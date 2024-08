VivaLaFamilia con Freddy Villarreal y Jazmín Oltra: “A veces necesito ayuda de Superman, mi papá”

El humorista y su hija hablaron de los detalles más íntimos de su relación en la quinta entrega de #VivaLaFamilia

Hoy se presenta la quinta entrega del segmento #VivaLaFamilia, el espacio que reúne a diferentes familias de figuras públicas para explorar algunos momentos que compartieron, repasar sus trayectorias desde la perspectiva de cada integrante y mostrar sus diferencias. A partir de una serie de preguntas, los participantes también tienen la oportunidad de jugar y divertirse; y, el público, de conocerlos un poco más.

En esta ocasión, se presentaron Freddy Villarreal y su hija Jazmín Oltra, fruto de su vínculo con Carolina Oltra. Frente a frente, la dupla dio a conocer algunas de sus intimidades ante la cámara, compartió anécdotas en común y reconocieron similitudes entre ambos. A su vez, el imitador aprovechó para darle algunas lecciones de vida, entre ellas, la importancia de la libertad. “Quiero decir que hemos vivido un momento muy hermoso donde nos hemos dicho cosas muy lindas y otras que ya conocemos”, comentó Freddy luego de la entrevista, la cual interrumpió abruptamente para consultarle a su hija el motivo por el que eligió el apellido de su mamá. “Quedó Oltra y es más cortito. No tiene nada que ver la con la relación con papá”, expresó la adolescente con el mismo toque de humor que su progenitor.

“¿En qué cosas nos parecemos?”, arrancó la joven. Ante esta pregunta, su padre aseguró que “en la creatividad, en querer inventar cosas artísticas. Y bueno, con las canciones, ahora con las letras que componés, en eso nos parecemos. También en la fortaleza, sos tesonera, no te rendís, te llevás muy bien con los guiones, muy bien”. Tras escuchar a Freddy, Jazmín le pidió que le hable como si estuviera frente a “una persona no vieja” ya que no lo entendía. Él siguió: “Sos muy de convencer a partir de las telarañas que tejés. Sos una gran ajedrecista. Usado para el bien, vamos genial, usado para el mal se termina….”.

A su turno, la hija del actor le comentó que ella veía similar en ambos el dramatismo: “Todo es una tragedia para nosotros dos”.

“En qué momento dijiste: ‘Aguante mi papá’?”, le preguntó Freddy a Jazmín. Sin vueltas, ella le explicó: “A veces me peleo con mi mamá y papá siempre está para solucionar. Mi mamá es muy impulsiva, capaz se enoja muy rápido o está de mal humor, y yo me embronco porque tengo su mismo carácter. Al tener lo mismo, nos empezamos a agarrar a diario, a pute@r... A mi papá yo le cuento: ‘Pá, estoy llorando, me peleé con mamá’. Y él está siempre para salvarme, hacerme un lugarcito, y ayudarme. En eso se dio”.

Emocionado por las palabras de su hija, Villarreal sentenció: “No más palabras señor juez”. Pero la respuesta a esa consigna estaba lejos por terminar, ya que la joven aprovechó para destacar sus dotes culinarios: “Para cocinar, papá hace unas comidas increíbles”.

Ante los halagos recibidos, el imitador aprovechó para responderle, lo cual volvió a confundir a su hija por su modo de hablar. Esto le dio lugar a Freddy para reflexionar sobre los cambios en las expresiones. “La cuestión del lenguaje tiene que ver… Hicimos una charla en el auto, yo estaba indignado, pero en broma. A ver cómo hablan los chicos… Yo vengo de una generación con términos que no eran del momento. Está bien que se deforme el idioma, pero creo que llegó a tal punto que lo contrario quiere decir lo contrario”, dijo.

