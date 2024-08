El dramático momento que vivió Juariu en plena vía pública, embarazada de 5 meses

Juariu contó que le robaron en plena vía pública, embarazada de 5 meses

En una reciente publicación en sus redes sociales, Juariu, la conocida influencer cuyo nombre real es Vicky Braier, relató un desagradable episodio que vivió en la mañana del martes cuando sufrió un robo en plena vía pública, en el barrio porteño de Palermo. A través de un video en sus redes, la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) formuló un relato pormenorizado de un robo que vivió, a la espera de que no le suceda a más gente y como forma de darle más difusión a una nueva forma en que los delincuentes abordan a las personas.

Según detalló, todo se desencadenó cuando ella se dirigía en auto a su trabajo en un canal de streaming ubicado en los alrededores de La Rural. “Esto lo cuento para que no le pase a nadie más como a mí, una inocente palomita que caí”, comenzó su relato en su perfil de Instagram en el que cuenta con casi 800 mil seguidores.

Tras ello, explicó que todo ocurrió “a las 9:15 de la mañana, yendo para el canal. Estaba lleno de gente. Venía con el auto con balizas porque buscaba lugar para estacionar por la zona. Estoy yendo despacito buscando estacionamiento cuando veo a un señor que va por la calle y me golpea el auto. Hoy entiendo que me golpeó el auto”.

Es que mientras la joven se encontraba atenta a la posibilidad de encontrar un espacio para dejar el vehículo, el ruido la sorprendió, y tras ello, por el espejo retrovisor advirtió que esa persona le hacía señas. En ese momento, Juariu no supo interpretar qué había ocurrido pero, según relató, pensó que lo había chocado. El relato de Braier fue elocuente al explicar que al suponer que había lastimado al hombre por accidente, detuvo su auto en doble fila y descendió para verificar que él estuviera bien.

Sin embargo, al intentar poner la alarma del auto, se percató de que una de las puertas estaba abierta y, al darse vuelta, descubrió a otro individuo adentro de su vehículo. “Ahí lo veo al chorro metido en mi auto sacándome el celular. Obviamente, yo grité y él se asustó porque se imaginó que yo estaba yendo hacia la esquina

a ver cómo estaba el hombre. Él intentó sacar mi cartera, pero yo logré agarrarla y se llevó solo mi celular”.

Aunque Juariu quiso frenar el robo, el ladrón salió huyendo. Fue entonces cuando decidió compartir su experiencia en redes sociales para advertir a sus seguidores de esta nueva modalidad delictiva, al hacer especial hincapié en que el hombre que le hizo señas estaba en complicidad con el que le robó.

Tras el choque emocional del asalto, Juariu ofreció una recomendación a sus seguidores: “Lo cuento para que no se bajen. Evidentemente el de la esquina estaba en combinación. Yo sinceramente nunca me imaginé que era un robo orquestado, realmente bajé porque me preocupé, pensando que le había hecho daño al señor”.

En otros aspectos de su vida personal, Vicky compartió emocionantes noticias recientemente. A finales de julio, sorprendió a sus seguidores en Instagram al mostrar su pancita de embarazada por primera vez. Junto a la imagen tierna de su vientre, publicó la frase: “Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado?”. Acto seguido, la joven recibió una avalancha de buenos deseos y de felicitaciones por parte de sus admiradores.

La panelista y experta en comportamiento de famosos en internet sigue siendo una figura influyente en medios digitales, no solo por sus análisis y opiniones, sino también por sus experiencias personales que comparte con su audiencia, marcando una relación cercana y empática con ellos.