La alegría de Juariu al mostrar por primera vez su pancita de embarazada: “No tiene sentido”

La periodista enseñó cómo creció su pancita tras anunciar su embarazo (Cortá por Lozano - Telefe)

A principio de julio, Vicky Braier, conocida popularmente como Juariu, contó que se encontraba transitando su primer embarazo. Luego de realizarse un par de estudios que le permitieron poner en pausa su tratamiento contra el cáncer de mama, la periodista y su pareja decidieron agrandar a la familia. A poco tiempo de anunciarlo públicamente, la influencer comenzó a compartir los avances de la gestación.

En esta oportunidad, la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) subió una imagen luciendo su pancita de embarazada. Tan solo lleva un par de semanas en el proceso, por lo que causó una gran sorpresa por parte de sus seguidores y en ella misma, según lo publicado en sus historias de Instagram. “Y digo ‘wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado?’”, escribió junto a una imagen donde se la podía apreciar dejando al descubierto la zona abdominal para que la cámara oudiera captar su cambio físico.

Previamente, la periodista despertó la curiosidad de sus compañeros de programa respecto al sexo de su bebé. La conductora Verónica Lozano le sugirió a sus compañeros que intenten lanzar sus predicciones: “Juariu está esperando un bebé, quiero que me digan la percepción, ¿qué creen que es? ¿niña o niño?”.

La tierna foto de la influencer a poco tiempo de anunciar su embarazo (Instagram)

Los integrantes del panel apostaron por adivinar el sexo del futuro hijo de Braier, y hubo coincidencia total en que se trataba de un nene. Para sorpresa de todos, sus predicciones eran correctas, ya que la futura mamá no se aguantó la emoción y lo confirmó a los gritos. “Te amamos, va a ser un changuito”, señalaron los presentes en el estudio ante la feliz noticia.

Así fue el anuncio del embarazo

La enigmática forma en que la panelista realizó el anuncio (Video: Cortá por Lozano - Telefe)

La tucumana dio a conocer la noticia como si se tratase de un dato sobre el mundo del espectáculo. De manera enigmática, la joven intentó jugar con la intriga de sus compañeros de trabajo y les hizo difícil adivinar quién era la figura de la dulce espera. No solo utilizó un par de imágenes confusas, sino que también compartió algunos detalles sobre su trayectoria laboral.

A la hora de dar las pistas, Vicky explicó que se trataba de una famosa que había formado parte de Masterchef, formaba parte de Telefe y que no tenía ningún miembro de su familia que se desempeñara en el ámbito mediático. La primera en levantar sospechas fue la conductora del ciclo, quien le comentó: “Pará, pará, ¿es lo que creo yo?”. Lejos de darle la respuesta que quería, ella siguió fingiendo que se trataba de otra persona, pero su actuación no tardó mucho en acabarse debido a que Vicky Xipolitakis y Sol Pérez se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Sin pensarlo dos veces, el equipo del programa se abalanzó sobre la periodista para abrazarla y felicitarla. También hicieron mención de que la joven venía sintiéndose mal en el último tiempo, a lo cual ella explicó: “Me fui a hacer unos estudios porque estaba con la presión baja y tenía bajo el hierro. Todavía no tenía hecho el estudio de los tres meses que dice que está todo bien y encaminado. No podía decir nada”. A su vez, comentó que se encontraba de 14 semanas y que había sido “muy inesperado”.

“Yo estaba haciendo un tratamiento. No conté porque lo había dejado y porque no se sabía si era posible o no. Si mi cuerpo iba a poder, y si estaban bien las mamas. Dijimos ‘vamos a intentar’. Yo tengo óvulos congelados y dijimos de ver qué iba pasando. La primera vez que dijimos eso, quedé. Fue sorpresa y shock. No podemos creer que haya sido tan rápido”, comentó en ese entonces.