Y siguió: “Por ejemplo, un día la llevé al cole como hago siempre, le dije ‘¿viste que lindo el amanecer?’ y ella, no sé si estaba con el celular o qué, me dice ‘sí, mal’ y yo le digo ‘¿cómo mal?’, recordó el imitador, quien quedó anonadado ante la explicación que le dio su hija en ese entonces. “Por eso me sorprendió que lo contrario quiere decir lo contario y ahí reviví el concepto de cuando dicen ‘literal’ porque se bastardió tanto el idioma que cuando quieren decir lo que realmente quieren decir es lo que verdaderamente significa la palabra. Por eso, tienen que hacer un alerta diciendo ‘ojo que acá va la palabra ,como es literal”, sostuvo al respecto, lo cual le dio lugar a que Jazmín cuente que cuando sube un video le “cuentan los literales que digo en el video”. “Yo creo que mi papá nunca me llegó a prohibir algo, a decirme ‘no, esto no, lo tenés prohibido’. Eso me re gusta de vos, por ejemplo, por eso digo ‘vamos, papá”, agregó como cierre a la consigna.

Nuevamente, le llegó el turno a la adolescente de realizar la siguiente pregunta. “¿Qué es lo que más te molesta de mí?”, fue la consulta que debió responder Freddy, quien se sinceró y explicó que “no hay nada que me moleste porque yo sé que todo lo que estás haciendo corresponde a tu vivencia, tu adolescencia. Pero, bueno, puede ser que diga: ‘Hay que soportarlo’. Yo te amo”.

Jazmín insistió: “¿Pero una cosa? Decime una cosa que no te gusta de mí”. Su padre accedió: “Quiero que lo destierres y le pido a Dios que pases ese momento y lo superes: cuando te sentís derrotada. Eso me molesta porque tenés todo para levantarte y seguir adelante. No puedo percibir o entender y digo: ‘Ella tiene que saber que en la vida hay oportunidades y hasta cuando uno se confunde puede volver rearmarse y rehacerse’. Me molesta cuando te caés de rodillas y pensás que no podés pararte”, continuó, a corazón abierto, Villarreal pese a que dejó en claro que su hija no lo iba a entender porque eran “dos generaciones distintas”.

“¿Cómo te imaginás que era yo cuando tenía tu edad?”, le consultó Freddy a la muchacha. Ella tuvo que tomarse un momento para responder hasta que habló: “Para mí no te importaba nada, eras como yo, eras quilombero, te gustaba la joda”. “¿Esto habla más de mí que de vos, o de vos que de mí?”, le preguntó el humorista, a lo cual ella le indicó que creía que eran similares a esa misma edad. “Lo que sí creo es que eras muy auténtico, no te daba vergüenza nada, y muy chamuyero”, sumó la joven.

En ese mismo marco, Jazmín aprovechó para preguntarle cómo se la imaginaba a ella de adulta. Sin tapujos, Freddy expresó: “Te imagino una mujer entera, muy inteligente y que supo valorar lo que aprendió de ella por sí sola; pero en el fondo con experiencia, no solo por lo que aprendiste sola, sino también por tus papás. Creo que vas a ser así y yo me voy a poner orgulloso porque todo mi esfuerzo no fue en vano, vas a comprender mucho a tus hijos y me vas a entender un poco. Vas a decir: ‘Ahora entiendo a mi viejo’”.

Divertida por ese último comentario, la adolescente señaló: “Esa es la típica que te tiran los papás: ‘Cuando seas grande, me vas a entender, me vas a escuchar’, te dicen”. Esto dio lugar a que el mediático cuente una particular anécdota que lo emocionó bastante: “Obviamente, la vida tenés que vivirla vos. Una de las cosas que ella se quiere tatuar con su hermano son tres pájaros. Me dijeron, tanto ella como mi hijo más grande, Agustín, que optaron por los pájaros porque yo les di la libertad. Y es el mejor regalo que le puede dar a un papá a una hija”.

