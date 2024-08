“¡Qué susto!”: el blooper de Lizardo Ponce en la red carpet del Martín Fierro Digital 2024

La palabra de Lizardo Ponce en la alfombra roja de los Martin Fierro digital

Antes de que comenzara la entrega de los Martín Fierro Digital de Redes e Influencers 2024, Lizardo Ponce protagonizó un divertido blooper en la red carpet del Rüt Haus, mientras conversaba con una cronista de Teleshow.

“Si me llego a ganar el Martín Fierro se lo dedico a mi novio que lo amo. Si gano, va para él”, aseguró el locutor, periodista y conductor de Rumies (La casa Streaming), nominado en la terna Lifestyle.

Así la cosa, mientras el joven contaba que esperaba disfrutar de la noche con amigos, comer y tomar algo rico, lanzó un grito de susto. “Uoooooooaaaa”, dijo, mirando hacia todos lados después de que se escuchara un fuerte ruido. “Me asusté”, comentó, con humor, al tiempo que se tomaba la cabeza.

Según pudo saber este medio, el sonido que alteró al reconocido influencer fue un avión, ya que muy cerca del lugar donde se realiza la ceremonia está el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery.

Mientras conversaba con Teleshow, Lizardo se asustó con el sonido de un avión

Hace exactamente un mes, el reconocido influencer presentó a su novio con un tierno video que publicó en la red social Tik Tok. “Hago este video para todos los que escuchan Rumis, los que escuchan todos los días las historias que cuento. Llegó el momento de presentarles a mi novio, a Franco, ya algunos lo sabían”, expresó.

En la secuencia, que figura a continuación y dura poco más de un minuto, se los ve a ambos vestidos de entrecasa y en plena rutina de skincare con máscaras faciales. “Se los voy a presentar, hoy es el día. Bueno, acá está, este el amor de mi vida. Decí ‘Hola’”, le pide Lizardo, mientras Franco hace su aparición en cámara. “Hola, estoy enfermo”, dice el joven. Luego se dan unos besos.

La presentación llegó después de un tiempo en el que Lizardo estuvo soltero, tras una relación de cinco años. Ahora, el también periodista y locutor volvió a enamorarse y disfruta cada momento de esta nueva etapa.

Lizardo Ponce presentó a su novio

Tras la publicación del video, rápidamente, sus seguidores lo llenaron de mensajes de amor y de apoyo. “Amo verte feliz, Luchi”; “Es tan bello Franco”; Viva el amor”; “Ay, qué divinos. La parejita del amor. Los amo. Amamos a Franco”; “Franco y Liz hoy es el día. Celebro que la vida los haya encontrado. Son los novios más bellos, comparten los mismos valores y juntos ese espejo donde se refleja el auténtico amor”; “Son tan lindos juntos”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Ponce.

Hace unos años, en diálogo con la periodista María Laura Santillán, Lizardo contó algunos detalles de su vida vinculados a su orientación sexual y destacó el apoyo de su familia.

“Así como cuando yo era chico no me imaginaba trabajando en televisión o haciendo entrevistas a los artistas que llegué a hacerles entrevistas, para mí es muy loco también hoy poder decir soy gay, tuve novio, me gustan los hombres y poder vivir tranquilo y sin ocultarme, y sin esconder y sin tener que bloquear ciertas actitudes, ciertos gestos, ciertas formas de hablar, ciertos gustos musicales, tantas cosas. Lo tuve que hacer por mucho tiempo. Y no porque en mi casa era así, sino porque la sociedad era así. Era un momento en que me asustaba mucho, esto que me está pasando con mi libertad no lo tenía como opción. No lo veía. No era una alternativa y no era una opción”, contó.

Y cerró: “Haber transcurrido tantas cosas y haber sentido el apoyo de toda mi familia en el momento justo, hoy me hace vivir de una forma que agradezco, aunque no lo tendría que agradecer tampoco, porque creo que todos deberíamos vivirlo de esta manera”.