La fiesta de revelación de género de Mica Lapegüe y su novio, Tomás Bartolomé: “Me muero del amor”

Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé revelaron en una íntima celebración que esperan una nena como su primer hija (Video: Instagram)

Mica Lapegüe vive uno de los momentos más felices de su vida. A pocas semanas de haber confirmado que está embarazada de su primer hijo, la actriz compartió con sus seguidores el instante en el que descubrió junto a su pareja, Tomás Bartolomé, el sexo del bebé que esperan. La revelación se realizó durante una íntima celebración rodeada de familiares y amigos cercanos, y el resultado estuvo cargado de emoción: la pareja espera una nena.

El especial momento fue difundido por la propia Mica a través de un video publicado en sus redes sociales, donde documentó cada detalle del festejo. Conmovida por todo lo vivido, acompañó el posteo con un mensaje que reflejó la intensidad del instante: “¿Nene o nena? Me muero del amor… Los únicos en saber el resultado ni bien llegó fueron los tíos, que prepararon todo con tanto amor que yo no puedo más de la emoción. Gracias por siempre”.

La dinámica de la revelación incluyó pintura de colores y suspenso, creando un clima único durante la fiesta en casa

El emocionante gender reveal de Mica Lapegüe fue organizado por los cuñados de la actriz y contó con la presencia de familiares y amigos cercanos

El encuentro se organizó en el jardín de la casa de la pareja y estuvo cuidadosamente preparado por los cuñados de la actriz, quienes se encargaron de diseñar cada aspecto de la sorpresa. La ambientación incluyó detalles en tonos rosa y azul, flores en ambos colores, vasos transparentes decorados y una mesa con comida para los invitados. También había fotos de Mica y Tomás cuando eran niños, un gesto que aportó un clima aún más emotivo a la jornada.

Para revelar el sexo del bebé, la pareja eligió una dinámica original que mantuvo el suspenso hasta el último segundo. Ambos se colocaron remeras blancas con la inscripción “Mamá y papá por primera vez” y se ubicaron frente a frente en el centro del patio. Con los ojos vendados y las manos cubiertas de pintura, debían pintarse mutuamente sin saber qué color estaban utilizando.

Mica Lapegüe compartió en redes sociales el video del momento en que descubren el sexo del bebé, sumando miles de felicitaciones de seguidores

Las reacciones familiares estuvieron marcadas por lágrimas, abrazos y una gran emoción al conocer la llegada de una nena a la familia Lapegüe

Mientras tanto, los invitados se colocaron detrás de ellos, formando una fila y dándoles la espalda, de modo que todos pudieran descubrir la noticia al mismo tiempo. Solo los tíos del futuro bebé conocían el resultado, ya que eran los encargados de sostener las bandejas con pintura y de organizar la sorpresa.

En el video que compartió la actriz, el momento comienza con una estética en blanco y negro que refuerza la expectativa. Entre risas y nervios, Mica y Tomás empezaron a esparcir la pintura sobre las remeras del otro, mientras sus familiares contaban regresivamente el momento final. La tensión crecía segundo a segundo, hasta que llegó la cuenta regresiva.

El reconocido periodista Sergio Lapegüe manifestó públicamente su alegría por convertirse en abuelo y dar la bienvenida a la nueva integrante

El mensaje de la madre de Mica Lapegüe destacó la felicidad de toda la familia por la espera de la bebé y el amor que los une ante la llegada

Cuando finalmente se quitaron las vendas y el video pasó a verse en colores, apareció el resultado: el rosa dominaba las remeras de ambos. Entre gritos, aplausos y lágrimas, la pareja descubrió que esperan una nena. El instante estuvo marcado por una mezcla de sorpresa, alegría y emoción que rápidamente se contagió a todos los presentes. Mica no pudo contener las lágrimas y se fundió en un abrazo con Bartolomé mientras los invitados celebraban detrás de ellos. En las imágenes también se puede ver a los padres de la actriz registrando el momento y reaccionando con enorme emoción al enterarse de que pronto llegará una nueva integrante a la familia.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios y felicitaciones de seguidores, amigos y colegas que celebraron la noticia junto a la pareja. Entre los mensajes más destacados apareció el de Sergio Lapegüe, el reconocido periodista y conductor, que expresó su felicidad por convertirse en abuelo. “Qué hermosa noticia. La familia se agranda y nos llena de amor. Ya te esperamos bebé”, escribió con entusiasmo.

La decoración de la celebración incluyó tonos rosa y azul, flores, fotos de la pareja de pequeños y detalles pensados para la ocasión especial

La madre de Mica, conocida cariñosamente como Bochi, también dejó su mensaje cargado de emoción. “Te estamos esperando hermosa. Hay una familia con mucho amor disfrutando cada momento: abuelos, tíos, tíos abuelos, primos y sobre todo los papás”, comentó en el posteo, dejando ver la expectativa que atraviesa a toda la familia ante la llegada de la bebé.