“¿Qué te da orgullo de mí?” fue la consigna que le tocó leer a Jazmín. Freddy no escatimó en elogios. “Cómo sos con tus amigas, sos solidaria con aquellas que necesitan mucho. Me da orgullo tu frescura, tu ingenuidad. Me gusta que no sepas todo porque no hay que saber todo en la vida”, comentó el mayor de la dupla, a lo cual su hija le explicó que no es ingenua y abrió lugar a que el humorista reflexionara sobre esa característica que ve en ella. “A veces, no saber tanto te hace más feliz”, sostuvo en esa misma línea. “Hay que tener un poquito de: ‘Uy, no sé cómo esto, que lo solucione otra persona que sabe y yo no me hago tanta mala sangre”, agregó Freddy, y dio a lugar a que su hija le expresara que, en ocasiones, la hacía pasar vergüenza con esas actitudes. Sin embargo, la joven confesó: “Yo te amo igual. Yo te estoy hablando y digo: ‘¿Sabés lo que pasa en las noticias?’. Y él me dice: ‘Sí, ya lo sé’. O le pregunto: ‘Papá, ¿vos sabés hacer eso? Y él me responde: ‘Sí, obvio que lo sé. Todo sabe. Pregúntenle a Freddy Villarreal que él sabe todo”. “No me jacto de eso, porque lo menos inteligente que pude hacer en la vida es saber un poco de todo. A veces hay que ser ingenuo”, sentenció el actor.

“¿Te acordás de algún error que haya cometido?”, le consultó él a ella. “Desde chiquita tengo una relación muy linda con papá. Había momentos, cuando tenía unos ochos años, en que me ponía a analizar y nunca en mi vida me peleé o me levanté enojada con él”, comenzó la joven. Segundos más tarde, reconoció que “capaz en lo que te equivocaste es en ser tan despistado...”. “Me parece totalmente correcto lo que estás diciendo”, le aseguró el actor. “Yo también soy muy volada. Pero a vos, por ejemplo, te digo: ‘Pa, viene Lola a casa’ y me preguntás: ‘¿Quién es Lola?’. Y resulta que había estado una semana en casa”. Entre risas, él aseguró: “Tengo un problema con eso. En las vacaciones de invierno viene el reclamo de: ‘¡Nunca te acordás de los nombres de mis amigas!’”.

“¿Qué compartimos en el humor y qué no?”, fue la última consigna que leyó Jazmín, la cual quiso responder ella misma. “Yo voy a una función de papá y ni una risa. Es terrible, re fuerte, quizás se me da más con los chistes internos. Una vez estábamos caminando en Disney y había un muñequito de esos con los que te sacás las fotos. Entonces papá me dice: ‘Mirá, se parece a una amiga tuya’ y yo le dije ‘¡Es verdad!’”.

A modo de cierre de este ciclo, Freddy le señaló a Jazmín que ella “es lo más lindo qué me ha pasado en la vida, junto con mi hijo. Y qué está en una edad difícil, pero todos la pasamos y los papás estamos en esa etapa de ‘No te metas’. Yo quiero decir que voy a volar siempre lejos de ella, pero me voy a venir a pique para ayudarla”.

“La libertad no se la voy a sacar nunca y siempre voy a estar volando a su lado, estando en Tierra o muy arriba en el cielo. Eso te quiero decir: ‘Nunca te voy a abandonar’”, le comentó al borde de las lágrimas. Esto dio a lugar a la respuesta de su hija, quien le aseguró: “A veces necesito ayuda de un tal Superman, en este caso mi papá”. Como respuesta, Freddy dijo: “Cuando no esté, estaré volando por algún lugar del cielo y siempre voy a estar ahí, ayudándote con mis poderes”.

Para cerrar, con un broche de oro con tintes humorísticos, la muchacha le hizo un fuerte reclamo a su papá antes de fundirse en un fuerte abrazo: “¡Sos muy dramático! No llores, yo no quiero llorar. Estoy orgullosa de que me des las alas para volar”.