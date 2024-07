Lizardo Ponce presentó a su novio con un tierno video: “Llegó el momento, hoy es el día”

Lizardo Ponce presentó a su novio

El reconocido influencer Lizardo Ponce compartió con sus seguidores un momento muy especial. A través de un video de TikTok, el actual conductor del canal de streaming La Casa presentó oficialmente a su pareja. “Hago este video para todos los que escuchan Rumis, los que escuchan todos los días las historias que cuento. Llegó el momento de presentarles a mi novio, a Franco, ya algunos lo sabían”, expresó.

En la secuencia, que encabeza esta nota y dura poco más de un minuto, se los ve a ambos vestidos de entrecasa y en plena rutina de skincare con máscaras faciales. ”Se los voy a presentar, hoy es el día. Bueno, acá está, este el amor de mi vida. Decí ‘Hola’”, le pide Lizardo, mientras Franco hace su aparición en cámara. “Hola, estoy enfermo”, dice el joven. Luego se dan unos besos.

La presentación llegó después de un tiempo en el que Lizardo estuvo soltero, tras una relación de cinco años. Ahora, el también periodista y locutor volvió a enamorarse y disfruta cada momento de esta nueva etapa.

Tras la publicación del video, rápidamente, sus seguidores lo llenaron de mensajes de amor y de apoyo. “Amo verte feliz, Luchi”; “Es tan bello Franco”; Viva el amor”; “Ay, qué divinos. La parejita del amor. Los amo. Amamos a Franco”; “Franco y Liz hoy es el día. Celebro que la vida los haya encontrado. Son los novios más bellos, comparten los mismos valores y juntos ese espejo donde se refleja el auténtico amor”; “Son tan lindos juntos”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Ponce.

Agustín "Cachete" Sierra, Zaira Nara, Lizardo Ponce, Leandro Saifir, Lolita Latorre y Juariu: los integrantes originales Rumis, además de Fran Stoessel y Sol Pérez

Hace unos años, en diálogo con la periodista María Laura Santillán, Lizardo contó algunos detalles de su vida vinculados a su orientación sexual y destacó el apoyo de su familia.

“Así como cuando yo era chico no me imaginaba trabajando en televisión o haciendo entrevistas a los artistas que llegué a hacerles entrevistas, para mí es muy loco también hoy poder decir soy gay, tuve novio, me gustan los hombres y poder vivir tranquilo y sin ocultarme, y sin esconder y sin tener que bloquear ciertas actitudes, ciertos gestos, ciertas formas de hablar, ciertos gustos musicales, tantas cosas. Lo tuve que hacer por mucho tiempo. Y no porque en mi casa era así, sino porque la sociedad era así. Era un momento en que me asustaba mucho, esto que me está pasando con mi libertad no lo tenía como opción. No lo veía. No era una alternativa y no era una opción”, contó.

Y siguió: “Haber transcurrido tantas cosas y haber sentido el apoyo de toda mi familia en el momento justo, hoy me hace vivir de una forma que agradezco, aunque no lo tendría que agradecer tampoco, porque creo que todos deberíamos vivirlo de esta manera”.

Previamente, también en charla con Santillán, Lizardo rememoró el momento en que les contó a sus padres que era gay. “Lo hice en terapia con mi psicóloga al lado. Papá, mamá, Cecilia, una hora de sesión, últimos cinco minutos. ‘Me gustan otras cosas’, les dije. Mis papás se quedaron mirándome, mi mamá se largó a llorar. Y mi papá me dijo algo que a mí me hizo muy bien: ‘Esto no es un tema para vos ni tendría que serlo para nadie, si para alguien tu sexualidad, tus decisiones y lo que sos vos como persona significa algo, esa gente no tiene que estar en tu vida’. Entonces yo a partir de ahí me manejé de esa manera, siempre”, cerró.