multitud que había”, contó Liuzzi, con la emoción aún a flor de piel.

Fabiana Liuzzi contó cómo fue el encuentro entre Antonito Ventura y Leda Bergonzi

“Estuvimos varias horas afuera hasta que dos señoras que estaban cerca de la puerta nos cedieron el lugar. Una vez que ingresamos, las colaboradoras de Leda, para mi sorpresa, conocían a Antonito, le dieron la bienvenida y lo abrazaron. Sentí que fueron como enviadas de Dios. Él nos allanó el camino porque fue un privilegio entrar a la iglesia. Una vez ahí, escuchábamos a Leda cantar afuera hasta que entró. Verla fue impactante: es un ser lleno de luz que te transmite esa energía divina del cielo. Nos quedamos en nuestro lugar hasta que en un momento nos vinieron a buscar y nos dijeron que nos paráramos adelante donde quedamos primeros en la fila”, recordó.

Y sumó: “Leda nos miró, vi como una sonrisa en su rostro y vino primero hacia nosotros, le agarró la cabecita a Tony y empezó a orar y hablar en otras lenguas, que significa el don del Espíritu Santo. A mí se me empezaron a aflojar las piernas, puso su mano en mi corazón y empezó a orar, y caí en cámara lenta como arrodillada. Caímos los dos con Antonito, y luego quedamos con una paz interior terrible. Al salir vi a mi amiga acostada en el piso como le pasó a otras personas. Fue una experiencia emocionante”.

Cuando terminó la misa, siempre según el relato de Liuzzi, habían preparado una alfombra roja con la imagen del Sagrado Corazón. Al ver esa imagen, la mujer evocó una anécdota mística: “Cuando Tony nació se le formó un corazón en la cabeza. Desde su nacimiento hasta el día de hoy se me presentan corazones en todos lados, se me cae algo y mancho el piso, es en forma de corazón; dejo un jabón y cuando lo voy a agarrar está en forma de corazón, se me cae mermelada y se forma un corazón”.

La imagen del corazón que se le formó a Antonito Ventura en su cabeza desde su nacimiento (Instagram)

“Tony va y se arrodilla solo, se quedó quietito, luego se levantó y fue hacia ese corazón y se quedó mirándolo”, recordó Fabiana. “Siempre digo que mi hijo es especial porque tiene una patología, pero más especial es porque es un ángel de la tierra que tiene una mirada, sus manitos y su piel de porcelana. Para mí es la bendición más grande que pude haber tenido. Es un ser lleno de luz que lo demuestra con el cariño. Me conmueve el amor que genera en la gente porque colaboró mucho para que Tony pueda ingresar”, completó.

A su vez, a través de sus redes sociales, Fabiana Liuzzi compartió detalles de su visita a Santos Lugares para asistir a la misa y que su hijo recibiera la bendición rosarina como “la mujer de los milagros”. En una publicación inicial, la pareja del periodista escribió: “Aquí estaba mi principito, esta vez con una misión, ser bendecido por Leda Bergonzi, una mujer increíble y llena del Espíritu Santo”.

La actriz acompañó la publicación con una serie de fotos del niño en la iglesia de Lourdes. En una de las imágenes compartidas por Liuzzi, se puede ver el lunar en forma de corazón con el que Antonito nació en su cabeza. “Quiero agradecer a tantas personas que se acercaron a saludarnos y colaboraron para que Toni pudiera recibir la ayuda de Dios y el amor de la gente hacia mi hijo. Lo logramos y fue muy emocionante. Un día especial que quedará grabado en nuestra vida. Gracias”, expresó emocionada.

Antonito Ventura en la Basílica Nuestra Señora de Lourdes (Instagram)

Posteriormente, en otra publicación, confirmó que su hijo había sido bendecido por Leda Bergonzi. “Fue una experiencia maravillosa y gracias a todos los que nos ayudaron. Gracias por el amor y la empatía”, completó Fabiana.

“Es un antes y un después”, aseguran las personas que fueron tocadas por sus manos. Bergonzi, una mujer común de 44 años, madre de cinco hijos y abuela, trabaja como emprendedora, pero siempre ha sido muy creyente. “Dios sana. Simplemente, soy igual que todos ustedes. Dios primero me rescató a mí y hoy salgo a donarme por él, pero creo que esto le puede pasar a cualquiera”, señala Leda, cuyo grupo de oración se llama Soplo de Dios viviente y que sintió que algo cambió en su relación con Dios hace ocho años.

Bergonzi encontró su camino un día de 2015 mientras caminaba por su ciudad natal. Dicen que percibió algo profundo al ver el rostro de un hombre apoyado en la ventanilla de un colectivo. Esa imagen la llenó de una tristeza nueva y desconocida. Desde entonces, su vida cambió por completo. Leda experimentó en ese momento, por primera vez, una cercanía inédita y espiritual hacia un extraño. Se le abrió una puerta hacia las almas, recibió un pase libre al mundo interior ajeno, sin quererlo ni pedirlo. Esta extraordinaria capacidad le fue dada, un regalo divino a través de la oración incesante que eleva diariamente al Dios de los católicos, la fe que profesa desde niña.

La salud de Antonito Ventura

Antonito Ventura nació prematuramente hace casi diez años y padece una encefalopatía crónica a partir de la cual enfrenta desafíos en el habla y apenas pronuncia algunas palabras. El año pasado, en una entrevista en LAM, Fabiana compartió las dificultades que enfrenta Antonito debido desde que nació. “Puede evolucionar mucho, está experimentando grandes cambios”, confió acerca de su capacidad de hablar.

El periodista Luis Ventura junto a su hijo Antonito (Foto: @luisventurasoy)

Siguiendo el consejo de un médico, Liuzzi nunca comparó a Antonito con otros niños y le brinda los tratamientos necesarios para que evolucione. “Vamos viendo qué lo hace progresar”, explicó. Aunque las esperanzas de que el niño pueda ampliar su vocabulario siguen siendo altas, Fabiana reconoce que solo Dios sabe cómo y cuándo sucederá.

“Por ahora no, pero es sumamente inteligente, se hace entender y entiende todo, tiene una mirada que te habla”, afirmó.