El ex presidente francés Nicolas Sarkozy vuelve a comparecer ante los tribunales por presunta financiación libia de su campaña de 2007

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Former French president Nicolas Sarkozy leaves his house on the day of his incarceration at the Sante prison to begin his five-year prison sentence for criminal conspiracy over attempts to raise campaign funds from Libya, in Paris, France, October 21, 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo/File Photo

El ex presidente Nicolas Sarkozy comparecerá de nuevo ante los tribunales el lunes para defenderse de las acusaciones de haber buscado financiación libia para su candidatura a las elecciones de 2007, en un caso que el año pasado lo convirtió en el primer jefe de Estado francés de la era moderna en ir a prisión.

En septiembre, un tribunal de primera instancia declaró culpable al político, que fue jefe de Estado entre 2007 y 2012, de intentar obtener financiación de la Libia de Muamar Gadafi para la campaña que le llevó a la presidencia.

Sarkozy, quien ha negado haber cometido delito alguno, ingresó en octubre en una cárcel de París, donde cumplió 20 días de condena antes de ser puesto en libertad.

El nuevo juicio en el Tribunal de Apelación de París, que se prolongará hasta el 3 de junio, significa que el hombre de 71 años vuelve a ser considerado inocente. Sarkozy se ha enfrentado a una serie de problemas legales desde que dejó el cargo y ya ha recibido dos condenas definitivas en otros casos.

En uno de los casos, llevó una tobillera electrónica durante varios meses, hasta que se la retiraron en mayo del año pasado, por intentar obtener favores de un juez. Y en el otro caso, tendrá que cumplir una pena mayor por la financiación ilegal de su fallida candidatura a la reelección en 2012.

En septiembre, un tribunal de primera instancia declaró culpable al político, que fue jefe de Estado entre 2007 y 2012, de intentar obtener financiación de la Libia de Muamar Gadafi para la campaña que le llevó a la presidencia

En el llamado “caso libio“, ha apelado una condena de cinco años de prisión.

En septiembre, un tribunal de primera instancia condenó a Sarkozy por conspiración criminal en relación con lo que calificó como un plan para obtener financiación libia para su candidatura presidencial de 2007. Sin embargo, no concluyó que Sarkozy hubiera recibido o utilizado dichos fondos para la campaña.

Su equipo legal apeló de inmediato, pero el tribunal de primera instancia ordenó su ingreso en prisión, alegando la “excepcional gravedad” de la condena. Sarkozy ingresó en prisión el 21 de octubre, convirtiéndose en el primer ex jefe de un Estado miembro de la Unión Europea en ser encarcelado.

Diarios de prisión

En el juicio inicial, los fiscales argumentaron que los ayudantes de Sarkozy, actuando en su nombre, llegaron a un acuerdo con Gadafi en 2005 para financiar ilegalmente su victoriosa candidatura a la presidencia dos años después.

Los investigadores creen que, a cambio, a Gadafi se le prometió ayuda para restaurar su imagen internacional después de que se culpara a Trípoli del atentado con bomba contra un avión de pasajeros en Lockerbie, Escocia, en 1988, y de otro sobre Níger en 1989, en el que murieron cientos de pasajeros.

Los miembros del círculo de Sarkozy no han querido hacer comentarios antes del nuevo juicio.

En septiembre, un tribunal de primera instancia condenó a Sarkozy por conspiración criminal en relación con lo que calificó como un plan para obtener financiación libia para su candidatura presidencial de 2007 (EP)

Sarkozy publicó un libro escrito a toda prisa sobre su tiempo en prisión titulado “Diario de un prisionero”, y sus seguidores hicieron cola alrededor de la manzana en París para comprar un ejemplar cuando salió a la venta en diciembre.

En el libro de 216 páginas, relata sus problemas cotidianos relacionados con el ruido y la comida de baja calidad.

Pero también insinúa una posible alianza entre el partido republicano tradicional de derecha que él mismo dirigió en el pasado y el principal partido de extrema derecha del país para “reconstruir la derecha”.

Él y su esposa, la cantante y modelo Carla Bruni, se enfrentan a un posible nuevo juicio por las acusaciones de que intentaron sobornar a un testigo clave de la fiscalía en el caso de financiación de la campaña electoral en Libia con la ayuda de un jefe de paparazzi. Ambos niegan haber cometido delito alguno.

(AFP)