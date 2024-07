La indignación de Freddy Villarreal por cómo hablan sus hijos: “Deforman el idioma”

Freddy Villareal se enojó con su hija adolescente por cómo habla

Cansado por la forma de expresarse de sus hijos, Freddy Villarreal decidió exponer la situación que viven cientos de padres y contó qué es lo que le molesta de la forma de hablar de los jóvenes. En medio de un paseo junto a su hija, el actor decidió hacer un descargo y contar diversas situaciones de confusión. “Factos de mi papá en el auto”, fueron las palabras que eligió la joven para titular la indignación de su padre en un TikTok.

“Estamos acá con papá que se hace el malo, está indignado por la manera que hablo”, comenzó diciendo Jazmín Oltra mirando a cámara. Inmediatamente, sin poder ocultar su enojo, el comediante respondió: “Estoy indignado por la manera que hablás. Escucho mucho ‘tipo’ y ‘literal’. ‘Se cayó de la moto literal’, y pienso, ¿y cómo es no literal?, ¿no se cae de la moto?. Porque deforman tanto el idioma que cuando quieren decir algo como o debe decirse, tienen que aclarar que en ese momento es como debe decirse”.

Con la intención de excusarse, y de defender su forma de hablar, la joven dijo: “Yo no deformé el idioma, el idioma se deformó entonces yo empecé a usar ‘literal’”. Por su lado, Villarreal buscó dar más ejemplos para desarrollar su punto de vista, lo que provocó la risa de su hija. “A Agustín le hice unos tomates secos la otra vez, le digo, ¿qué tal los tomates secos? ‘Violentos’, me dijo. Y yo pensé que los tomates secos salieron del frasco y se empezaron a cagar a trompadas. ¿Qué quiere decir violento? ‘Que estaban buenísimos’. ‘¿Y por qué no decis que estaban ricos?’. ‘No papá, violento’”, contó la figura del espectáculo.

Freddy Villarreal grabó un video junto a su hija, Jazmín, en el que detalló su disgusto por la manera en la que se expresan los menores

En otro aspecto, Freddy siguió relatando una situación que había vivido con Jazmín: “A vos te pregunté , ‘viste el amanecer’, dijiste ‘sí, mal’. ‘Digo, ‘¿cómo mal?, bien’. ‘No, mal de bien’. ‘¿Y qué quiere decir mal de bien?’. ‘Que cuando algo está bien se dice mal’. ‘¿Y por qué no dicen que está bien cuando algo está bien?’. ‘No, cuando algo está mal se dice bien’. Pero cuando te pregunto a vos, cómo te fue en el colegio y en el examen me decís mal. Entonces, ¿yo te digo bien? No, mal.

Con gesto de hartazgo, y una voz cansada, la joven miró a cámara y cerró el tema: “Bueno, ¿terminaste? Besito para toda la gente”. En cuestión de horas, el video reunió miles de me gustas y todo tipo de comentarios que respaldaban la opinión del actor. Entre ellos, se destacó la palabra de Sergio Lapegüe, quien también tuvo hijos en la edad de la adolescencia. En ese sentido, el conductor comentó: “Literal”.

La familia de Villarreal está integrada por sus dos hijos, Agustín (de 22 años) y Jazmín (de 15), fruto de sus relaciones pasadas con Laura Vigliercchio y Carolina Oltra. La historia de amor entre Carolina Oltra y Freddy Villarreal surgió en el año 2005. La modelo y el humorista se separaron en 2010, cuando su hija Jazmín tenía un año. Si bien el final del vínculo estuvo marcado por una época de dolor y tristeza, con el tiempo la situación se calmó y hoy la expareja mantiene buena relación por el amor a su pequeña.